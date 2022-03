MiniPopBee : cet étonnant et mini camping-car 4X4 (avec un toit relevable) ne coute que 28 000€

Vous avez peut-être envisagé d’acquérir un camping-car, mais encore faut-il avoir suffisamment de place pour le garder au chaud quand vous ne l’utilisez pas… Un camping-car classique reste un véhicule imposant que l’on ne peut pas garer n’importe où. Même si le camping-car peut être stationné sans condition dans votre jardin, en attente d’un prochain voyage, il faut tout de même pouvoir lui trouver une place. Pour remédier au problème de stationnement d’un camping-car, le fabricant japonais Mystic propose une solution. Ils ont en effet, conçu un camping-car avec un toit escamotable, qui, lorsqu’il est fermé, ne prend pas plus de place qu’une voiture classique. Son nom, le Mini Pop Bee Active Gear !

Le Mini Pop Bee Active Gear c’est quoi ?

Ce camping-car au style très « militaire », si l’on se réfère aux photos proposées, est en fait construit sur le châssis du Daihatsu Hijet. Avec un prix d’environ 32000€, il pourrait être une excellente alternative aux camping-cars classiques. Avec ce camping-car original, vous pourrez aussi bien faire de la route qu’emprunter des chemins plus escarpés… Il s’équipe d’ailleurs, dans sa version 4 roues motrices, de pneus spéciaux pour terrains accidentés et de suspension adéquates. C’est une espèce d’engin hybride entre un 4×4 et un camping-car ! Mystic le présente d’ailleurs comme un camping-car pour les randonnées tout-terrain !

L’intérieur du Mini Pop Bee Active

Pour accéder à l’intérieur du dernier modèle de Mystic, il faudra entrer par la porte arrière. Les deux côtés étant réservés aux fenêtres, qui offrent une large vue sur l’extérieur… En entrant, on découvre une banquette qui offre deux premiers couchages et une table qui semble escamotable. Le toit qui est donc relevable permet d’accueillir deux personnes supplémentaires. La petite cuisine se trouve dans un coin de la cabine et dispose des accessoires essentiels : plan de travail rabattable, évier, réservoir pour l’eau douce. Le Mini Pop Bee Active Gear dispose d’une batterie embarquée pour l’alimentation en électricité et l’éclairage en LED. Il offre aussi la possibilité d’installer une batterie supplémentaire ou des panneaux solaires pour ne pas dépendre du réseau électrique. Pour les moins aventuriers, ou ceux qui veulent profiter du camping-car sur terrain non accidenté, une version en 2 roues motrices est disponible.

Quelques caractéristiques techniques

Tous les modèles proposés par la marque offrent donc de la place pour trois adultes et un enfant. Ils intègrent une double porte avec moustiquaire et des tissus pare lumière, le réservoir d’eau et de vidange (16 litres chacun). Au niveau des dimensions, il mesure 3.395 mètres de long pour 1.475 mètre de large et 1.980 mètre de haut… A l’intérieur, la hauteur est de 1.83 mètre. Impossible en revanche de savoir s’il est livrable en France, mais cela semble assez compromis ! Plus d’infos : mystic.ne.jp

Petit rappel concernant le stationnement des camping-cars !

Pratiquer les vacances en camping-cars ne veut pas dire pouvoir s’installer où on veut et quand on veut ! Pour rappel, hors camping, terrain privé et aire de stationnement dédiée, il est interdit de s’installer :

Sur les plages et les littoraux

A proximité de sites inscrits ou classés

Autour des monuments historiques ou des bâtiments classés au patrimoine architectural et urbain

Dans les forêts ou zones naturelles ainsi que dans les périmètres de points d’eau

Sur certaines zones interdites par arrêté municipal.

Mieux vaut donc se renseigner avant d’installer votre table et vos chaises, ce pourrait être considéré comme du camping sauvage et donc puni par la loi !