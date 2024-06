Flex DC : Solarwatt et BMW dévoient une nouvelle batterie résidentielle extensible jusqu’à 57,6 kWh

Depuis quelques années, le marché du photovoltaïque et celui de l’électromobilité ont connu une importante croissance. À titre d’exemple, en 2023, les installations photovoltaïques ont augmenté de 33 % en France, et les ventes de voitures électriques ont battu tous les records. Selon des chiffres publiés par Automobile Propre, près de 300 000 véhicules électriques ont été vendus dans le pays l’année dernière. Une des raisons pour lesquelles les sociétés allemandes Solarwatt et BMW se sont associées pour produire des batteries domestiques performantes qui répondent aux nouveaux usages, tels que l’électromobilité ou le pilotage des consommations : les Battery Flex. Récemment, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de stockage solaire en Europe a présenté la nouvelle version de la Battery Flex AC-1. Celle-ci bénéficie d’une fonction d’alimentation de secours et est optimisée pour l’onduleur hybride Steca SolBrid.

Un dispositif basé sur le même concept que la Battery Flex AC-1

La Battery Flex DC est basée sur le même concept que la version AC-1. C’est un système modulaire et flexible, bénéficiant d’une capacité allant de 4,8 kWh à 57,6 kWh. Il est doté d’un système de gestion intelligent qui permet un fonctionnement à la demande de l’unité de stockage, notamment le Solarwatt Manager Flex. Ce dernier permet aux utilisateurs de contrôler et d’optimiser aisément la consommation d’énergie de leur logement. Bref, la Battery Flex DC propose les mêmes avantages que l’AC-1 : 80 % d’autoconsommation, réduction des coûts énergétiques et des émissions de CO2, etc. Bien entendu, elle peut être associée à une installation photovoltaïque existante ou nouvelle. Pour information, c’est BMW qui a fourni les cellules et les autres composants de cet accumulateur qui, notons-le, sont également utilisés dans les batteries équipant les voitures électriques du groupe.

Un système intégrant une fonction d’alimentation de secours

La Battery Flex DC bénéficie d’une fonction d’alimentation de secours, en cas de panne de courant. Il dispose d’une réserve d’énergie de secours prédéfinie, pouvant atteindre 40 % de la capacité de stockage. Lorsqu’il y a une coupure de courant, cette fonction est activée automatiquement par l’installateur sur l’onduleur hybride. Celle-ci permet à l’unité de stockage d’alimenter un foyer, en fonction des conditions météorologiques et de la consommation électrique. Il est à noter que la Battery Flex DC fonctionne uniquement avec l’onduleur hybride Steca SolBrid du groupe Katek Memmingen, un fabricant allemand d’onduleurs photovoltaïques. Solarwatt a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter davantage de fonctions au système de stockage résidentiel à l’avenir.

Le fruit d’une étroite collaboration entre Solarwatt et BMW

Comme nous pouvons le voir, les Battery Flex AC-1 et DC sont le fruit d’une étroite collaboration entre Solarwatt et BMW. Les deux sociétés allemandes ont initié ce partenariat en 2013, leur objectif commun étant de développer une approche client final orientée vers le développement durable, l’efficience et la performance. Detlef Neuhaus, le directeur général de Solarwatt, a souligné à cette époque que la mobilité électrique et le photovoltaïque étaient indissociables. « Parce que la mobilité électrique n’a un sens écologique et économique que si les voitures sont chargées autant que possible avec de l’électricité d’origine renouvelable », a-t-il indiqué dans un communiqué de presse.

Ian Bard, gérant et directeur technique et commercial de Solarwatt France, a précisé : « les Battery Flex résultent de l’expertise automobile de BMW couplée au savoir-faire de stockage que nous avons développé chez Solarwatt ces dernières années ». Plus d’informations : solarwatt.fr. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .