Roadiaq : Skoda transforme le SUV électrique Enyaq en mini camping-car multifonctionnel

Vous êtes à la recherche d’une voiture qui vous permettra de travailler tout en voyageant librement ? La Skoda Roadiaq risque de vous faire rêver ! Certes, il s’agit d’un concept-car, mais il a de quoi séduire. Qui plus est, il s’agit d’un Enyaq transformé en camping-car. Pour rappel, ce SUV haut de gamme 100 % électrique du constructeur tchèque est disponible dans des versions offrant jusqu’à 547 km d’autonomie en cycle mixte WLTP. Il est aussi réputé pour son look agréable et son confort impressionnant. Comme si cela ne suffisait pas, les étudiants de la Skoda Academy l’ont maintenant converti en un véhicule axé davantage sur les loisirs.

Un projet de fin d’études

La Skoda Academy est un centre de formation ayant été mis en place par le constructeur afin de permettre aux jeunes de développer leur créativité. Elle est le fruit de l’initiative Azubi Car qui signifie littéralement « voiture d’apprenti ». Dans le cadre de leur projet de fin d’études, 29 étudiants de l’école professionnelle se sont mis à travailler sur le projet Skoda Roadiaq. Ils ont converti un Enyaq en un camping-car multifonctionnel qui, en plus de comporter un espace détente, est équipé d’un bureau.

Un camping-car 100 % électrique

Le développement du Roadiaq aura nécessité près de 2 000 h de travail, reparties sur neuf mois. Comme le SUV à partir duquel il a été développé, le véhicule adopte une traction intégrale 100 % électrique. En dépit des retouches effectuées, sa longueur et sa largeur n’ont pas changé. Elles sont respectivement de 4,65 m et 1,88 m. Par contre, la hauteur a augmenté d’environ 35 cm — elle est désormais de 1,966 m — en raison de l’ajout d’un nouveau toit pour augmenter le volume interne et permettre ainsi aux occupants de se sentir plus à l’aise.

Équipements & accessoires

Le Roadiaq dispose d’un nouveau hayon qui peut accueillir une tente pour étendre davantage l’espace de vie. En ce qui concerne les équipements et les accessoires, sachez que ce camping-car innovant comporte un canapé convertible à la place de la banquette de l’Enyaq.

Les étudiants de la Skoda Academy ont installé un meuble pensé pour les télétravailleurs à l’intérieur. On notera aussi la présence de ports USB, d’une douche à énergie solaire et d’une machine à expresso fonctionnant avec une tension de 12 V, pour ne citer que ça. Plus d’infos : skoda.fr.

