Xiaomi dévoile l’invention d’un revêtement de batterie « pare-balles » qui résiste à tout

Le saviez-vous ? La longévité d’une batterie de voiture électrique n’est pas liée au nombre de kilomètres parcourus. Elle dépend plutôt du nombre de cycles de charge/décharge réalisés, estimé en moyenne entre 1 000 et 1 500. Plusieurs facteurs peuvent toutefois entraver la longévité et la durabilité d’une batterie, comme une collision. Pour pallier cela, Xiaomi a trouvé une solution innovante. Pour augmenter la durabilité des batteries de ses véhicules électriques, le fabricant chinois a conçu un revêtement hautement résistant qui peut les protéger des abrasions, des perforations et des déchirures.

Un revêtement de batterie ultra-résistant

Le PDG de Xiaomi Lei Jun, affirme que ce revêtement de batterie « pare-balles » est extrêmement résistant. D’ailleurs, pour le prouver, il l’a testé sur des pastèques qu’il a jetées du haut d’un immeuble de six étages, situé dans la division véhicules électriques du campus industriel de l’entreprise. Les pastèques enveloppées du revêtement gris sont restées intactes. Selon Lei Jun, c’est le même qu’ils utilisent sur les batteries du SU7 Ultra, leur dernier véhicule électrique. Pour information, les trois moteurs de cette voiture électrique fonctionnent avec une batterie NMC de 93,7 kWh de CATL. Dotée d’une charge rapide CC de 5,2 C, celle-ci se recharge de 10 % à 80 % en seulement 11 minutes et offre une autonomie de 620 km.

Un revêtement destiné à améliorer la durabilité des batteries

D’après le fabricant chinois, ce revêtement « pare-balles » améliore considérablement la durabilité des batteries du SU7 Ultra, dans la mesure où il est conçu pour résister aux perforations, aux déchirures et aux abrasions. Xiaomi affirme qu’il leur confère des performances de sécurité nettement supérieures à celles d’autres véhicules électriques lors des crash-tests. D’autant plus que l’entreprise a renforcé leur système de batterie CTB (Cell-to-Body) avec des caractéristiques de sécurité structurelle, thermique et électrique. Entre autres, des poutres en acier ultra-résistant, un renfort de protection à 14 couches, une isolation en aérogel, un système de gestion de batterie (BMS) piloté par l’IA, ainsi qu’un système de refroidissement de 7,8 m². L’entreprise indique que ce revêtement innovant renforce la durabilité et la sécurité des batteries en cas de collision.

Le SU7 Ultra, berline phare de Xiaomi

Xiaomi n’est désormais plus uniquement connu pour ses smartphones. Cette entreprise chinoise fabrique également des voitures électriques hautes performances, dont le SU7 Ultra. Ce dernier a été lancé en Chine au mois de février, à un prix avoisinant les 70 000 €. Le géant chinois indique dans un communiqué que « c’est la berline à quatre portes de série la plus rapide au monde avec une vitesse maximale de 350 km/h ». Grâce à sa configuration à trois moteurs (deux moteurs V8 HyperEngine et un moteur V6 HyperEngine), elle délivre une puissance impressionnante de 1 138 kW (1 526 ch) et un couple de 1 770 Nm.

Selon Lei Jun, le SU7 Ultra a enregistré plus de 10 000 commandes au cours de ses deux premières heures de commercialisation. Xiaomi fait dorénavant son entrée dans l’industrie automobile et veut se développer sur le segment de plus en plus concurrentiel des voitures de luxe en Chine. Pensez-vous que ce revêtement de batterie peut changer la donne en matière de sécurité ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .