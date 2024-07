Quel est le coût de l’installation d’une borne de recharge ?

L’essor des véhicules électriques s’accompagne d’une demande croissante en infrastructures de recharge. L’installation d’une borne de recharge est une étape cruciale pour les propriétaires de véhicules électriques et les gestionnaires de parkings. Elle est également essentielle pour les responsables gouvernementaux et les entreprises spécialisées dans les infrastructures de recharge.

L’importance croissante des bornes de recharge

Avec la transition vers des mobilités plus durables, les bornes de recharge jouent un rôle essentiel dans l’infrastructure des transports modernes. L’installation d’une borne de recharge permet de recharger rapidement et efficacement les véhicules électriques. Ce facteur est crucial pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de praticité et de commodité. Cette rapidité et cette efficacité de recharge facilitent l’adoption des véhicules électriques par le grand public, en réduisant les contraintes liées à l’autonomie et aux temps de recharge prolongés. De plus, la présence de bornes de recharge dans les parkings, les centres commerciaux et les espaces publics est un facteur clé pour attirer les utilisateurs de véhicules électriques. Ces infrastructures augmentent la confiance des consommateurs en garantissant un accès facile et rapide à l’énergie nécessaire pour leurs déplacements quotidiens.

Les différents types de bornes de recharge et leurs coûts

Les bornes de recharge pour véhicules électriques se déclinent en plusieurs types, chacun adapté à des besoins spécifiques et offrant différentes vitesses de charge. Chaque type présente des caractéristiques distinctes en termes de :

puissance ;

coût d’achat ;

frais d’installation.

Comprendre les différences entre ces bornes est essentiel pour estimer correctement les coûts associés à leur installation. Ainsi, avant d’installer une borne de recharge chez soi, il est important de distinguer les différents types disponibles.

On distingue principalement les bornes de recharge en courant alternatif, en courant continu et les bornes de recharge rapide.

Les bornes de recharge AC

La recharge en courant alternatif (AC) est la méthode la plus fréquente pour les véhicules électriques. Lorsque vous branchez un véhicule à une borne de recharge AC, le courant est converti à l’intérieur du véhicule avant d’entrer dans la batterie. La vitesse de recharge dépend de la puissance de sortie de la borne ainsi que de la capacité du chargeur du véhicule à convertir le courant en courant continu (DC). L’intensité requise pour les chargeurs AC varie entre 16 A (3,7 kW) et 63 A (43 kW).

Les bornes de recharge DC

Les bornes de recharge en courant continu (DC) permettent une recharge beaucoup plus rapide. Elles convertissent le courant alternatif du réseau en courant continu, directement utilisable par la batterie du véhicule. Ces bornes ont une puissance comprise entre 22 kW et 350 kW, permettant ainsi de réduire considérablement le temps de charge. Les bornes DC sont classées en deux catégories principales : celles de puissance moyenne (22 à 50 kW) et les super chargeurs (150 à 350 kW). Le coût d’une borne de puissance moyenne, équipée d’un seul type de prise, se situe autour de 10 000 euros HT. Si la borne propose plusieurs types de prises, le prix peut atteindre 14 000 à 16 000 euros HT. En revanche, les bornes de recharge ultra-rapides, adaptées aux véhicules haut de gamme comme la Tesla Model 3 ou la Porsche Taycan, coûtent entre 43 000 et 50 000 euros HT. Ces modèles de bornes de recharge ne peuvent cependant pas être installés chez un particulier.

Les coûts d’installation et de fonctionnement

Le coût total d’une borne de recharge ne se limite pas à l’achat de l’équipement. L’installation suppose des travaux parfois conséquents, notamment des adaptations de l’alimentation électrique. Pour les bornes DC, une tension minimum de 400 V en triphasé est souvent nécessaire. La distance entre la borne et la source électrique influe également sur le prix des travaux. Les coûts d’installation varient selon le type de pose (murale ou sur pilier) et la configuration du site. De plus, des travaux de terrassement ou des modifications du réseau électrique peuvent être requis, augmentant ainsi les frais. En général, une visite technique préalable est recommandée pour obtenir une estimation précise des coûts.

Les subventions et les aides disponibles

Pour encourager le déploiement des infrastructures de recharge, diverses subventions et aides financières sont disponibles. Par exemple, en France, les collectivités et personnes publiques peuvent bénéficier d’une aide couvrant jusqu’à 30 % des coûts totaux pour l’installation de bornes de recharge DC, avec un montant maximal de 9 000 euros.

Ces aides peuvent significativement réduire les coûts d’installation et faciliter la mise en place de bornes de recharge de haute puissance. L’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques est un investissement crucial pour accompagner la transition énergétique.