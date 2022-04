Mars Camper : une remorque de camping qui se gonfle avec une simple pression sur un bouton

Envie de vous évader sans investir dans un énorme camping-car ? L’australien Mars Campers offre une alternative aux camping-cars classiques avec un modèle gonflable, le Mars Space X Air durable et résistant à l’usure. Vous demandez comment le camping-car peut se gonfler ? Ils ont tout prévu chez Mars Campers, puisqu’il suffit de vous rendre au panneau de commande et d’appuyer sur un bouton. Votre intervention se limitera à fixer les éléments individuels grâce aux loquets préinstallés. Préparez-vous à décoller ! Le Space X Air est le premier camping-car à ouverture automatique, stabilisation automatique et gonflage automatique d’Australie. Il a été lancé le 26 février dernier. Présentation.

Visite guidée de l’intérieur du camping-car

Le Mars Space X Air est conçu pour accueillir 6 personnes dont 2 enfants. Deux vrais couchages sont prévus et la banquette du salon se transforme en couchage pour deux enfants. Un auvent a été ajouté afin d’offrir un espace de vie supplémentaire. Le confort est également présent dans la cuisine, puisque l’on y trouve deux réfrigérateurs : une glacière de 20 litres pour garder vos boissons au frais et un réfrigérateur coulissant pour les denrées alimentaires. Le coin cuisine est escamotable et offre un plan de travail pliable, une cuisinière à trois feux et un évier… L’intérieur est éclairé par un dispositif LED. Ajoutons à cette liste des haut-parleurs étanches, une télévision et un lecteur DVD. Confort toujours pour ce camping-car qui dispose de sièges confortables, qui servent également de rangement, d’un minibar, d’un lecteur multimédia, de haut-parleurs et de deux prises USB.

Et à l’extérieur ça donne quoi ?

Le camping-car est alimenté électriquement par deux batteries de 100 Ah, avec un onduleur de 1000 W et un chargeur de 30 A. Une option pour ceux qui le souhaitent est un panneau solaire de 200 W. Pour l’eau, ce sont deux réservoirs de 100 litres chacun qui équipent ce camping-car. Un chauffe-eau peut être ajouté, mais il est en option. Enfin, côté toilettes, ce sont des toilettes portables comme on retrouve dans de nombreux véhicules de ce type. Space X est également un véhicule tout-terrain grâce à ses 6 pneus à crampons de 15 pouces et d’une suspension indépendante… Il est prêt à affronter les terrains escarpés du bush australien ! Le prix annoncé du Mars Camper est de 39 990$ (36 987€) sans option… En revanche nous ne savons pas s’il est expédié en France. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mars Camper via la page de contact.

Les caractéristiques techniques du Mars Camper

Dimensions (Fermé) : 5900mm L x 2340mm L x 1560mm H

Poids de la boule de remorquage 180kg

Tare : 1950kg

Charge utile : 650kg

Couchette : 4 Adultes + 2 Enfants

Construction de tente : Toile à tissage serré imperméable de 6000 mm x 2100 mm de 16 oz avec double couture et points de tension renforcés

Structure principale de la tente : Tente principale gonflée à l’air automatique électrique. Maintient automatiquement la pression avec un maintien de la pression à faible bruit et une très faible consommation d’énergie

Châssis : 70x50x4mm – Finition du châssis et de la barre de traction – Galvanisé à chaud avec revêtement de protection

Suspension : Indépendant

Freins : 12″ électrique

Amortisseurs : 4 x amortisseurs à gaz

Connexion de la prise d’éclairage : 7 broches plates ou rondes & Anderson

Couvercle automatique : Ouverture et fermeture automatiques du couvercle alimenté par un actionneur électrique

Jambes stabilisatrices : 4 pieds stabilisateurs automatiques électriques robustes. Un bouton configuré sur le panneau de commande avec réglage individuel disponible

Pneus : 2 pneus 265/75 R16 MT + 1 pneu de rechange

Porte-bouteilles de gaz : 2 x 9 kg

Porte-jerricans : 2 x 20L

Réfrigérateur interne : Glacière mini-bar 20L

Cuisine coulissante en acier inoxydable avec planche à découper Dometic SMEV 8003 3 x brûleur, évier et robinet d’eau froide

Réservoir d’eau : 2 x 100L + pompe à eau électrique 12V

Toilettes portatives incluses

Batterie : 2 piles 100AH

Chargeur de batterie : 30A

Onduleur : 1000W

Prises de courant/entrées : Entrée 240V, prises 12V et prises USB

Éclairage Luminaires LED internes et externes

Stockage : Grands placards et rangements intérieurs et extérieurs, y compris les armoires internes, le rangement des outils à l’arrière et le garde-manger

Lecteur multimédia : Lecteur DVD à écran tactile 6″

Téléviseur LED 24″ avec support amovible

Lits : 2 x lit double : 1400 mm L x 1900 mm L & 1 x salon transformable en lit : 1800 mm L x 1900 mm L

