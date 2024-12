Buzz Explorer (Volkswagen ID. Buzz), un van aménagé doté d’une tente de toit relevable

Encore une fois, Tonke, spécialiste des aménagements de fourgons électriques, veut offrir une expérience de camping inoubliable à la communauté des vanlifers en équipant le Volkswagen ID. Buzz d’un toit relevable à ouverture latérale, qui n’est pas sans rappeler celui de Dormobile. Ces fameux toits relevables « Pop-Top » à déploiement latéral en accordéon, ont été imaginés par Dormobile à la fin des années 50. L’entreprise néerlandaise a misé sur ce concept pour permettre aux utilisateurs de gagner en confort et en espace, lors de leurs escapades en famille à bord du mini camper ID. Buzz. Une option qui serait disponible, selon Tonke, sur les modèles électriques et multifonctionnels Trail et Explorer.

Un toit relevable latéral pour plus de confort et d’espace

D’après le constructeur néerlandais, ce toit relevable à ouverture latérale permet aux voyageurs de bénéficier d’une belle hauteur intérieure dans le van, et d’un couchage supplémentaire confortable. En effet, lorsqu’il est relevé et que le sommier et le matelas ne sont pas déployés, il est tout à fait possible de se tenir debout à l’intérieur du mini camper. Pour information, la tente est intégrée à la structure du toit du véhicule. L’ID. Buzz offre plus d’espace et de confort avec ce concept de toit unique qui, notons-le, peut être ouvert sur le côté et créer un lit spacieux de 140 × 210 cm. Tonke veut s’assurer que ce van soit une combinaison parfaite de fonctionnalité, de confort et de flexibilité.

Un mini camping-car pouvant accueillir une famille de 5 personnes

Toujours grâce au toit relevable à orientation latérale, le Tonke ID. Buzz peut accueillir une famille de 5 personnes. L’espace supplémentaire offert par celui-ci permet d’installer un grand lit à la place des lits étroits courants dans les toits relevables, pouvant accueillir deux adultes et un enfant, ou trois enfants. Un autre avantage de cette conception de toit « Pop-Top » pliable réside dans le fait qu’il peut également servir d’auvent, ajoutant une protection optimale contre les intempéries et le soleil à l’espace situé en dessous. À noter que ce toit relevable est imperméable et est facilement maniable. Tonke indique qu’il le proposera en option sur un nouveau camping-car baptisé Buzz Explorer. Le modèle est encore en phase de développement et n’a pas encore été entièrement détaillé.

Une cuisine coulissante intérieure/extérieure également disponible

Hormis le toit relevable à déploiement latéral, les utilisateurs bénéficieront d’une cuisine coulissante dans le hayon. Grâce au système de glissement bidirectionnel intelligent de celle-ci, ils pourront cuisiner à l’intérieur par mauvais temps. Lorsque la cuisine est déployée à l’extérieur, elle laisse place à une banquette arrière de trois places et un matelas dépliant surdimensionné mesurant 150 × 200 cm. L’entreprise néerlandaise souligne que le modèle Explorer sera équipé d’une plaque de cuisson à induction à deux points, ainsi que d’un réfrigérateur à compresseur de 35 L qui est monté en position fixe à l’intérieur.

À noter que le prix de l’ID. Buzz Trail commence à 47 600 € HT et le modèle Explorer, à 62 500 € HT. Le toit « Pop-Top » est proposé en option et coûte environ 9 500 € avec l’installation. Vous trouverez plus d’informations sur tonke.eu. Comment trouvez-vous cet aménagement pour l’ID. Buzz qui permet d’avoir un espace de couchage supplémentaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .