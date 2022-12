Hitch Hotel invente une mini caravane extensible qui s’accroche sur le coffre des voitures, tel un sac à dos

Dans quelques mois, les campeurs et camping-caristes reprendront la route pour vivre des moments exceptionnels au beau milieu de la nature. Certains choisiront le mobil-home tout confort, d’autres des vans aménagés, tandis que d’autres opteront pour le camping en tente, à l’ancienne ! Pour ceux qui souhaitent allier confort, modernité et innovation, la marque Hitch Hotel basée à Santa Clarica (Californie) lance une micro-caravane de camping innovante et extensible. Elle peut servir de lieu de repos la journée et, bien sûr, de chambre à coucher pour la nuit. Découvrez cette étonnante micro-caravane qui devrait séduire les plus minimalistes d’entre vous !

Un projet pensé en 2020

À l’heure où le monde se confinait pour cause de crise sanitaire, Hitch Hotel tentait de lever des fonds pour une petite remorque télescopique baptisée Traveler. Le moment choisi n’était pas réellement idéal et la commercialisation fut compliquée. Deux ans plus tard, la marque californienne est tout de même capable de proposer cette caravane unique en son genre. En effet, il se déplie pour accueillir confortablement deux personnes adultes. Avec un prix d’achat inférieur à 10 000 €, elle intrigue et séduit les acheteurs au point d’avoir récolté plus de 170 000 dollars de fonds lors d’une campagne sur Kickstarter ! Cette première version n’a cependant pas fonctionné, car trop lourde (172 kg) et nécessitant un gros véhicule tracteur (SUV ou 4×4). Depuis Hitch Hotel a revu sa copie !

La version 2020 revue et corrigée !

Afin d’alléger au maximum la première version, les ingénieurs de la marque ont contourné le problème. Ils ont installé la coque en fibre de verre sur un châssis à roues dans le but de créer une remorque plus facile à tracter. La remorque s’attèle donc à un véhicule classique et se déplie en quelques minutes. Dans cette remorque se trouve la totalité des panneaux pliants qui viennent se positionner sur des vérins afin de proposer une plateforme stable et solide. Par conséquent, elle peut se tracter grâce au châssis sur roues et via un attelage. Elle peut s’installer sur un système de type porte-vélo qui vient se fixer sur la voiture et sous la remorque. Pratique lorsque l’on possède un véhicule classique, ne possédant pas de boule d’attelage.

Un petit tour à l’intérieur ?

Le fond de la petite caravane est en réalité la chambre à coucher pourvue d’une baie vitrée et d’un matelas pour deux personnes. C’est par ailleurs la partie la mieux protégée et la mieux isolée du sol puisqu’elle est installée sur le système de portage ou sur la remorque. Les deux parties qui se déplient en accordéon procurent un agrandissement de l’espace de vie, permettant de s’y abriter en cas de mauvaises conditions météorologiques. Enfin, le hayon de la petite caravane vient former un auvent au-dessous duquel les campeurs peuvent installer une table et deux chaises. Ils auront l’occasion d’y admirer la vue ou d’y prendre un repas au grand air !

Du haut de ses 109 kg, la minicaravane Hitch Hotel est un peu « un sac à dos » pour voiture ! Et elle ne mesure que 86 cm de large pour 127 cm de haut une fois pliée. Lorsqu’elle est dépliée, elle atteint la longueur de 2.25 m, peut accueillir jusqu’à 3 personnes et supporter 450 kg de poids. Certes, dans un confort minimaliste, mais suffisant pour un bivouac ou un séjour camping nature. Le prix de lancement de cette version est fixé à 5 699 $ (environ 5 179 €), ce qui n’est pas vraiment cher pour cette minicaravane innovante.