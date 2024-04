La batterie de stockage résidentielle Tesla Powerwall 3 (13,5 kWh) est disponible en Europe, mais…

La firme d’Elon Musk propose depuis des années des produits visant à soutenir les efforts mondiaux de décarbonisation du secteur de l’énergie. Après le Powerwall 2, c’est maintenant au tour du Powerwall 3 de partir à la conquête du marché en plein essor du stockage énergétique résidentiel. Attendue depuis un certain déjà, la nouvelle batterie domestique a été annoncée récemment. Mieux encore, elle est déjà accessible via le site internet de Tesla, du moins, pour les utilisateurs basés aux États-Unis et en Europe, mais uniquement au Royaume-Uni. Quoi qu’il en soit, la liste de pays à pouvoir en bénéficier devrait s’élargir rapidement lors des prochaines semaines. Je vous informerai rapidement quand elle sera disponible en France.

Une puissance de sortie continue plus élevée

Le facteur de forme du Powerwall 3 ne change pas réellement par rapport à celui de son prédécesseur, bien qu’il soit légèrement plus épais. D’ailleurs, il préserve la capacité de batterie de 13,5 kWh du Powerwall 2. Toutefois, Tesla a veillé à ce que la nouvelle itération soit plus performante. Par conséquent, elle affiche une puissance de sortie continue de 11,5 kW, contre 5 kW sur l’itération précédente. D’après l’entreprise, cette hausse remarquable de la puissance disponible permet d’utiliser simultanément plusieurs appareils électriques énergivores tels qu’un radiateur, un chauffe-eau, un four, etc. Bien sûr, cette amélioration constitue également un atout de taille en cas de panne du réseau.

Jusqu’à 20 kW de panneaux solaires

Le Powerwall 3 offre en outre une fonction de gestion des modules solaires photovoltaïques. Contrairement au Powerwall 2 qui nécessitait l’utilisation d’un inverter solaire indépendant, il intègre déjà un tel dispositif. Grâce d’ailleurs à ce module, le nouvel appareil supporte jusqu’à 20 kW de panneaux solaires. Tesla a également mis l’accent sur la robustesse. Alors que la génération précédente se contentait de certifications IP67 et IP56, la nouvelle solution de stockage énergétique résidentielle possède un indice d’étanchéité IPX5 pour la connectique, tandis que les batteries intégrées sont certifiées IPX7. Cela signifie que le Powerwall 3 résiste mieux à la poussière et à l’eau.

Prix du Powerwall 3

Comme indiqué plus haut, la disponibilité du Tesla Powerwall 3 se limite pour l’heure au marché américain et Anglais. Son prix de base est de 8 400 dollars hors taxe, soit environ 7 800 euros aux États-Unis et 5 000 livres au Royaume Unis (environ 5 809,45 euros). Un tarif qui n’inclut pas la TVA, la livraison, l’installation ou d’autres coûts et frais. Cela porte le coût du kWh à 622 dollars (~584 €).

Il est possible de coupler jusqu’à quatre dispositifs de stockage. À noter toutefois que le Tesla Powerwall 3 n’est pas compatible avec son prédécesseur. Quoi qu’il en soit, il serait déjà suffisamment puissant pour alimenter une maison. « Le PW3 est optimisé pour une installation facile et une puissance élevée, ce qui signifie qu’un seul Powerwall peut servir d’alimentation sans interruption pour la plupart des foyers », a déclaré Elon Musk dans un tweet. Plus d’infos : tesla.com. Seriez-vous prêt à investir dans une batterie de stockage domestique Tesla ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .