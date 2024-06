Van life : l’incroyable bus scolaire aménagé, bardé de panneaux solaires, de Sarah et Éric

La « van life » vous connaissez ? De plus en plus prisée, la van life est un mode de vie moderne où les gens choisissent de vivre et de voyager dans des vans aménagés. Cela implique souvent de transformer un van ordinaire en un espace habitable confortable, équipé de tout ce dont on a besoin pour vivre. Cette vie, un couple, propriétaires d’un bus Ford E-450 2008 avec un moteur diesel de 6,0 litres, ont choisi de la vivre à bord d’un bus scolaire. Je vous invite à découvrir le bus scolaire, et solaire de Sarah et Éric, qui vivent toute l’année, dans leur véhicule aménagée, baptisée Skoolie, une vie simple, et hors réseau. C’est parti.

4 panneaux solaires de 100 W

Comme souvent, lorsque l’on souhaite passer en mode « van life », l’objectif est de se concentrer sur l’essentiel et de se défaire du superflu. Avec leur bus scolaire de 7,3 m de long, ils ont donc imaginé tous les détails de ce qui deviendrait leur future maison. Ce qu’ils savaient aussi, c’était qu’ils voulaient vivre « hors réseau », pouvoir être libre d’aller où bon leur semblerait. Pour atteindre leurs objectifs, ils ont d’abord opté pour un attelage, un porte-vélos au-dessus, des rangements et une échelle. Sur le toit, ils ont installé quatre panneaux solaires de 100 W, une cheminée et un ventilateur. Les propriétaires, surfeurs, se devaient de disposer d’espace suffisant pour ranger leurs planches tout simplement. Le toit est donc un espace supplémentaire qui propose des rangements et leur permet de gagner de la place, à l’intérieur.

Un bus aménagé pour vivre « hors réseaux »

Sarah et Éric ont choisi de faire le vide total à l’intérieur, avec un espace ouvert spacieux, que seules quelques cloisons séparent d’autres espaces de vie. À l’avant du Skoolie, ils ont installé une chaise pliable dotée d’une ceinture de sécurité, pour un éventuel passager. Au-dessus du siège conducteur, on trouve un meuble supérieur, centre névralgique du bus, puisqu’il abrite le système d’alimentation du Skoolie. On trouve à l’intérieur, un onduleur de 2 000 W, deux batteries gel de 200 Ah et un contrôleur de charge connecté aux panneaux solaires de 400 W sur le toit. Cela leur permet de vivre loin de toute source d’électricité, et c’était un peu leur but. L’esthétisme n’a pas été oublié, avec le choix du blanc pour agrandir l’espace. Ainsi, les armoires, le plafond à lattes, ou le sol en vinyle sont blancs. Quelques touches de couleur sont apportées par des bois clairs pour les meubles.

Un véhicule aménagé de rêve !

Derrière le siège du conducteur se trouve la salle de bain, équipée de murs en acier galvanisé, d’une douche, et de toilettes à compost Nature’s Head. De l’autre côté, une grande cuisine comprend un évier en acier inoxydable, une cuisinière Dometic à deux brûleurs et un réfrigérateur Iceco. Entre la cuisine et l’accès handicapé, un poêle à bois Bubic Mini est fixé au mur, face à un coin salon avec banquette et grande table.

Un lit escamotable se transforme en canapé et abrite un réservoir d’eau douce de 210 litres et des snowboards. Le couple a apparemment réussi son pari de transformer un bus scolaire en petite maison sur roue « tout confort ». Plus d’informations sur leur chaine Youtube. Que pensez-vous de cette transformation ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .