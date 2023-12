Les cubes multiprises prennent place dans nos intérieurs et remplacent nos veilles multiprises récalcitrantes

Dans chacun de nos foyers, nous avons un accessoire indispensable, tant nos besoins en électricité sont importants. Aujourd’hui, tout se charge, se recharge, se branche et se débranche, ainsi, de nombreuses multiprises sont disséminées un peu partout dans votre maison. Comme elles ne sont pas réellement esthétiques, elles se cachent sous les meubles ou derrière un réfrigérateur. Et quand vous envisagez de brancher un nouvel appareil, la galère commence ! Il faut vous faufiler, tenter de viser le trou de la prise et espérer n’avoir rien débranché. De plus, ces multiprises inaccessibles restent souvent allumées, alors qu’elles ne le devraient pas. Depuis quelques mois, un nouveau modèle de multiprise fait son apparition : le cube multiprise. Esthétique et pratique, il devrait progressivement remplacer nos vieilles et laides multiprises horizontales. Découverte.

Les multiprises, des accessoires indispensables aujourd’hui

La multiprise est cet objet que nous utilisons chaque jour au bureau ou à la maison. Avec tous les appareils que nous devons brancher ou recharger, elles sont absolument indispensables et bien utiles, reconnaissons-le. D’ailleurs, elles ont déjà inspiré quelques designers comme A’Union, qui avait proposé en début d’année, une multiprise ingénieuse et design. Depuis quelques mois, de petits cubes font leur apparition dans nos intérieurs et, avec eux, les multiprises n’ont plus besoin de se cacher, au contraire, elles deviennent décoratives et offrent, notamment, bien plus de possibilités. L’idée étant de pouvoir brancher plusieurs appareils simultanément, qu’ils fonctionnent grâce à une prise de courant classique ou avec un câble USB.

Comment se présentent les cubes multiprises ?

Ces petits cubes sont minimalistes et prennent très peu de place. En revanche, ils s’exposent tel un objet de décoration. Tous disposent de plusieurs prises de courant et de plusieurs branchements pour USB ou USB-C. Parmi leurs autres fonctions, certains cubes proposent sur le dessus : un interrupteur, un chargeur à induction pour Smartphone compatible ou encore une veilleuse amovible. Côté prix, ces cubes ne sont pas réellement plus chers qu’une multiprise, notamment si vous la choisissez avec prises USB, interrupteur et onduleur contre les surtensions par exemple. Plus faciles d’accès et plus esthétiques, ils devraient rapidement s’imposer à la maison ou au bureau.

Focus sur le cube Multiprises Parafoudre avec USB, CHICLEW

Le cube multiprise électrique 8 en 1 de la marque CHICLEW comprend 4 prises CA, 3 ports USB-A et 1 port USB Type-C, proposant la possibilité de charger plusieurs appareils simultanément. Les ports USB sont équipés d’un chargement intelligent qui identifie automatiquement les appareils connectés et fournit une vitesse de charge optimale. Le port USB Type-C permet même de charger rapidement des appareils tels que les MacBook et les ordinateurs portables. Le cube se dote d’un interrupteur de protection contre les surcharges, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, offrant ainsi une protection complète pour vos appareils et vous.

De plus, cette multiprise est munie d’une veilleuse LED détachable avec trois modes d’éclairage, qui peut être utilisée comme éclairage de couloir ou veilleuse dans une chambre, une cuisine ou une salle de bains. Enfin, la multiprise avec USB CHICLEW est certifiée CE, garantissant sa qualité et sa conformité aux normes européennes. Reconnaissons que ce cube est bien plus chic que votre multiprise horizontale. Peut-être qu’avec ce type, vous penserez à l’éteindre chaque soir et économiserez ainsi sur votre facture d’électricité ? Allez savoir ! De nombreux modèles sont également disponibles chez Cdiscount, Castorama ou Amazon. Et de nombreuses promotions sont en cours, c’est probablement l’invention de l’année ?

