Limouzine Van (ré)invente le toit relevable avec un dispositif en soufflet de 1,15 m de haut

Savez-vous ce qu’est la « Van Life » ? Traduit par vie en van, c’est un mode de vie où les gens choisissent de vivre et de voyager dans un van aménagé. Cela permet de combiner logement et transport, proposant une grande liberté pour explorer différents endroits tout en ayant toujours un chez-soi mobile. À mi-chemin entre la caravane et le camping-car, le van aménagé est souvent un fourgon que l’on transforme en maison sur roues. Plus de 500 000 camping-cars parcourent la France, chaque année, selon la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et camping caristes, et parmi eux, de nombreux adeptes de la van life. Du côté de Limoges, l’entreprise Limouzine Van chamboule le marché du van aménagé avec un concept original, que je vous présente immédiatement.

Un toit relevable qui se déplie comme un accordéon

Avant de vous le présenter, sachez que cette conception originale dispose de trois brevets déposés et qu’il pourrait changer la vie de ceux qui aiment le van aménagé. Le créateur, Éric Bellot, est un fan inconditionnel de la vie en van qu’il a pratiquée des années durant. Le problème du van, c’est fréquemment, sa petite taille… L’espace vient rapidement à manquer. L’inventeur a alors eu l’idée de concevoir un toit relevable pour gagner de l’espace et du confort. Le toit relevable ? Ce n’est pas réellement nouveau, cela existe déjà, mais l’innovation réside dans le fait que ce toit du Limouzine Van se plie et se déplie comme un accordéon. Après plus d’un an de recherche et développement, il a pu obtenir un modèle abouti, prêt à devenir un succès commercial peut-être ? Le toit relevable a été inspiré des soufflets utilisés comme protection sur les tables élévatrices.

Un dispositif très ingénieux breveté

L’innovation de ce toit relevable réside dans le défi technique qu’il a représenté. « Ce toit représente un défi technique : il doit se plier en prenant peu de hauteur, se déployer largement, passer sous les barres de 2 mètres des parkings et rester abordable », explique Éric Bellot dans une interview accordée au journal Aqui.fr. Le système repose sur un mécanisme de vérins complexe, qui a nécessité de nombreuses recherches, et le dépôt de trois brevets pour le protéger. De plus, le toit relevable est équipé de deux panneaux solaires d’une puissance totale de 340 W, pour l’autonomie des habitants. Lorsqu’il est relevé, il accueille un couchage pour deux personnes et atteint une hauteur de 1,10 m. Cela permet de voyager à quatre, car la banquette convertible, s’incline à plat pour se transformer en couchage pour deux personnes.

Une campagne de financement non aboutie

La conception de ce toit relevable est, elle aussi, assez étonnante. Conçu dans un PVC semblable à ceux qui forment les remorques des camions, il résiste à toutes les conditions météorologiques. Quant à la structure, elle est réalisée en plastique dur, qui se plie et se déplie grâce à l’ingénieux système inventé. À l’heure où j’écris ces lignes, le Limouzine Van, installé sur un véhicule d’occasion, coûte approximativement 30 000 €, mais l’entreprise estime que ce prix baissera de 30 % dans un an ou deux, si le produit séduit. Le lancement du Limouzine Van avait fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur KissKissBank.

Cette dernière avait échoué, ce qui n'a pas empêché les constructeurs de croire en leurs rêves de proposer ce van, très original. En savoir encore plus sur le van limousin ? Rendez-vous sur le site officiel limouzine-van.com.