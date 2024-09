FranklinWH : aPower 2, une batterie résidentielle Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) de 15 kWh

Avec sa nouvelle batterie aPower 2, FranklinWH veut permettre aux particuliers et aux professionnels d’économiser sur leur facture énergétique tout en ayant la possibilité de profiter de l’énergie solaire. Adoptant une chimie lithium fer phosphate (LifePO4), le nouveau produit succède à l’aPower. Par rapport à son prédécesseur, il s’annonce plus puissant et possède une meilleure longévité, avec une capacité unitaire de 15 kWh. La société offre cette fois-ci 15 ans de garantie ou 60 MWh, contre 12 ans (ou 45 MWh) auparavant. On sait aussi que la seconde génération est donnée pour 10 000 cycles.

Jusqu’à 15 batteries

Fait intéressant, on peut empiler jusqu’à quinze batteries aPower 2 pour une capacité cumulée allant jusqu’à 225 kWh. Ces unités peuvent être gérées par un seul contrôleur aGate. Ce dernier vient d’ailleurs de faire l’objet d’une mise à niveau qui permet de faciliter l’installation et le câblage. L’ajout de la prise en charge du Bluetooth permet d’assurer une connexion continue même en cas de coupure d’internet. Il est désormais possible de connecter deux batteries au dispositif de contrôle à travers un disjoncteur quadripolaire. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de recourir à un boitier de jonction.

Fiable et silencieuse

L’aPower 2 promet en outre un fonctionnement silencieux. Contrairement à certains produits concurrents, elle est dépourvue de ventilateur. Elle s’appuie sur un système de refroidissement passif. Cette conception est également bénéfique en termes de fiabilité. « Les mises à niveau de nos solutions témoignent de l’importance que nous accordons aux avancées progressives et aux réalisations majeures, garantissant ainsi des progrès significatifs à chaque étape qui créent une valeur ajoutée pour les propriétaires et leur permettent de rendre leurs maisons plus intelligentes et plus résilientes », a déclaré le PDG de FranklinWH, Cheung Lam. Avec cette nouvelle solution de stockage énergétique, l’entreprise cherche également à mettre les utilisateurs à l’abri des pannes de courant et de la hausse du prix de l’énergie.

Des améliorations plus intéressantes les unes que les autres

Comme vous l’aurez compris, l’aPower 2 est compatible avec l’énergie solaire. Il s’agit d’un système qui s’adresse à ceux qui désirent vivre en indépendance énergétique tout en ayant la possibilité de revendre leur surplus de production. À noter qu’en plus de cette nouveauté, la société a annoncé une révision de son application Smart Control. Parmi les améliorations proposées, on peut citer la possibilité pour l’utilisateur d’effectuer des planifications personnalisées et l’ajout d’options de contrôle supplémentaires pour les systèmes FranklinWH.

Comme si cela ne suffisait pas, le Smart Voice Control permet désormais de bénéficier d’une assistance en temps réel grâce à l’IA. Plus d’infos : franklinwh.com. Possédez-vous des batteries résidentielles et quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .