Autoconstruire une Tiny House n’est pas toujours une très bonne idée…

Il y a quelques années, le rêve de nombreux futurs propriétaires était de construire une grande maison avec jardin. Mais depuis peu, le rêve de grande maison s’est transformé pour beaucoup en envie de tiny-house. Il est vrai que ces petites maisons offrent l’opportunité de devenir propriétaire rapidement et pour une somme dérisoire par rapport à une maison traditionnelle. Pour certains, la tiny-house peut revenir encore moins chère car ils décident de la construire eux-mêmes, réduisant ainsi le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et permettant de laisser parler sa créativité. Cependant, il faut tout de même être un bricoleur aguerri pour construire sa tiny-house, au risque de créer des malfaçons, voire de ne pas réussir à la construire du tout. Explications.

Construire une tiny-house demande du temps

Parce qu’elles sont souvent construites en bois, on s’imagine qu’elles se construisent rapidement. Or, si vous travaillez, vous n’aurez que vos weekends et quelques jours de congés pour la construire. Ceux qui affirment avoir construit leur tiny-house en quelques mois, sont ceux qui y ont consacré tout leur temps. Et le temps nécessaire ne se limite pas à la construction pure, mais également à la recherche et à l’achat des matériaux, puis des aménagements adaptés, etc. Une équipe de professionnels mettra environ 300 heures à construire une petite maison. Pour un novice, il faudra doubler voire tripler le nombre d’heures passées à la construire. Attention donc aux émissions qui présentent des tiny-houses construites en quelques jours. Les moyens mis en œuvre sont énormes et c’est une armée complète qui construit la tiny-house ! Une fois vos congés épuisés, si la tiny-house n’est pas terminée, il faudra vous dégager du temps coûte que coûte !

Une tiny-house doit être une construction sécurisée

Imaginons que vous parveniez à budgétiser votre temps et votre argent de manière judicieuse. Il faudra ensuite s’assurer que votre construction est sécurisée du sol au toit en passant par les raccordements électriques, au gaz, ou au réseau d’eau. Par exemple, selon le site Treehugger, l’un des problèmes principaux de sécurité est l’oubli de rampes le long des escaliers ou des échelles qui mènent à la mezzanine. Sans ces garde-corps, il est tout à fait possible qu’une personne tombe du grenier ou de l’échelle et se blesse gravement. Le choix des types de matériaux est également crucial. Du bois de mauvaise qualité va vite pourrir, surtout si le vernis est de mauvaise qualité…

Attention aux raccordements et ventilation

Le dernier facteur très à risques de l’autoconstruction d’une tiny-house se trouve dans les raccordements. Pour l’électricité, il est évident que tout doit être aux normes, que le compteur doit être sécurisé pour éviter les électrocutions et risques d’incendie. Pour le raccordement à l’eau, tout doit être parfaitement exécuté, si vous ne voulez pas qu’une fuite se produise et fasse exploser votre facture. Quant au gaz ou au conduit du poêle à bois, tout doit être parfait si vous voulez éviter l’intoxication au monoxyde de carbone, ou une fuite de gaz aux conséquences très graves. Enfin, la tiny-house doit être parfaitement ventilée, et c’est souvent un oubli dans les autoconstructions. Attention donc, on ne s’improvise pas constructeur de tiny-house simplement en regardant quelques vidéos sur YouTube ou à la télévision !