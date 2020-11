Un bus scolaire rénové en guise de camping-car, le résultat est époustouflant !

Recycler, faire du neuf avec de l’ancien, récupérer et retaper ! Ces quelques termes résument parfaitement le projet de Robbie et Priscillia, un couple un peu nomade qui ne vit pas comme les autres. Voilà deux ans, ils achètent un vieux bus scolaire des années 80 avec pour objectif d’en faire leur maison !

Une maison nomade évidemment mais sans sacrifier le confort d’une maison douillette ! Un bus scolaire transformé en camping-car qui n’a absolument rien à envier à un appartement classique ! Jugez plutôt du résultat : la réussite est totale après deux ans de travail acharné.

Robbie et Priscilla voulaient pouvoir passer les deux années prochaines sur les routes ! Ils admiraient le concept des couples qui partent sur les routes pendant des mois entiers, ils ont donc décidé de construire la leur. Mais ils voulaient aussi que leur bus aménagé soit hors réseau et adapté à leurs besoins.

C’est pourquoi, ils ont doté leur bus d’une installation solaire complète qui fournit l’électricité et le chauffage. Pour chauffer la structure, c’est un poêle à bois qui diffuse sa douce chaleur et ses crépitements. Les deux baroudeurs voulaient aussi pouvoir voyager avec leurs animaux de compagnie. Et c’est tout naturellement que ce bus spacieux est devenu l’abri de leurs voyages et de leurs compagnons.

Le résultat est « wahoo » !

Le résultat est juste magnifique, difficile d’imaginer un tel intérieur dans un bus scolaire. La surface habitable de 20 m² offre vraiment tout le confort ! Climatisation au plafond, double chauffage (gaz et poêle à bois), le chauffage gaz n’est utilisé que lorsque les nuits sont vraiment froides. Le School Bus est équipé de 6 panneaux solaires de 360 watts et de 8 batteries Trojan 6V 315AH.

Depuis le 21 mars 2019, Robbie et Priscillia ont quitté leur maison d’Orlando et visité 137 villes différentes… Sans plan de route, juste là où l’envie les porte. Et comme leur bus scolaire est connecté, ils peuvent continuer de travailler pendant leurs voyages… Cela donne vraiment envie de mettre les voiles tant le résultat est magnifique ! Vous pouvez suivre leurs aventures sur leurs pages Going Boundless sur Facebook ou Instagram.