Great Wall ORA R1, la voiture électrique à 7800 euros qui fait de l’ombre à la Citroën AMI

Même si la guerre était déjà déclarée, il semblerait qu’elle s’intensifie sur le marché des « petits » véhicules électriques. Alors que Citroën lançait son AMI, disponible à la Fnac ou chez Darty, le constructeur chinois Great Wall Motor (GWM) vient concurrencer la marque française avec la ORA R1 !

Annoncée à 7800€, la voiture chinoise vient directement faire de l’ombre à la marque aux chevrons. Là où le bât risque de blesser, c’est au niveau des performances… Les chinois proposent une vraie voiture électrique, certes sans fioriture mais bien plus performante que notre Citroën française ! Présentation.

Certes la ORA R1(7800€) se veut un peu plus chère que l’AMI Citroën (6900€-900€ de prime écologique). Cependant les performances de la petite chinoise semblent un peu meilleures que celles de la française. Nous dirons que la ORA (Open and Reliable Alternative) est d’abord une vraie voiture pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, contre 2 pour la Citroën. Elle dispose donc de 5 portes. Côté équipement, elle dispose d’un autoradio, de vitres électriques et d’une caméra de recul. Elle propose même la climatisation, ce qui pourrait avoir quelques incidences sur son autonomie tout de même.

Techniquement elle est capable de rouler à une vitesse maximale de 70 km/h en mode éco et jusque 100 km/h en mode normal. Cependant, alors que la Citroën AMI ne dépasse pas les 45 km/h et peut se conduire sans permis, ce ne sera pas le cas de la ORA R1. Pour le moment cette petite citadine chinoise n’est pas prévue sur le marché européen, mais seulement en Chine, Inde et Amérique du Sud.

Si, elle venait à arriver chez nous, elle pourrait bien faire de l’ombre à la marque française… L’AMI est un quadricycle à moteur, la ORA R1, une vraie voiture électrique à un prix terriblement bas ! Le bas coût de la main d’œuvre chinoise rend malheureusement possible cette concurrence… Pas facile de relancer l’économie française dans ces conditions !