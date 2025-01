Le van aménagé Vanexxt Caravelle propulse le VW Transporter dans une autre dimension

Pour de futures vacances, j’adorerais tester la vie en van aménagé pour quelques jours de « liberté » ! J’ignore pourquoi, mais cette vie de bohème m’attire et je ne dis pas que je n’essaierai pas un jour ou l’autre. Alors quand j’ai découvert le Vanexxt Caravelle, basé sur le tout nouveau VW Transporter/Caravelle, j’ai su que ce serait peut-être le véhicule idéal pour un futur road trip. Ce van aménagé est conçu pour allier polyvalence, modularité et confort. En y regardant de plus près, il est bien plus qu’un simple véhicule de loisirs. En effet, il peut garder sa fonction de van familial et passer en quelques minutes à un espace de vie parfaitement aménagé. Embarquement immédiat pour le découvrir !

Un van aménagé ultra-polyvalent pour toutes les situations

Le Vanexxt Caravelle est pensé pour s’adapter à toutes les envies et tous les besoins. Que ce soit pour une escapade en famille, un week-end sportif ou un simple trajet en ville, il se transforme en un clin d’œil. La clé de cette modularité réside dans ses rails intégrés au sol, qui permettent de réorganiser les sièges et les modules de camping selon vos besoins. Personnellement, j’apprécie beaucoup la possibilité de configurer le van en monospace à sept places pour les trajets du quotidien ou en espace de couchage pour quatre personnes pour les aventures en plein air. Avec un bloc cuisine compact, un module évier et un rangement modulable, il passe facilement d’un pique-nique improvisé à un dîner confortable sous les étoiles.

Un design pensé pour le confort et les équipements modernes

Dans ce van aménagé, le souci du détail est omniprésent, tout comme le confort des utilisateurs. En effet, il se rapproche davantage d’un monospace haut-de-gamme, que du van basique, dans lequel le confort est réduit à son minimum. En effet, il dispose de sièges en cuir, les finitions élégantes, et les multiples options de personnalisation comme le toit relevable, entre autres.

Une option qui permet, sur le modèle Polimer, d’entrer dans les parkings urbains ou de centres commerciaux, généralement limités à 2 m de hauteur ! Pratique lorsque l’on doit faire le ravitaillement alimentaire ! Côté équipements, tout est pensé pour faciliter la vie des aventuriers : recharge solaire, chauffage de camping, et même des options comme un porte-vélos ou un auvent.

Une modularité et une personnalisation imbattables

Que vous soyez un amateur de road trips ou un aventurier chevronné, vous pouvez créer un van sur mesure grâce au configurateur en ligne. De plus, ce van aménagé s’adapte aux besoins réels de l’utilisateur. Par exemple, et comme je ne pars jamais sans mes chiens, je pourrais faire ajouter une niche intégrée pour leur confort… Et, si je veux rester connectée, même perdue dans les montagnes, je m’offrirais un écran tactile pour contrôler l’éclairage et les équipements.

Bon, il va me falloir économiser ou gagner au Loto, car le prix de départ est fixé à 72 447 € ! En savoir plus sur ce van aménagé, rendez-vous sur le site officiel : vanexxt.de. Alors, il vous plaît ce van aménagé ? Et, vous, que rechercheriez-vous dans ce type de véhicule ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .