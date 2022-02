Malgré une petite hausse de prix, la voiture électrique Citroën AMI reste une bonne affaire

Vous vous souvenez du lancement de la Citroën AMI, vendue à la Fnac ou chez Darty ? Un petit cube électrique qui se conduit sans permis et qui ne coûtait que 20€/mois… Vous avez peut-être même déjà suivi, malgré vous, cet AMI, et pester contre sa lenteur… Bref, le sujet n’est pas là ! Cette toute petite citadine pensée pour les petits budgets et les petits trajets en ville avait été mise en avant par son « tout petit » prix ! Et cela pourrait changer en 2022… Après l’AMI était venue la CARGO, une version un peu plus grande que la première… Les prix bas ne devraient donc plus l’être tant que cela, et ce n’est pas une très bonne nouvelle !

Un changement de prix discret…

Depuis son lancement, l’AMI était proposé à 6990€ sur le site de la marque; en janvier dernier, elle est discrètement passée à 7390€… Une petite augmentation de 400€ qui n’est finalement pas très significative mais qui ne fait plus de la voiture électrique un véhicule à moins de 7000€, comme annoncée au départ ! Ce changement de prix serait, selon le constructeur, dû à la pénurie de composants électroniques qui touche le secteur. Il faut certes patienter entre deux et trois mois pour s’asseoir derrière le volant de son AMI et désormais, il faudra donc ajouter quelques euros à la facture !

L’AMI reste malgré tout, très abordable !

Malgré l’augmentation de 400€, l’AMI restera toujours moins chère qu’une voiture électrique sans permis: les prix de départ se situant plutôt au-dessus des 10 000€. Les thermiques sans permis, neuves et avec quelques options basiques, se trouvent également pour la plupart au-dessus des 7000€ ! N’oublions pas que cette voiture Citroën AMI peut se conduire dès l’âge de 14 ans, après obtention d’un permis AM. Appelé avant le BSR, il permet de conduire “des cyclomoteurs (motocyclettes de moins de 50 cm3) et des voiturettes (quadricycles légers). Elle est délivrée à l’issue d’une formation d’une durée minimale de 8 heures. Cette catégorie est la seule exclue du régime de permis à points”. La formation coûte entre 250 et 450€ selon les régions françaises. Enfin, une voiture sans permis électrique se doit d’être assurée, c’est obligatoire ! Anoter qu’un prix si bas provoque parfois quelques désagréments… Les «AMI » avaient été rappelées l’année dernière pour quelques défauts d’étanchéité et de freinage. Gageons qu’avec 400€ supplémentaires, ces problèmes seront résolus.

Quelques détails sur la Citroën AMI

Sortie sur le marché de la voiture sans permis en juin 2020, l’AMI était le premier véhicule à être vendu hors concessionnaire automobile: il est effectivement possible d’acheter sa voiture en faisant ses courses chez Darty ou à la FNAC ! Une petite révolution sur le marché de l’automobile électrique. L’AMI Citroën atteint la vitesse maximale de 45 km/h, soit la vitesse légale pour les véhicules sans permis en France. Elle dispose d’une autonomie de 70 kilomètres environ et se recharge en 3 heures seulement sur une prise électrique domestique. Il faudra à peu près autant de tant pour recharger votre smartphone que votre voiture !

FNAC : Citroën Ami DARTY : Citroën Ami

Caractéristiques techniques :