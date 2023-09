Outset : Thule invente la tente de camping montée sur attelage (comme un sac à dos)

Si vous êtes amateur de camping et de loisirs de plein air, vous connaissez forcément la marque suédoise Thule. Fondée en 1942 à Malmö, en Suède, l’entreprise est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux dans le domaine des équipements de sport et de plein air. Elle fabrique toutes sortes d’accessoires, allant de la tente de toit au porte-bagages, en passant par des portes vélos ou coffres de toit. Au printemps prochain, Thule devrait lancer une nouvelle tente, la Outset, montée sur des véhicules différents. Elle proposera un nouveau style de tente de toit alliant leur expertise en porte-bagages sur attelages et en tentes de toit. Découvrons ce nouveau concept qui devrait être commercialisé pour l’été 2024.

La tente montée sur attelage, une idée déjà proposée

L’idée d’une solution montable sur attelage, en réponse aux tentes de toit (RTT), n’est pas nouvelle, mais elle n’a été explorée que par de petites start-up jusqu’à présent, et ce, de manière coûteuse et maladroite. Des entreprises telles que Hitch’n Pitch et Rubicon EP ont développé leurs propres supports pour transporter des tentes de toit existantes sur l’attelage. Thule qui, au contraire, est très expérimenté dans le domaine des accessoires automobiles, a peut-être trouvé la solution. Au lieu de concevoir une plate-forme séparée pour sa gamme de RTT, l’entreprise a créé l’Outset comme produit intégré unique, spécialement conçu pour être attaché de manière pratique. En d’autres termes, cette tente s’installe sur l’attelage comme une remorque et sa hauteur ne gêne pas la visibilité lorsque l’on roule.

Entrons un peu dans les détails de l’Outset

Les tentes de toit sont généralement conçues pour s’adapter aux dimensions du toit d’un véhicule, créant ainsi une longue structure, large et basse qui n’est pas idéale pour les attelages. C’est pourquoi Thule a repensé la tente souple repliable pour la transformer en un ensemble plus compact et plus bas qui ressemble davantage à une boîte de rangement montée sur attelage en termes de taille et de forme. Cette modification abaisse le centre de gravité de l’Outset et le place suffisamment bas pour permettre une visibilité totale ou partielle à travers la fenêtre arrière.

Comment fonctionne l’Outset ?

Lorsque l’utilisateur doit déployer l’Outset, il doit simplement ajuster des pieds télescopiques en fonction du terrain pour s’assurer un couchage à plat. Pour les équipements, ce dispositif ne change pas réellement des tentes habituelles. On retrouve ainsi une plateforme de couchage pour deux personnes et un éclairage intégré. La différence essentielle réside dans le fait que contrairement à une tente traditionnelle, le couchage ne se fait pas au sol, mais est surélevé. De plus, une fois repliée, elle peut rester sur l’attelage et autorise donc la circulation du véhicule sans le poids de la tente de toit. La tente étant sur attelage, elle peut également rester sur l’emplacement, libérant ainsi le véhicule.

L’Outset de Thule, c’est pour quand ?

L’Outset de Thule est actuellement en phase de développement, avec un lancement prévu pour le printemps/été 2024 dans l’hémisphère nord. Par conséquent, bien que la société présente la version actuelle de l’Outset au Salon Caravan de Düsseldorf de cette année, elle n’a pas encore révélé toutes les spécifications détaillées du produit. Thule fait la promotion de l’Outset sur des sites web en dehors de l’Europe, notamment aux États-Unis et en Australie, ce qui indique que le produit pourrait avoir une portée mondiale. En savoir plus et suivre la sortie probable de l’Outset, rendez-vous sur Thule.com.

