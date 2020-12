Quelles sont les règles à respecter lorsque vous circulez en camping-car ?

Depuis le premier confinement, les ventes de camping-cars explosent. Il faut dire que c’est un moyen de partir en vacances particulièrement adapté à la situation actuelle. Respect des distanciations sociales, confort comme à la maison et découverte de lieux insolites.

Mais il existe également des spécificités propres aux camping-cars en termes de législation. Quel permis pour quel camping-car ? Combien pouvez-vous transporter de personnes à bord ? Mais également les stationnements autorisés pour ce type de « maisons sur roues ». On vous explique tout pour que votre futur séjour se déroule le mieux possible.

Quel permis pour conduire un camping-car ?

Le permis B suffit à conduire un camping-car à condition que celui-ci fasse moins de 3.5 tonnes. Si votre véhicule tracte une remorque de plus de 750 kg et que le poids du camping-car et de la remorque se trouve entre 3.501 tonnes et 4.250 tonnes, il faudra ajouter la formation B96 à votre permis B. La formation B96 se fait sur 7 heures en auto-école.

Si le poids de votre remorque est supérieur à 750 kg ou si le poids de la remorque + le camping-car dépasse 4.250 tonnes, c’est le permis BE que vous devrez passer. Enfin si la remorque dépasse 3.5 tonnes, il faudra opter pour un permis C1E.

Quels équipements sont obligatoires à bord ?

En France, les équipements obligatoires sont les mêmes que pour une voiture, à savoir un triangle de sécurité et un gilet réfléchissant. Attention si vous voyagez en Espagne, le code de la route impose deux triangles pour pouvoir se signaler dans les deux sens de circulation.

La totalité des personnes à bord du camping-car doivent pouvoir être munis d’une ceinture de sécurité. Attention pour connaître le nombre autorisé de personnes à bord, il faut se référer à la carte grise et non au nombre de couchages présents.

Quand faire le contrôle technique ?

Le contrôle technique d’un camping-car doit être effectué avant le 4ème anniversaire de la première mise en circulation du véhicule s’il est neuf. Le contrôle doit être effectué tous les deux ans pour un véhicule de plus de quatre ans ou acheté d’occasion. Comme pour les voitures, un contrôle technique de moins de 6 mois est nécessaire en cas de vente.

Où stationner avec un camping-car ?

Sauf arrêté municipal contraire, les camping-cars peuvent stationner librement sur un parking et même y dormir. En revanche, le véhicule doit se trouver sur une place de parking et il est interdit de sortir des accessoires tels qu’une table ou les cales-roues sur la voie publique. Cela serait qualifié de camping sur la voie publique et répréhensible.

De nombreuses municipalités proposent des aires d’accueil réservées aux camping-cars. Sur celles-ci, il est possible de sortir la table et les chaises pour le repas. Attention cependant certaines municipalités n’autorisent que le stationnement et non le « déballage » des accessoires. D’autres encore limitent le nombre de nuits autorisés sur ces aires d’accueil.

Enfin, les campings bien sûr qui proposent des emplacements spéciaux pour les camping-cars et toutes les commodités nécessaires… Moyennant le prix d’un emplacement évidemment ! Vous pouvez désormais partir parcourir les routes de France en toute connaissance des lois qui régissent le monde du camping-car…

