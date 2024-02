Quels appareils électriques faut-il débrancher le soir pour économiser de l’électricité ?

Nous savons tous que nos appareils en veille consomment de l’électricité inutilement. D’autres sont plus insidieux, mais consomment aussi de l’électricité, c’est le cas du four et de son horloge, du micro-ondes, ou de la machine à bière qui affiche en permanence la quantité restante. Selon l’ADEME, chaque ménage est susceptible de posséder de 15 à 50 appareils en veille, tels que des ordinateurs, écrans, ou machines à café. Cette multitude d’appareils en veille cumule souvent une puissance totale dépassant les 50 watts, entraînant ainsi une perte économique annuelle d’au moins 80 € par foyer. Mais, trois appareils sont à surveiller particulièrement, et donc à éteindre chaque soir avant de vous coucher. Lesquels, à votre avis ? Les jeux sont faits, on vous explique tout !

Le numéro 1 : votre ou plutôt vos téléviseurs

Comme il est simple d’appuyer sur le bouton de la télécommande, de poser celle-ci sur la table basse, puis d’aller se glisser sous la couette. Et, si vous regardez la télé dans votre lit, inutile de vous demander d’en bouger pour éteindre la télévision, on est bien d’accord ? Pourtant, une télévision en veille consomme d’1 à 2 W par heure. C’est peu, mais au prix du kW·h actuel (0,2516 €), cela fait tout de même 16.92 kWh par an, soit 5 € à multiplier par le nombre de téléviseurs en veille. Cela peut paraître dérisoire, mais il n’y a pas de petites économies.

Le numéro 2 : votre ou vos chargeurs de téléphone

Les chargeurs de téléphone, c’est comme les télévisions, ils sont nombreux dans une maison… Comptez un smartphone par personne à minima, et donc un voire plusieurs chargeurs disséminés dans la maison, dans l’attente hypothétique d’un smartphone à charger. Non seulement, vous gaspillez de l’argent, mais en plus, vous prenez des risques pour votre sécurité. Un chargeur sans rien à charger, chauffe inutilement, et souvent branché sur une multiprise, pourrait provoquer un court-circuit. Le coût en consommation d’un chargeur branché est minime. Cependant, comme fréquemment, c’est toujours ça de gagné, et vous évitez un risque d’incendie !

Le numéro 3 : votre ordinateur

Qu’il soit fixe ou portable, il ne sert absolument à rien de le laisser en veille en permanence. Si celui-ci est, comme souvent, installé sur une multiprise, choisissez là avec un interrupteur, et coupez la totalité des prises chaque soir quand vous avez terminé votre journée. Qui plus est, en le débranchant, vous prolongerez sa durée de vie, en économisant votre batterie. Toutes ces économies mises bout à bout, vous permettront plusieurs choses :

Économiser sur votre facture d’énergie

Prolonger la durée de vie de vos appareils

Réduire votre impact écologique

Préserver votre sécurité

Cela peut sembler dérisoire, mais si chaque appareil en veille, était débranché chaque soir, vous pourriez réduire votre facture d’une centaine d’euros par an. Et, avec les récentes augmentations de l’électricité ; c’est peut-être une habitude quotidienne à intégrer pour vous, vos conjoints, et surtout vos enfants, gros consommateurs d’appareils en tous genres. Que pensez-vous de ces petits conseils ? Avez-vous des solutions pour économiser de l’électricité ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .