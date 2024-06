BLUETTI EP760, une batterie électrique résidentielle LiFePO4 (19,8 kWh) pour stocker l’énergie solaire

Bluetti ambitionne de démocratiser l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque. Il propose ainsi une large gamme de produits solaires répondant à différents types de besoin. L’EP760 est par exemple un système de stockage énergétique résidentiel que la marque a développé afin de permettre d’emmagasiner l’énergie excédentaire générée par les modules photovoltaïques. Ce produit de pointe arbore une conception compacte et robuste, garantissant une utilisation sûre dans des environnements variés. Il possède notamment un indice d’étanchéité IP65, ce qui signifie qu’il ne craint ni l’eau ni la poussière. Sa taille réduite permet d’économiser de l’espace, et ce, bien qu’il soit possible d’utiliser plusieurs batteries afin d’avoir une capacité de stockage plus élevée.

Jusqu’à 9 kW de puissance photovoltaïque

Le Bluetti EP760 utilise des cellules lithium fer phosphate (LiFePO4) pour réduire les risques d’incendie et d’explosion. Le choix de cette chimie garantit également une durée de vie prolongée. L’accumulateur est donné pour 3 500 cycles et est couvert par une garantie de 10 ans. Il possède une capacité nominale de 9,9 kWh. Celle-ci est extensible jusqu’à 19,8 kWh en augmentant le nombre de batteries utilisées. Pour cela, il suffit de le combiner avec deux à quatre batteries B500. Le système comprend une entrée photovoltaïque de 9 000 watts. Autant dire qu’il peut être relié directement aux panneaux solaires. L’énergie emmagasinée, de son côté, peut servir la nuit ou en cas de panne de courant.

Réduire les dépenses énergétiques

Par ailleurs, cette solution de stockage énergétique de pointe possède une puissance de sortie de 7 600 W. Elle constitue ainsi une source d’alimentation pour les appareils électroménagers, l’éclairage et les véhicules électriques. Comme indiqué plus haut, l’EP760 peut également être couplé au réseau. De cette façon, il contribue à l’optimisation de la consommation énergétique afin d’aider à économiser sur la facture énergétique. L’idée consiste à le recharger lorsque l’électricité est bon marché pour ensuite utiliser l’énergie stockée durant les heures de pointe. Le basculement, qui se déroule en moins de 10 ms, se fait de manière totalement automatique.

Prix et disponibilité

Il faut savoir que ce dispositif de stockage d’énergie intelligent supporte une température minimale de -20 °C, garantissant un fonctionnement sûr dans les environnements glaciaux. Il est compatible avec l’application BLUETTI App, disponible sur Android et iOS. La plateforme mobile permet notamment un suivi de la production et de l’utilisation de l’énergie disponible, et ce, même à distance. L’EP760 est d’ores et déjà en vente sur le site web de l’entreprise. Il coûte à partir de 8 087 € TTC. Pour ce prix, on obtient un module EP760 avec deux batteries B500. Plus d’infos : bluettipower.com.au.