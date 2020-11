Conquérant F d’Armadillo : avec ce camping-car à huit roues motrices on n’a pas besoin… de route !

Dans les modèles de camping-cars, il y a les petits fabriqués à base d’une coccinelle Volkswagen, il y a les monstres à 2 millions de dollars ! Et puis, il y a le non moins monstrueux Conquerant F, fabriqué par le chinois Armadillo RV… Une chose est sûre il faut le permis poids lourds, voire super-lourds pour le conduire.

En effet, il est monté sur le châssis d’un MAN 8×8 et poussé par 540 chevaux sur huit roues motrices ! Bref, ça déménage et vous ne passerez pas partout. Chez Armadillo, on fait semble-t-il dans la démesure ! Imaginez une semi-remorque de 11 m de long transformé en camping-car ! Visite guidée !

Pour conduire ce camion camping-car de 19 tonnes, il faudra donc être détenteur du permis C. Il ressemble plus à un bunker militaire qu’à un camping-car de loisirs, tout de métal sombre.

Le toit du Conquérant F s’élève pour se transformer en terrasse, qui fait une véritable pièce en plus. Il est électrique et offre une pièce à vivre avec table, bloc cuisine et grand écran TV. Le panorama doit être magnifique vu de là-haut.

A l’intérieur c’est le grand luxe !

A l’intérieur du camping-car, on retrouve des canapés disposés en U et un parquet en bois massif, qui lui donne un air de cabine de bateau. Et le Conquérant F est suréquipé :

2 Téléviseurs de 81 cm et 109 cm (escamotable)

Machine à laver

Micro-Ondes

Plaques Vitrocéramiques

Machine à café

Réfrigérateur

Les équipements proposés vous laisseront largement profiter d’un confort maximal. Côté énergie, il est autonome en électricité grâce à sa batterie au lithium-fer-phosphate (550 Ah). Il dispose également d’un groupe électrogène fonctionnant au diesel (5000 W) et de panneaux solaires. Si vous êtes motard, vous pourrez emmener votre engin avec vous, il propose également un treuil électrique.

Et le prix ?

C’est sans doute là que le bât blesse tout de même ! Pour s’offrir ce bijou il faudra tout de même débourser 1.28 million d’euros… De quoi se payer une jolie maison ou une bonne dizaine de tiny-house !

Quel permis de conduire pour un camping-car ?

La Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-Caristes nous rappelle les permis à posséder pour déambuler au volant de ces engins.

Le permis B pour conduire tout type de véhicule y compris les camping-cars de moins de 3.5 tonnes

Le permis BE lorsque le véhicule + la remorque ont un poids supérieur à 750 kg mais inférieur à 4250 kg

Le permis C1 pour tous les véhicules dans le poids total en charge est compris entre 3.5 et 7.5 tonnes auxquels on peut ajouter une remorque de moins de 750 kilos.

Le permis C1E pour les véhicules de moins de 12 tonnes auxquels on peut ajouter une remorque de plus de 750 kilos