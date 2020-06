La voiture électrique Citroën : Ami transforme la FNAC et DARTY en concessionnaire automobile

Après la réouverture des commerces, et si vous déambulez dans les rayons des magasins FNAC, vous risquez d’être surpris… En effet, depuis quelques jours, parmi les livres, CD ou fournitures scolaires, vous pourrez découvrir trônant en tête de gondole, une voiture !

Non pas des Majorette miniatures mais bel et bien une voiture qui roule… Ou plutôt un quadricycle électrique : la fameuse AMI de Citroën ! Bonne ou mauvaise idée, on vous laissera juger mais avouons que pour le coup de pub, c’est une idée révolutionnaire… Achetez une voiture comme on achèterait le dernier roman de Virginie Grimaldi ou Guillaume Musso, il fallait y penser !

S’il y a bien un objectif déclaré par Citroën, c’est celui de révolutionner les ventes automobiles… Ne plus se rendre chez un concessionnaire mais dans un magasin culturel ! Du jamais vu ! Concrètement l’AMI est une voiture électrique sans permis que vous pouvez acquérir pour seulement 20€ par mois (avec un premier versement de 3500€) ! Vous pourrez également bénéficier de la prime écologique de 900€ pour cet achat !

Attention ce n’est pas non plus une voiture électrique comme on pourrait l’entendre. L’AMI peut se conduire à partir de 14 ans et ne dépassera pas les 45 km/h de la réglementation en vigueur pour les véhicules sans permis.

Crédit photo : NeozOne / Fnac Bellecour : Lyon

Il est donc désormais possible de commander son AMI sur le site de la FNAC et de vous la faire livrer à domicile… Comme vous pourriez le faire pour le dernier PC Gaming ou pour votre liste de livres à lire pour les vacances !

Crédit photo : NeozOne / Fnac Bellecour : Lyon

Il faudra peut-être quelques temps pour faire accepter l’idée d’acheter une voiture à la FNAC mais pourquoi pas ? En proposant cette alternative, la chaîne de magasin et la marque aux chevrons espèrent cibler un public plus jeune et plus citadin… Qui vivra verra !

