Un vieux bus de foire transformé en une magnifique Tiny House

Dans le monde, il existe désormais un nouveau mode de vie dont on parle beaucoup : le tiny living. Que ce soit par choix de vie ou par nécessité, la vie en tiny-house s’impose à de nombreux citoyens à travers le monde. Avec la crise du logement et la difficulté d’obtenir un prêt immobilier, les futurs acquéreurs se tournent de plus en plus vers ces petites maisons, ou même des camions transformés… Il est évidemment plus facile d’obtenir un financement pour une tiny house que pour une maison traditionnelle. Certains optent donc pour cette vie, que l’on pourrait qualifier de plus économique et de plus écologique aussi… C’est le cas de cette famille de Nouvelle-Zélande, qui a transformé un vieux bus des années 1990 en une demeure qui ne roule pas, mais qui relève presque de l’extraordinaire… Présentation du Black Pig !

Le Cochon Noir en détails

Ce vieux bus tout noir est la propriété de Rachel et Craig; il a été vendu au couple par Kathy et Larry et servait autrefois lors de la foire de gitans dans les années 90. Déjà à l’époque, les premiers propriétaires en avaient fait un camping-car, et il les suivait sur les différentes fêtes foraines ou foires… Les nouveaux acquéreurs ont donc poursuivi la transformation du bus, mais en choisissant de lui retirer toute mobilité. Aujourd’hui, il a conservé ses roues, pour le fun, mais reste à demeure sur le terrain du couple.

Un recyclage plutôt réussi

Les propriétaires ont souhaité recycler un vieux bus pour en faire leur maison, et c’est un pari gagné, tant le lieu semble confortable. A l’intérieur, il dispose tout de même de trois chambres pour la famille, un grand salon qui peut aussi se transformer en chambre d’amis, une grande cuisine et une petite salle de bains. Etonnant, mais Rachel et Craig sont parvenus à faire tenir toutes ces pièces dans seulement 15 m² de surface habitable. La maison étant située tout près de la plage de Taupo Bay en Nouvelle-Zélande, la famille vit plutôt à l’extérieur, et profite des températures clémentes de cette région du monde…

L’intérieur est intégralement aménagé avec du bois; on se demande presque si l’on se trouve dans un bus ou dans la cabine d’un bateau ! La cuisine dispose d’une table à manger pour quatre personnes et de toute la gamme d’appareils électroménagers : four, plaques de cuisson et réfrigérateur, ainsi qu’un évier en cuivre. Un poêle à bois trône dans la pièce de vie et suffit à chauffer l’endroit en hiver.

Des extérieurs bien sympathiques

Pour l’intérieur, on l’a vu, c’est plutôt minimaliste et cela s’explique par la surface réduite du bus… Mais, à l’extérieur, le couple a opté pour une grande terrasse en bois avec des paravents, et deux grandes baignoires nichées dans le sol. Le Black Pig réserve quelques petites surprises, comme les murs du coin bureau qui peuvent se plier et se déplier en fonction de l’espace nécessaire, ou encore la chambre pop-up assez étonnante… Pour Craig, “c’est comme dormir dans une tente, mais en plus chic”. En revanche, le couple ne sait pas estimer le coût total de la transformation du bus, ils savent seulement que le bus lui-même leur a coûté 50 000€. Il faut ajouter le prix du terrain et de l’aménagement, mais pour le propriétaire, les travaux sont toujours en cours, donc encore loin du compte final.