GM Energy, un chargeur V2H qui transforme les voitures électriques en batterie résidentielle (200 kW)

À mesure que les moyens de locomotion électriques se multiplient, de nouvelles perspectives s’offrent aux utilisateurs désireux de réduire davantage leur empreinte carbone et leur autonomie énergétique. Aux États-Unis, par exemple, le géant de l’automobile General Motors (GM) vient de lancer par le biais de sa filiale GM Energy des chargeurs conçus pour des applications V2H (Vehicle to home). Destinés aux particuliers, ceux-ci permettent d’alimenter une maison avec l’énergie contenue dans la batterie d’un véhicule électrique compatible. Pour l’heure, seul le Chevrolet Silverado EV 2024 est pris en charge. Néanmoins, le constructeur prévoit de déployer la technologie sur d’autres modèles électriques durant les deux prochaines années.

Les modèles compatibles

Concrètement, la fonctionnalité V2H devrait au fur et à mesure débarquer sur d’autres voitures électriques GM reposant sur la plateforme Ultium. D’ici à 2026, la technologie devrait ainsi être disponible sur le Sierra EV Denali 2024, le Chevrolet Blazer EV, le Chevrolet Equinox EV et le Cadillac LYRIQ. Concernant le modèle déjà pris en charge, c’est-à-dire le Chevrolet Silverado EV 2024, rappelons qu’il est équipé d’une batterie de 200 kW capable de délivrer une puissance maximale de 10,2 kW en continu. D’après le constructeur, ces caractéristiques font du pick-up un powerbank géant pouvant alimenter une maison pendant environ 21 jours dans des conditions d’utilisation normales.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, la nouvelle fonctionnalité est réservée aux clients résidant dans quelques États américains, notamment en Californie, au Texas, à New York et dans le Michigan. Pour en profiter, il faudra tout de même débourser la somme de 7 299 dollars, soit approximativement 6 800 € (1699 dollars pour le chargeur GM Energy Powershift et 5 600 dollars pour le kit d’activation V2H). À noter que ce tarif n’inclut pas encore les taxes qui peuvent varier selon les pays. Il ne comporte pas non plus les frais d’installation. À titre de comparaison, la nouvelle solution de stockage par batterie de Tesla, le Powerwall 3, coûte aux alentours de 8 400 dollars HT (~7 890 €) sur le marché américain et 5 000 livres au Royaume Unis (environ 5 809,45 euros).

Bientôt une mise à jour logicielle ?

Pour bénéficier de cette technologie de recharge bidirectionnelle, les véhicules électriques compatibles de General Motors sortis avant 2024 nécessiteront une mise à jour de leur plateforme logicielle. « Les produits de GM Energy seront accessibles via les applications mobiles actuelles de la marque GM, ce qui permettra aux clients de régir de manière transparente le transfert de l’énergie stockée entre les actifs GM Energy appropriés et connectés, pour une expérience totalement intégrée et pratique », précise l’entreprise dans un communiqué.

Même si le chargeur V2H et les véhicules compatibles sont pour le moment limités aux US, ce nouveau produit est encore une fois la preuve que la charge bidirectionnelle à de beaux jours devant elle. Plus d’infos : gm.com. Qu’en pensez-vous ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .