Nous avons testé le routeur Netgear Nighthawk M6 (5G), une petite pépite de technologie

Puisque vous retrouvez souvent nos écrits sur NeozOne, vous nous imaginez peut-être derrière un écran surpuissant, avec une connexion en fibre optimale et une vitesse d’exécution dignes des puissants ordinateurs ! Et vous vous trompez complètement, nous faisons partie de la population qui n’est pas encore fibrée, ou très mal, et qui travaillons avec une connexion ADSL parfois très capricieuse. Depuis plusieurs années maintenant, notre seule solution viable consistait à utiliser un boitier 4G pour transformer le réseau mobile en point d’accès. Et, puis, un jour, Netgear que nous n’avons plus besoin de présenter nous a proposé de tester le routeur Netgear Nighthawk M6 (MR6150). Depuis, notre vie a littéralement changé, et on vous explique pourquoi ! Si comme nous, votre réseau s’avère pire qu’avec un modem 56K, il ne faudra pas hésiter à vous procurer ce bijou de technologie.

Présentation du routeur Netgear Nighthawk M6 (MR6150)

Le routeur Netgear Nighthawk M6 (MR6150) est une véritable prouesse technologique qui révolutionne la connectivité mobile. Avec des vitesses Internet 5G ultrarapides atteignant jusqu’à 2,5 Gbit/s, ce routeur 5G SIM ouvre la voie à une expérience en ligne incomparable, que ce soit pour le travail ou les loisirs pendant vos déplacements. Sa compatibilité avec tous les principaux opérateurs de réseau LTE 5G et 4G garantit une connectivité inégalée, avec la possibilité d’itinérance dans le monde entier. Il offre également la puissance du Wi-Fi 6, capable d’atteindre une vitesse de 3,6 Gbit/s, ce qui le rend idéal pour connecter jusqu’à 32 appareils simultanément. Que ce soit pour des téléchargements rapides, du streaming en continu ou des jeux en ligne, ce routeur 5G Wi-Fi vous offre une performance exceptionnelle. De plus, grâce à son port Ethernet 1 Gigabit, vous pouvez par ailleurs profiter de vitesses filaires multi-gig pour vos ordinateurs portables, vos routeurs Wi-Fi domestiques ou vos systèmes Mesh, tandis que le port USB-C permet une connexion de données filaire ultrarapide.

Que faut-il savoir de plus sur le routeur Netgear Nighthawk M6 ?

Ce routeur se dote d’un écran tactile couleur de 7,1 cm, qui facilite grandement la configuration, le partage et la surveillance du Wi-Fi. Vous pouvez ainsi gérer votre réseau en toute simplicité. En outre, la box 5G de Netgear offre une couverture Wi-Fi étendue jusqu’à 90 m² à la maison. Il suffit de retirer la batterie et d’utiliser l’adaptateur secteur pour booster votre connexion Wi-Fi. De plus, avec la Clé 5G sécurisée incluse, vous pouvez profiter d’une connexion Wi-Fi sécurisée et privée pour vos appareils, que vous soyez dans un aéroport, un hôtel ou un train. Enfin, le Netgear Nighthawk M6 (MR6150) est optimisé par le modem Qualcomm Snapdragon X65 5G, garantissant des performances de pointe et une puissance exceptionnelle.

Présentation de l’antenne Netgear 6000450 MIMO

L’antenne Netgear 6000450 MIMO Performance Booster en noir est un accessoire essentiel pour améliorer la performance de votre appareil mobile. Avec sa conception mince et élégante, cette antenne externe se distingue par sa facilité d’installation, ne nécessitant aucun logiciel ni configuration complexe. Elle est équipée de deux connecteurs TS-9 pour une connexion rapide et stable. Cette antenne Netgear est conçue pour délivrer un gain de 2,5dB, ce qui permet d’optimiser la réception du signal radio. Que vous utilisiez un ordinateur portable ou tout autre appareil mobile, elle peut considérablement améliorer la qualité de la connexion ! De plus, elle est livrée avec des clips et des ventouses qui facilitent la fixation sur les ordinateurs portables, offrant ainsi une solution pratique pour renforcer la réception du signal. Cette antenne est disponible au prix de 49 € * sur Amazon.

Comment avons-nous testé ce produit ?

Pour être totalement transparents, nous allons vous relater notre expérience en détail. L’idée de départ était de pouvoir l’utiliser pendant nos vacances, et donc en camping, avec la carte SIM de notre boitier Huawei. Mais, quand le boitier nous a demandé le code PIN de la carte SIM, nous ignorions qu’il était par défaut 0000 et n’avons pas pu l’utiliser. Notre forfait data étant de 250 Go sur notre téléphone, nous ne l’utilisions jamais, évidemment ! Nous avons alors cherché comment obtenir une carte SIM jumelle (chez Bouygues Télécom) et décidés de tenter l’expérience avec elle, pour 2 € supplémentaire par mois.

Quelques jours plus tard, nous avons reçu notre seconde carte SIM et le test a pu débuter. Cette fois, nous connaissions notre code PIN, soit 0000 comme toutes les cartes SIM par défaut. Nous avons donc suivi les instructions sur l’écran du routeur, puis attendu quelques minutes que notre ordinateur trouve le réseau du routeur Nighthawk MR6. Nous nous sommes ensuite connectés avec le mot de passe fourni par Netgear et l’expérience a pu commencer ! Nous avons ensuite branché l’antenne pour booster le tout et c’était parti pour un changement de vie. Précisons que notre routeur fonctionnait aussi sans antenne, malgré un réseau 5G pas toujours optimal non plus chez nous !

Notre retour d’expérience sur le MR6 de Netgear

Comment vous dire que ce Nighthawk MR6, c’est de la bombe ! Nous étions sceptiques au départ, tellement habitués à une connexion à la limite de la crise de nerfs parfois. Installation en quelques minutes, sans se prendre la tête avec des câbles en tous sens et une connexion en quelques secondes. Pour nous, il est assez difficile de réaliser combien ce petit boitier noir qui trône désormais sur notre bureau nous change la vie. Par ailleurs, nous avions bien essayé quelques astuces pour booster notre Wifi, mais rien ne fut très convaincant. Par ailleurs, il faut reconnaître que nous sommes la cible parfaite pour ce type d’appareil : pas ou peu fibrée, connexion lente, coupures, etc.

Si vous êtes dans ce cas, croyez-en notre expérience, c’est le routeur Netgear Nighthawk MR6 qu’il vous faut. Certes, le prix est assez conséquent, mais à bien y regarder, le temps gagné, et la sérénité retrouvée ont-ils un prix ? Nous précisons également que, dans notre cas, l’installation de ce routeur, a aussi réglé les problèmes de pixellisation, ou de blocage de la télévision puisqu’elle se trouve dorénavant seule sur le réseau Wifi de la maison… En d’autres termes, cela a résolu tous nos problèmes de connexion, et contenter tout le monde, y compris notre conjoint qui ne proteste plus lorsque nous téléchargeons des documents par exemple. Cela faisait sauter la télé ! Difficile à croire en 2023, et pourtant, c’était « notre » réalité quotidienne.

Ce que nous aimerions améliorer sur les produits testés

Nous n’avons pas grand-chose à reprocher à ces deux produits qui sont devenus pour nos indispensables en quelques jours seulement. D’autant que l’écran nous permet aussi de suivre en temps réel notre consommation de DATA, et de le remettre à jour à chaque facture de notre opérateur. Les petits points qui nous ont dérangés concernent justement l’écran, que l’on doit allumer pour vérifier notre consommation. Un autre point nous dérange sans pour autant ôter de la qualité du produit. Le boitier se pose à plat sur un bureau et les branchements se trouvent sur la partie basse, par conséquent, il est impossible de le poser dans le sens de la lecture de l’écran. Nous aurions préféré un branchement sur le haut du boitier ou un support adapté pour le poser « debout ». C’est un peu pareil pour l’antenne, livrée avec des ventouses…

Nous avons utilisé les trous prévus pour les ventouses pour y mettre des vis, dans le mur, car notre environnement de travail ne comporte aucune vitre. Nous aurions préféré un petit crochet derrière pour l’accrocher. Enfin, un dernier point, si la batterie du routeur arrive en fin de charge, nous sommes déconnectés et devons attendre qu’il se recharge avant de retrouver une connexion, un petit rétroéclairage de l’écran par exemple, nous aurait semblé utile. Ce ne sont que des détails qui ne gâchent aucune des qualités techniques de ces appareils… Et, sincèrement, nous remercions Lionel, notre interlocuteur pour sa patience et la qualité des produits proposés. Désormais, nous ne pourrons plus travailler sans notre Nighthawk M6 et ça, c’est une évidence !

