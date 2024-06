Ecojoko : ce boitier à brancher sur le compteur électrique Linky (en promo) promet 18 % d’économies

Malgré les hausses de l’électricité appliquées l’an dernier, nous ne sommes pas très économes. Un paradoxe lorsque l’on sait que l’électricité est chère et plus polluante que le photovoltaïque. En moyenne, une personne en France consomme 2 365 kWh d’électricité par an. Cela revient à 197 kWh par mois et environ 6,5 kWh par jour. Le gaspillage d’électricité vient de nos mauvaises habitudes, comme les lumières qui restent allumées, ou les appareils en veille. Mais, nos appareils, parfois anciens, consomment aussi plus que de raison. Par exemple, un lave-linge neuf consomme 45 kWh contre 101 kWh pour un plus ancien selon Hellowatt.fr. Je vous propose de découvrir un petit appareil qui promet 18 % d’économies d’électricité. Son nom : Ecojoko. Actuellement en promotion (moins 10 %) sur le site Rue du commerce (179,99 € au lieu de 199,99 €). C’est parti pour la découverte.

Ecojoko qu’est-ce que c’est ?

Ecojoko est un dispositif d’économie d’énergie conçu pour aider les foyers à réduire leur consommation électrique. Il se présente sous la forme d’une clé qui s’installe sur le capteur du disjoncteur ou sur le compteur Linky. Le dispositif est relié à un boitier, et à une application qui permet de suivre sa consommation électrique en temps réel. Non seulement Ecojoko suit la consommation, mais il peut aussi détecter les différents appareils électriques en fonction de leur type. Si vous surveillez votre consommation sur l’appareil, vous pouvez agir sur votre consommation.

Comment fonctionne-t-il exactement ?

Ecojoko n’est pas « une baguette magique », et ne réduira pas votre consommation de lui-même. C’est, en réalité, un outil pédagogique, qui analyse les données de consommation et fournit des conseils personnalisés pour aider les utilisateurs à réduire leur consommation d’énergie. Lorsque la consommation électrique est anormale ou excessive, vous recevez une alerte sur votre application, ce qui vous permet d’agir immédiatement. Par exemple, si vous oubliez une lumière à l’extérieur, Ecojoko sera capable de vous indiquer une consommation anormale, il vous suffira d’éteindre la lumière restée allumée.

Ecojoko : un ami qui vous veut du bien

L’économiseur d’électricité est déjà en vente au prix de 199 € sur le site Ecojoko (179,99 € sur la boutique Rue du Commerce). Selon les données indiquées par le site, nous gaspillons approximativement 23 % d’électricité, soit 300 € par an, et l’équivalent de sept réacteurs nucléaires qui tournent toute l’année, pour du gaspillage énergétique. De plus, il vous indiquera aussi les économies réalisées grâce à lui, ce qui devrait vous inciter à faire la chasse au gaspillage d’électricité. Enfin, l’application vous prodiguera également des conseils et des astuces, par catégorie, pour économiser encore plus. Par exemple, d’utiliser la programmation de vos appareils en heures creuses (lave-linge, sèche-linge, etc.) ou d’installer des multiprises connectées ou au moins avec un interrupteur afin de couper le soir les appareils en veille. À ce sujet, je ne possède pas l’Ecojoko, mais j’ai opté pour une multiprise connectée compatible avec Alexa.

Elle accueille tous les appareils branchés autour de la télévision, et la seconde concerne la cuisine (micro-ondes, machine à bière, cafetières). Programmées pour se couper de 23 h à 5 h, ces appareils ne consomment plus rien, la nuit, alors qu’ils restaient constamment en veille. Cela demande un peu de programmation sur l’application du fabricant, mais je ne consomme plus d’électricité inutilement sur ces postes précis. Plus de détails sur Ecojoko ? Rendez-vous sur le site Rue du commerce où il est actuellement en promotion à moins 10 % (179,99 € au lieu de 199,99 €). Pensez-vous qu’Ecojoko pourrait vous aider à maîtriser vos dépenses d’électricité ? Ou, peut-être l’utilisez-vous déjà ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez