Bluetti EP600, une batterie domestique abordable (79,3 kWh) pour stocker l’énergie solaire

En plus de son fameux système de batterie domestique intégré EP760, Bluetti propose l’EP600. Comme le modèle de 7 600 watts, ce dernier possède plusieurs fonctions. Il s’agit non seulement d’un système de secours, mais également d’un dispositif de stockage énergétique qui favorise l’utilisation de l’énergie solaire, et donc l’autoconsommation. Il a aussi pour objectif de réduire les dépenses énergétiques des ménages. Le Bluetti EP600 offre 6 000 W de puissance de sortie continue d’onde sinusoïdale pure. Il est compatible avec les appareils monophasés et triphasés. Concernant la sortie monophasée en particulier, elle a une puissance de 2000 watts. Grâce à cette configuration, le système de stockage d’énergie peut alimenter divers appareils, allant des électroménagers aux outils de jardin électriques.

Un système modulaire

Ce système de stockage énergétique innovant utilise des cellules LiFePO4 pour garantir un fonctionnement sûr et une longue durée de vie. D’ailleurs, il bénéficie d’une garantie de 10 ans. On soulignera aussi le fait qu’il est doté d’un système de contrôle des batteries d’accumulateurs (BMS) intégrant un processeur dual core pour une efficacité accrue. Comme si cela ne suffisait pas, Bluetti l’a équipé d’un DSP (processeur de signal numérique) avancé. L’EP600 est un système modulaire qui accuse une capacité allant de 9 920 Wh à 79 360 Wh. Pour choisir la valeur correspondante à vos besoins, il vous suffit de l’associer avec des batteries d’extension B500.

Solide, léger et durable

Le Bluetti EP600 a été conçu pour être facile à installer et à déplacer. Son boitier est en alliage d’aluminium afin de le rendre léger, solide et durable. Bien sûr, l’utilisation d’un tel matériau prévient également la corrosion. Il faut savoir que le dispositif de stockage énergétique est certifié IP65, garantissant une excellente résistance à l’eau et à la poussière. Autant dire qu’il peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Toutefois, pour prévenir les dommages pouvant être occasionnés par une exposition prolongée au soleil et aux intempéries, il est vivement recommandé de l’intégrer dans une armoire de protection.

Une solution prometteuse

Ce système de stockage énergétique résidentiel peut servir pour emmagasiner l’excédent d’énergie produit par une installation solaire domestique. De cette façon, on peut continuer à profiter pleinement de cette énergie renouvelable la nuit et le jour, même si le ciel est couvert. Le Bluetti EP600 fera également ses preuves en cas de panne de courant au niveau du réseau public.

À noter qu’il adopte la technologie BLUETTI Peak Load Shifting qui a pour rôle d’optimiser son fonctionnement afin d’aider les utilisateurs à réduire leurs dépenses énergétiques. L’idée consiste à recharger les batteries pendant les heures creuses, où les prix de l’électricité sont plus abordables, et les décharger lorsque ceux-ci sont plus élevés. Le Bluetti EP600 + 2 batteries B500 coûtent actuellement 7 349 €. Que pensez-vous de cette batterie résidentielle pour débuter dans l’autoconsommation ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

