City Camp, ce van aménagé avec toit relevable va faire de l’ombre au Volkswagen California

En janvier, on digère les repas de fin d’année et on commence à se projeter pour les prochaines vacances. Enfin, c’est ainsi que je procède en chassant les promotions nombreuses en ce premier mois de l’année ! Et, il est un secteur qui ne cesse de croître, que je tenterai bien pour un futur weekend : la vanlife ! Depuis la crise sanitaire liée à la COVID 19, les innovations dans ce domaine ont été nombreuses. Parmi elles se trouve le City Camp de Campérêve, un monospace de loisirs compact et polyvalent, idéal pour ceux qui souhaitent s’initier à la vanlife sans compromettre leur quotidien. Je vous invite à le découvrir immédiatement.

Un petit tour à l’extérieur du City Camp

Modernisme et dynamisme sont probablement les deux mots qui caractérisent le mieux le City Camp. Établi sur le Ford Custom L1H1, il présente des dimensions compactes avec une longueur de 5,05 m, une largeur de 2,14 m et une hauteur de 2,04 m, facilitant ainsi la conduite en milieu urbain et le stationnement. Grâce à son toit relevable, livré de série, on ajoute une touche originale qui procure une fonctionnalité supplémentaire. Il dispose également de portes latérales coulissantes des deux côtés qui assurent un accès facile.

Une petite visite à l’intérieur ?

J’aime beaucoup décrire l’intérieur des véhicules que je présente, car c’est quand même le plus important. Pendant quelques jours ou quelques semaines, il faut pouvoir vivre confortablement dans un espace restreint ! En pénétrant dans le City Camp, on découvre un intérieur ingénieusement aménagé pour maximiser l’espace et le confort. La banquette de série propose trois places coulissantes sur rails, avec la possibilité d’opter pour des sièges individuels, portant la capacité totale à six places assises. Le bloc cuisine fonctionnel comprend un évier, un réchaud à gaz amovible discret et une glacière portable à compression de 25 litres, idéale pour conserver vos provisions au frais.

Le toit relevable abrite un couchage double de 130 × 201 cm, offrant une vue imprenable grâce aux voilages intégrés. La banquette se transforme également en lit de 193 × 125 cm, permettant d’accueillir confortablement un total de quatre adultes pour la nuit. Les sièges de cabine pivotants et chauffants, associés à une climatisation automatique, garantissent un confort optimal en toute saison. Le système d’info divertissement Ford SYNC 4 avec écran tactile de 13 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, assure une connectivité moderne pour tous vos trajets.

Ce véhicule pour qui ? Pourquoi ?

Le City Camp s’adresse à une clientèle en quête de polyvalence. En semaine, il se comporte comme un véhicule familial classique, adapté aux trajets quotidiens grâce à sa compacité et sa maniabilité. Le week-end venu, il se transforme en véritable compagnon d’aventure, prêt à vous emmener hors des sentiers battus. De plus, son moteur 2.0 L EcoBlue de 136 ch assure une conduite agréable, avec une option pour une motorisation plus puissante de 170 ch pour ceux qui le souhaitent. Le City Camp est donc idéal pour les familles actives, les couples d’aventuriers ou toute personne désireuse de combiner vie urbaine et escapades nature sans compromis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : city.campereve.fr. Et, vous, seriez-vous prêt à adopter le City Camp pour vos prochaines aventures ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .