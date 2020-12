Les camping-cars ne sont pas nouveaux. Cependant, chaque fabricant a sa propre signature. Basée à Kehl, à quelques kilomètres de Strasbourg, Bürstner est l’une de ces sociétés spécialisées en la matière. Contrairement à d’autres entreprises qui conçoivent leurs produits de A à Z, la marque se spécialise plutôt dans la personnalisation de véhicules existants en les transformant en camping-car. Les Copa et Campeo 4×4 sont ainsi basés respectivement sur le Ford Transit Custom et le Citroen Jumper.

Copa, un Ford Transit Custom transformé en camping-car

Comme le souligne Motor1.com, le Copa est un camping-car qui peut également être utilisé au quotidien. Comme le Campeo 4×4, il se distingue de la plupart des modèles du marché par sa compacité. Une caractéristique physique que les consommateurs actuels ont tendance à privilégier.

Construit à partir d’un Ford Transit Custom, le véhicule possède un toit escamotable. Il est suffisamment bien équipé pour accueillir jusqu’à six personnes. Un lit pour deux personnes se trouve même au niveau du toit. Bürstner affirme que quatre individus peuvent dormir dans le Copa grâce au canapé-lit intégré.

En plus de ces équipements, sachez que ce camping-car basé sur le Ford Transit Custom comporte une petite cuisine avec cuisinière. Un évier est également prévu, tout comme un réfrigérateur d’une capacité de 40 litres. Le véhicule dispose aussi d’un système d’infodivertissement ainsi que d’un chauffage fonctionnant au gazole.

Pour la motorisation, la version standard renferme un bloc 2.0 Ecoblue de 130 ch. Une option de motorisation de 185 ch est également disponible. Le Bürstner Copa devrait arriver sur le marché au printemps 2021. Son prix est de 39 990 € (avec TVA de 19 %).

Campeo 4×4, un camping-car tout-terrain

De son côté, le Campeo 4×4 est un Citroen Jumper converti en camping-car. Il s’agit du premier véhicule à quatre roues motrices à sortir des ateliers de Bürstner. Il est basé plus précisément sur la version 2.2 Blue HDi de 140 ch du véhicule utilitaire du constructeur automobile français.

En plus d’avoir été personnalisé pour avoir une transmission intégrale, ce camping-car possède un garde au sol plus élevé par rapport au modèle traditionnel. Les roues sont bien évidemment de type tout-terrain. Le Campeo 4×4 est décliné en plusieurs versions. Bürstner propose notamment une option avec blocage de l’essieu arrière et protection anti-encastrement. En ce qui concerne le prix, il commence à 52 030 € (TVA 19 %).