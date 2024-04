Wind River Built présente la Pingora : une étonnante Tiny House avec un aménagement « inversé »

La belle saison arrive et nous aspirons tous à nous ressourcer après un hiver maussade, lovés près du poêle à bois ! Certains iront même jusqu’à s’offrir une mini résidence secondaire sous la forme d’une tiny house. Partir n’importe où, n’importe quand, comme un escargot avec sa maison sur le dos, n’est-ce pas là le rêve de bon nombre d’entre nous ? À l’origine, la tiny house avait été prévue pour un logement d’urgence, lorsqu’en 2004, l’Ouragan Katrina avait dévasté les côtes des États-Unis, expropriant des milliers d’Américains. Il avait alors fallu les reloger en urgence dans ces petites maisons sur roues. En 20 ans, les tiny houses ne sont plus des logements d’urgence, mais de véritables havres de paix que l’on s’offre pour y vivre, ou y passer des vacances. Je vous propose de découvrir l’une d’entre elles, venues des États-Unis, et construite par Wind River Built. Son nom : la Pingora, de la taille d’une pinte ! Découverte.

Une Tiny House « montée » à l’envers

Avant de vous inviter à découvrir l’intérieur de cette ravissante tiny house, faisons le tour du propriétaire ! La Pingora est construite sur une remorque de 7,3 mètres et est donc plus petite que la plupart des modèles de tiny house proposées aux États-Unis. Son originalité réside dans le fait qu’elle soit « montée » à l’envers. Pourquoi à l’envers ? Eh bien parce que, pour une fois, le salon se trouve à l’étage, surplombant le paysage et la chambre au rez-de-chaussée. À l’extérieur, on retrouve une finition en bois d’ingénierie texturé et la Pingora est disponible en plusieurs couleurs, selon le choix du client.

La chambre au rez-de-chaussée, le salon à l’étage

L’intérieur de cette tiny house rappelle celui du modèle Ellébore de Baluchon que Nathalie vous avait présenté en début d’année. L’intérieur se compose de murs en plaques de plâtre peintes, d’un plafond en épicéa, dans le style lambris et d’un plancher en bois franc. Comme dans la plupart des tiny houses, le bois est la matière principale, que ce soit à l’intérieur pour les aménagements, ou à l’extérieur pour le bardage. Comme je vous l’ai dit, cette tiny house propose une configuration particulière avec la chambre au rez-de-chaussée et le salon à l’étage. Néanmoins, cette configuration pourrait avoir un intérêt, notamment pour les personnes qui imagineraient « vieillir » dans cette tiny house. Le salon, donc, se trouve au-dessus de la chambre, et est accessible par des marches qui servent aussi de rangement. Il peut accueillir un canapé, une table basse, et dispose d’une grande fenêtre. En présence d’enfants, ou d’amis de passage, il peut aussi procurer un espace de couchage supplémentaire.

Un confort minimaliste, mais agréable

À proximité, au rez-de-chaussée, se situe la cuisine, occupant le cœur de la maison. Elle est équipée d’une table de cuisson électrique, d’un évier, d’un réfrigérateur/congélateur, d’un espace dédié pour une laveuse/sécheuse, de placards sur mesure et éventuellement d’un four. De plus, une mini unité de climatisation split assure le chauffage et le refroidissement de cet espace central. La salle de bain de la Pingora, elle, se trouve de l’autre côté de la maison par rapport au salon et propose un confort minimaliste, mais appréciable. Elle comprend une douche, un lavabo et des toilettes avec chasse d’eau. Enfin, juste au-dessus de la salle de bain, un petit grenier secondaire accessible par une échelle procure un espace de rangement supplémentaire.

La maison est actuellement proposée à la vente pour 89 200 $ (83 333 €) et existe également dans une version plus spacieuse mesurant 30 pieds de long (9 mètres). En revanche, les petites maisons de Wind River Built ne sont pas livrables en France. Plus d’informations, rendez-vous sur windriverbuilt.com. Êtes-vous, vous aussi, sous le charme de cette ravissante tiny house ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .