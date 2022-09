Spiral : une Tiny House pour “s’échapper de la vie urbaine et renouer avec la nature”

Les tiny houses sont des petites maisons très appréciées aux Etats-Unis, et nous vous présentons souvent des habitations situées bien loin de nos frontières. Cette fois-ci, nous partons en Espagne à la découverte de Spiral, une tiny house confortable qui se trouve au beau milieu d’une forêt verdoyante. Idéale pour les petits weekends en amoureux, elle est parfaite pour échapper à l’agitation des villes et pour se reconnecter avec la nature. Conçue par Anne, sa propriétaire, c’est un véritable petit nid douillet qui propose tout le confort dont on a besoin. Et pour Anne, canadienne de naissance, c’est aussi l’occasion de revenir à ses racines espagnoles et de s’offrir un petit pied-à-terre en Espagne. Et on adore l’entrée qui se fait par une petite passerelle, qui ajoute encore du charme à la Spiral !

La petite histoire d’Anne, la propriétaire

Anne est née au Canada, mais sa mère est d’origine espagnole, de Galice. Lorsqu’elle était enfant, elle passait la plupart de ses étés dans sa famille, loin du froid canadien, en Espagne. Son rêve était d’y retourner lorsqu’elle serait adulte. Après avoir rencontré son mari, elle a beaucoup voyagé, mais l’Espagne restait dans un coin de sa tête. Finalement, elle a réalisé son rêve de petite fille en construisant sa petite maison appelée Spiral, dans le pays de ses vacances d’enfant. Après avoir commencé par cultiver la terre de ses ancêtres, elle a fini par y installer sa tiny house.

Spiral, une adorable tiny house

Anne a donc construit sa tiny house Spiral, qui n’est pas très grande puisqu’elle ne mesure que 6.5 mètres de long sur 2.5 mètres de large pour une surface habitable de 18 mètres carrés seulement. Et, comme nous l’avons souvent vu, posséder une petite maison ne veut pas dire manquer de confort. La Spiral est une tiny adaptée à la mobilité, et présente donc un plan d’étage ouvert. L’idée derrière cette conception étant de permettre aux gens de se sentir à l’extérieur même en étant à l’intérieur de la tiny house. Pour cela, elle a donc ajouté plusieurs fenêtres qui laissent la lumière naturelle remplir la maison.

Un petit tour à l’intérieur ?

La visite est rapide, rappelons que la maison est petite ! On trouve donc la chambre à coucher proche d’une grande fenêtre avec une vue incroyable sur l’extérieur. Ce qui n’empêche pas les propriétaires de profiter d’un lit queen-size et de nombreux espaces de rangement. A côté de la chambre se trouve le salon avec un grand canapé, un espace simple imaginé pour la détente, la lecture, la contemplation de la nature ou un repas. La cuisine se trouve aussi au rez-de-chaussée et dispose d’un évier, d’une plaque à induction à deux brûleurs, un petit réfrigérateur, un micro-ondes et de nombreux tiroirs et meubles de rangement. A l’opposé du coin cuisine se trouve un coin repas avec deux chaises et une table pliable. Enfin, la salle de bains, elle, dispose d’une généreuse douche avec des portes en verre, et de toilettes à compostage. Elle ne dispose pas de lavabo en revanche.