Il aménage des camping-cars (incroyables) autonomes et hors réseaux, sans plan ni croquis, uniquement au feeling !

Depuis que les camping-cars existent, ils ont toujours été les « cibles » de savants un peu fous, qui tentaient de les fabriquer eux-mêmes… Que ce soit avec une fourgonnette, avec un VAN, ou parfois même avec une Renault Twingo, les créateurs ont toujours aimé faire d’un véhicule, un petit camping-car customisé… La transformation que vous allez découvrir nous vient cette fois-ci de David Mason, bricoleur qui adore « trafiquer » les camping-cars avec du cuir ou du bois… Ses créations sont généralement autonomes et hors-réseaux, il les présente sur sa chaîne Youtube Endgame, et il lui arrive aussi, bien entendu, de les proposer à la vente !

Les créations de Mason…

David Mason propose une visite virtuelle de chacune de ses créations, que l’on pourrait presque qualifier d’œuvres d’art. Tous sont fabriqués à la main et ressemblent à de petites cabanes tout en bois, absolument ravissantes… Il les construit à l’instinct, sans plan, ni croquis, pourtant ils ont tous l’air hyper confortables… Pour lui, construire sans plan est un processus méditatif, il aime voir ce qu’il imagine prendre forme au feeling… Evidemment, tous ces modèles sont uniques. Arrêtons-nous un instant sur les Camper 4.0 et Camper 5.0, les deux derniers modèles, qu’il a présentés.

Le Camper 4.0 c’est quoi ?

David a conçu le 4.0 pour un ami qui possédait une Chevrolet Tahoe, mais il pourrait s’adapter sans problème sur d’autres modèles de SUV. Le 4.0 peut se fixer directement sur le plateau d’un pick-up ou être monté sur remorque. Il est livré avec une petite cuisine extérieure coulissante vers l’arrière, un panneau solaire de 400 W sur le toit et la climatisation. Il a en fait conçu une sorte de caisse en bois qui offre de nombreux rangements, et de quoi poser un matelas…

Le Camper 5.0, son dernier modèle

Le 5.0 est également une construction en bois, sortie de son imagination… Il a construit un lit d’1.90 mètre qui peut s’installer sur les camionnettes et la structure pèse 340 kilos. Pour la cuisine, il a repris le même principe que sur le 4.0, une cuisine coulissante à l’arrière et un canapé d’angle à l’intérieur. La cuisine offre une longueur totale de 122 centimètres et le canapé peut faire office de couchage supplémentaire. Au-dessus du canapé, on trouve des espaces de rangement qui peuvent aussi servir de couchage d’appoint pour un enfant par exemple. Enfin, on trouve un espace de rangement pour les WC chimiques, un évier et un grand comptoir et de nombreux autres rangements. Le 5.0 est livre avec une batterie et un panneau solaire pour qu’il puisse devenir totalement autonome.

La réglementation française en matière d’aménagement camping-cars !

En France il existe deux catégories de vans et fourgons aménagés :