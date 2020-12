Camping-Car / Van : l’astucieuse couchette amovible Lidami vous offre deux couchages supplémentaires

Cet été, vous opterez peut-être pour un tour de France ou d’Europe en camping-car ! Depuis le premier confinement de mars, la vente des camping-cars a explosé. Partir en camping-car ou en van c’est l’assurance de ne pas se confronter aux foules de touristes.

Mais, c’est aussi choisir son lieu de villégiature et pouvoir en changer à tout moment. Pourtant, il manque parfois de place à l’intérieur et notamment en termes de couchages. Sauf si vous optez pour un système de couchage intelligent et innovant : le Lidami. Comme son nom l’indique il permet d’accueillir enfants ou amis sans ajouter une tente au pied du camping-car par exemple.

Dans les habitacles de camping-car, l’espace « conduite » est souvent inutilisé, ou alors on y pose un matelas en mousse pour y caser un enfant. Lidami s’installe justement dans cet espace. Ce sont deux couchettes de toiles superposées qui viennent combler l’espace vide de la cabine et offrent deux vrais lits d’appoint. Le seul impératif pour pouvoir installer Lidami dans la cabine du camping-car ou du van : que les sièges soient pivotants.

Comment installer Lidami ?

D’un côté, Lidami repose sur les appui-têtes des sièges avant en position « salon » et de l’autres deux poteaux en métal viennent le tenir. Pas de vis pour le tenir, le réglage de la tension par l’inclinaison des sièges lui permet de tenir seul. Lidami existe en deux versions : camping-car (160 cm) et van (150 cm). Chaque couchette mesure 65 cm de large et peut supporter jusqu’à 70 kg par couchette. Ils sont fabriqués en cordura, un tissu robuste et résistent à un lavage en machine.

Combien ça coûte ?

Un tarif unique pour les deux versions : 549€ ! Un petit budget mais cela revient bien moins cher que de faire installer des couchettes fixes. C’est une solution hyper pratique pour les grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants pour quelques jours pendant les vacances par exemple. Les couchettes amovibles sont disponibles sur le site Lidami.