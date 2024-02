Quel est le prix moyen d’une Tiny House ?

Les tiny houses sont nées dans les années 2000, aux États-Unis, et plus particulièrement après l’ouragan Katrina en 2005. Ce phénomène climatique avait ôté les habitations à des millions d’habitants, particulièrement en Louisiane. Il avait alors fallu trouver des maisons à construire rapidement et peu couteuses. L’idée de la tiny house nous vient de son inventeur, Jay Shafer date de l’année 2000, et c’est donc en 2005, qu’elle a connu un succès fou, par nécessité. Aujourd’hui, les tiny houses réputées pour être écologiques et économiques envahissent le monde, et la France n’est pas en reste. Mais, une tiny house, combien cela coûte-t-il exactement ? Nous allons faire le tour de la question.

Que faut-il savoir quant au prix d’une tiny-house ?

Avant de vous dévoiler le prix d’une tiny house, il faut savoir que celui-ci sera bien entendu différent si vous optez pour une livraison prête à vivre, ou si vous la construisez à la sueur de votre front. Pour une tiny house, livrée et déjà aménagée, les prix oscillent de 40 000 € à 80 000 € selon le constructeur. Pour ce prix, vous disposerez d’une surface de 15 m² approximativement, avec une chambre, une cuisine et les raccordements aux installations électriques et d’eaux. Si vous optez pour un modèle hors d’eau et hors d’air, la facture oscillera de 15 000 € à 40 000 €, mais vous devrez prévoir les raccordements éventuels. En choisissant l’autoconstruction, une tiny house de même surface coûte de 15 000 € à 35 000 €. Cependant, la construction d’une tiny house s’avère chronophage, parfois long, et les surprises financières peuvent largement influencer le budget de départ.

Quels prix pour une tiny house clefs en main ?

Le coût d’une Tiny House variera considérablement en fonction du niveau de finition et des équipements choisis. Certains fabricants proposent même la possibilité de personnaliser les équipements, et d’ajouter des éléments comme une terrasse, des toilettes sèches, un système de récupération des eaux de pluie, etc. En général, pour des surfaces plus modestes avec un équipement d’entrée de gamme, les prix se situent de 38 000 à 42 000 €, tandis que les modèles haut de gamme avec une mezzanine de 8 mètres carrés peuvent atteindre jusqu’à 80 000 €. En moyenne, une tiny house bien équipée, avec des matériaux de qualité, coûte environ 60 000 €.

Quels tarifs pour une tiny house en autoconstruction ?

Concrètement, une tiny house en autoconstruction revient approximativement deux fois moins cher qu’une tiny house livrée aménagée. Cependant, il faut maitriser certains corps de métiers du bâtiment, disposer de beaucoup de temps, et de préférence avoir quelques amis prêts à mettre la main à la pâte ! En effet, il faut une « casquette » de menuisier, d’électricien, de plombier, de couvreur, de plaquiste parfois, et quelques notions en architecture ! L’estimation en durée d’un chantier d’une tiny house en autoconstruction est de 3 à 6 mois en fonction de temps à consacrer, et par ailleurs des conditions météorologiques. Et, si vous avez uniquement les weekends à consacrer au chantier, tabler sur un an est plutôt raisonnable.

Le prix moyen d’une tiny house en autoconstruction est de 20 000 €, mais il dépendra des fluctuations de prix des matières premières, parfois, elles peuvent être conséquentes. Et, bien entendu, il ne faudra pas oublier qu’une tiny house est censé pouvoir être mobile. Il faudra donc prévoir un budget de 3 500 à 7 000 € pour la remorque et exclusivement pour celle-ci. Que pensez-vous de nos estimations ? Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une tiny house, combien vous a-t-elle coûtée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.