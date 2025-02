Zeekr dévoile une technologie pour recharger une voiture électrique à 80 % en 9 minutes

Si vous ne le savez pas encore, Zeekr est un constructeur automobile chinois. Il s’agit d’une filiale du groupe chinois Geely Holding qui détient également la marque britannique de voitures de luxe Lotus ainsi que le géant suédois Volvo. Présente sur le marché des voitures électriques depuis 2021, l’entreprise se veut être une référence dans ce domaine en pleine expansion. Elle se distingue par son approche qui mise sur l’innovation. Sa dernière nouveauté, le SUV électrique 7X (2025) est censé débarquer en Europe dans le courant de l’année. Zeekr a justement utilisé ce modèle pour faire la démonstration d’une technologie d’alimentation révolutionnaire.

Une vidéo de démonstration

La nouvelle solution mise au point par la firme consiste en une batterie baptisée Golden Battery. Cette cellule lithium-fer-phosphate (LFP) a déjà fait parler d’elle en 2023, lorsqu’elle a permis à Zeekr d’établir un nouveau record de vitesse de charge lors de tests en laboratoire. Récemment, la société a décidé de passer aux choses sérieuses. Elle a intégré sa technologie de batterie innovante dans le tout nouveau Zeekr 7X. Pour démontrer les performances impressionnantes de l’accumulateur, le constructeur a mis en ligne une vidéo de démonstration qui a été reprise par la chaîne YouTube occidentale Out of Spec Reviews. En effet, comme de nombreuses sociétés chinoises implantées en Chine, Zeekr est soumise aux restrictions découlant de la guerre commerciale entre les États-Unis et l’Empire du Milieu.

Une technologie révolutionnaire

Dans la vidéo, on peut voir le véhicule se recharger de 10 à 80 % en seulement 9 minutes et 45 secondes. De plus, il ne faut que 19 minutes pour atteindre un niveau de charge de 100 % à partir de 0 %. Fait intéressant, le constructeur a indiqué que sa technologie de charge rapide pouvait fonctionner de manière satisfaisante même à des températures aussi basses que -10 °C. En plus de la conception novatrice des cellules LFP de Zeekr, ces performances époustouflantes ont été rendues possibles par l’infrastructure de charge avancée de la marque. À cela s’ajoutait un système de gestion de batterie (BMS) ultra sophistiqué.

Une autonomie phénoménale

Il faut savoir que le chargeur de 840 kW de Zeekr est l’un des plus puissants au monde. Cette puissance représente près du double de celle de la plupart des chargeurs publics. Lors du test, le Zeekr 7X équipé de la nouvelle batterie a démarré le processus de charge à 200 kW jusqu’à ce qu’il atteigne 10 % avant de passer à un pic de 460 kW, en maintenant une moyenne de 400 kW. Avec son bloc d’alimentation révolutionnaire qui fonctionne en 800 V, le 7X est censé pouvoir parcourir 2043 km avec seulement 1 heure de charge (cumulé).

À titre de comparaison, le Tesla Model 3 offre une autonomie de 283 km avec l’option de recharge de 15 minutes. Plus d’informations sur le site de Zeekr. Ces nouvelles capacités de recharge rapide seront-elles convaincantes pour que les consommateurs passent à l’électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .