Voiture électrique, une invention française résout le plus gros inconvénient des batteries

De nombreux pays mettent en place des mesures pour démocratiser les véhicules électriques afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le fait que la recharge prenne plus de temps qu’un passage à la pompe dans une station à essence freine encore l’adoption en masse de ces moyens de transport dits « durables ». Dans le but d’améliorer les choses, les fabricants s’efforcent d’augmenter la vitesse de charge des batteries. Certaines voitures électriques sont de nos jours capables de se recharger de 0 à 80 % en moins d’un quart d’heure. Certes, cette évolution contribue à renforcer l’attrait de ces moyens de transport verts, mais elle n’est pas sans danger, en augmentant notamment le risque d’emballement thermique.

Un projet 100 % français

De plus, la surchauffe des cellules, entrainée par la recharge rapide, réduit leur durée de vie. Pour remédier à ces problèmes, le producteur d’énergie TotalEnergies et l’équipementier automobile Valeo, tous deux de nationalité française, ont décidé d’unir leur force afin de développer une technologie de refroidissement innovante pour les accumulateurs des véhicules électriques. L’approche adoptée par le duo repose sur un système immersif qui utilise un nouveau liquide de refroidissement diélectrique formulé par TotalEnergies. De son côté, Valeo se charge de l’intégration de ce fluide dans les blocs d’alimentation des VE.

Améliorer les performances et la sécurité des voitures électriques

En misant sur cette technologie, les deux sociétés ambitionnent d’optimiser les performances ainsi que la sécurité des véhicules électriques en permettant une recharge et un fonctionnement plus sûrs. De plus, contrairement à l’idée d’ajouter plus de batteries, cette innovation ne risque pas d’augmenter le poids. En optimisant l’efficacité énergétique, elle permet de prolonger l’autonomie, et donc, de réduire l’empreinte carbone. « Nous sommes très satisfaits de cette collaboration avec Valeo avec qui nous partageons les mêmes ambitions : accélérer le développement de solutions pour une mobilité durable et atteindre la neutralité carbone », a déclaré dans un communiqué l’ancien directeur Lubrifiants & Spécialités du groupe TotalEnergies, Philippe Charleux désormais retraité.

Des perspectives prometteuses

En outre, la solution de Valeo et TotalEnergies aurait une empreinte carbone de 50 % plus faible que celle d’un système de refroidissement doté d’un échangeur de chaleur en aluminium. Les deux sociétés ne s’intéressent pas uniquement au refroidissement des batteries des voitures électriques. Elles prévoient une utilisation de leur technologie dans des domaines « où l’association du fluide diélectrique avec des systèmes thermiques peut apporter un bénéfice ». Elles envisagent par exemple de s’en servir pour refroidir les moteurs électriques. Plus d’infos : valeo.com. Un fluide de refroidissement pour plus de sécurité sur les VE, en voilà une belle idée, vous ne trouvez pas ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .