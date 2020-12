NuCamp dévoile son extension « Cirrus 620 » pour transformer un pick-up en camping-car tout équipé !

Vous aimez les road-trips en camping-car mais vous n’aimez pas les camping-cars classiques ? NuCamp a peut-être une solution pour vous ? Comment faire entrer une maison dans un camion ? C’est sûrement la problématique que les ingénieurs de chez NuCamp ont dû résoudre !

En effet, dès le 19 décembre, ils sortiront le Cirrus 620, un véhicule tout équipé à mi-chemin entre le pick-up et le camping-car. Une demi-tonne seulement pour ce camping-car ultra-léger par rapport aux autres modèles. Pourtant, il offre de nombreux équipements grâce à un concept fort bien pensé !

Du côté des équipements :

Cirrus 620 est en fait une extension sur plancher fixe qui vient se positionner sur le plateau d’un pick-up. Une sorte de grosse caisse de 500 kilos pour être équipé mais rester dans la légalité. L’extension mesure 1.5m au plancher et 1.6m de haut.

A l’intérieur, on trouve un grand lit, une petite cuisine avec évier, un coin repas, des rangements et des toilettes pivotantes. Le seul bémol concerne la douche car elle n’est pas disponible dans le Cirrus 620. Mais tous les baroudeurs sont équipés de douches solaires et cela ne devrait pas être un frein à l’acquisition. Un réservoir d’eau douce est tout de même prévu.

Et le côté technique :

Le Cirrus 620 dispose d’un système à énergie solaire de 210 watts, une chaudière, un réservoir de propane et d’une petite climatisation. Prises électriques connectées, système de sommeil, table, caméra de sauvegarde avec contrôle smartCamp, haut-parleurs Bluetooth et pré branchement pour la télévision viennent compléter les équipements du Cirrus 620. Les constructeurs innovent, forts de l’engouement sur les ventes de camping-cars. Même si les pick-up ne sont pas encore très démocratisés en France, cela pourrait être une solution amovible qui permet de conserver son véhicule hors voyages.