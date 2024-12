La famille Guillemonde a transformé un bus en camping-car « Tesla » 100 % solaire

Tout plaquer et partir au bout du monde, on en rêve tous ou presque, surtout en cette période hivernale pendant laquelle le moral est souvent au plus bas. Un rêve que certains transforment en réalité, comme la famille Guillemonde, originaire de France, qui a entrepris un voyage au bout du monde dans un bus solaire. Cette famille, composée de Jean-Philippe, Laure, Clara et Lisa, a fait un choix radical : tout plaquer et troquer leur maison contre « chouchou », un bus transformé en habitation solaire, autonome et absolument magnifique. Cette drôle d’aventure les a conduits sur les routes d’Europe, d’Afrique, les mettant à l’épreuve des saisons, mais également à celle des défis techniques qui se sont invités au voyage. Je vous propose de découvrir le récit de leur histoire, qui peut être vous donnera envie de partir à votre tour ? C’est parti.

La Genèse du projet de la famille Guillemonde

Tout a commencé lorsque Jean-Philippe, le papa, achète un vieux bus Safari de la marque turque Temsa, qu’il baptise immédiatement « Chouchou ». Avec patience et méticulosité, le passionné de bricolage qu’il est, converti progressivement son vieux bus en maison roulante autonome. Un pari fou qu’il a pu réaliser grâce au remplacement du vieux moteur par un moteur de Tesla Model S Performance, alimenté par trois batteries Tesla Model 3 Long Range totalisant 225 kWh. Les batteries et le moteur ne suffisant pas à devenir autonome, la famille n’installe pas moins de 90 m² de panneaux solaires sur des châssis fixes, mais également déployables de chaque côté du toit de Chouchou ! Une combinaison d’énergies qui leur permet de voyager sans dépendre des infrastructures électriques.

Une vie autonome et libre à travers le monde !

En septembre 2022, la famille Guillemonde embarque à bord de Chouchou, à la découverte du monde. Et, ce sont milliers de kilomètres qu’ils vont parcourir à travers des paysages variés, des villages marocains baignés de soleil aux côtes grecques, en passant par les montagnes turques. Leur bus intrigue, passionne et souvent, ils rencontrent d’autres passionnés de voyages alternatifs. Leur voyage est par ailleurs partagé sur les réseaux sociaux, en l’occurrence, leur chaîne YouTube, et leur blog familial sur lequel on découvre toutes les étapes de la fabrication ou de l’aménagement intérieur. Cependant, ce voyage n’est pas sans défis : pannes techniques, gestion énergétique ou encore adaptation à la vie en espace réduit. Ces obstacles, loin de les décourager, renforcent leur esprit d’équipe et leur détermination à vivre une aventure hors du commun.

Ce voyage est une expérience formidable

Honnêtement, c’est un peu le rêve de tous, que vit cette famille, et c’est bien plus qu’un simple voyage. Vivre sans électricité, et sans eau est probablement la meilleure expérience pour nous permettre de réfléchir sur nos manières de consommer, et plus généralement sur nos modes de vie. Certes, il faut tout de même « toucher sa bille » en bricolage pour parvenir à ce résultat, mais n’est-ce pas une superbe aventure ?

Plus d’informations sur le site Guillemonde.family. Et vous ? Seriez-vous prêt à adopter un mode de vie nomade et durable comme la famille Guillemonde ? Quels aspects d’un tel projet vous attireraient ou vous rebuteraient ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .