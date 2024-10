Les routeurs STRONG 5G AX3000 (nomade) et STRONG 4G 150 (résidentiel) sont en promotions

Comment ferions-nous aujourd’hui sans Internet ? Je me souviens du vieil annuaire des Pages Jaunes, et de ceux des Pages Blanches que l’on allait consulter à la Poste pour trouver un numéro de téléphone. Le problème est que nous sommes toujours plus exigeants et que nos connexions à Internet laissent parfois à désirer. Il existe encore des « zones blanches » en France, des endroits dans lesquels l’ADSL présente un très faible débit et qui nous empêchent d’accéder correctement à toutes les informations indispensables de nos jours. Disposer d’une connexion fiable et rapide, n’est, malheureusement, pas encore à la portée de tous. Pour nous aider, il existe de petits appareils appelés routeurs, qui boostent la connexion. J’ai choisi de vous présenter deux modèles accessibles, de la marque STRONG. Le premier étant le routeur 5G AX3000, vendu au prix de 199 €* et le second, le routeur 4G 150, vendu au prix de 39,99 €*. Découverte.

Présentation du routeur STRONG 5G AX3000

Comme je vous l’ai dit, aujourd’hui, une connexion Internet rapide et fiable est indispensable. Cette connexion, nous l’utilisons au quotidien, que ce soit pour travailler, comme moi, ou pour regarder la télévision, jouer à des jeux vidéos, travailler sur la création de documents, etc. Et, lorsqu’il faut attendre plusieurs minutes pour charger une page ou que la télévision se fige, c’est la « crise de nerfs » assurée. C’est précisément pour répondre à ce besoin que le Routeur 5G AX3000 de STRONG a été conçu. Doté des dernières avancées technologiques en matière de connexion, il permet d’améliorer considérablement la qualité de votre réseau domestique ou professionnel, en proposant une connexion fluide, stable et rapide, même dans les zones les plus difficiles d’accès. Particulièrement adapté aux zones rurales, qui sont souvent les plus mal desservies, il permet de booster la connexion, jusqu’à 3,2 Gbps et dispose du Wi-Fi 6 5G.

Un exemple d’utilisation

Pour illustrer l’utilité du routeur 5G AX3000, je peux vous citer mon propre exemple, puisque je vivais, avant, ce calvaire au quotidien. Je vis dans une maison de deux étages, avec mon mari connecté sur la télévision, mes enfants sur leurs téléphones, ou sur une console, et moi-même sur mon PC. Sans un équipement adapté, le réseau est vite saturé, entraînant des ralentissements pour tous, et quelques éclats de voix, il faut bien le reconnaître. Cependant, grâce au Routeur 5G AX3000 de STRONG, équipé de la technologie 5G et du Wi-Fi 6, ce problème peut être résolu. En effet, la 5G permet d’obtenir des vitesses de connexion jusqu’à 10 fois supérieures à la 4G, et le Wi-Fi 6 garantit des téléchargements rapides et une gestion efficace des appareils connectés simultanément. Même avec plusieurs utilisateurs, chacun bénéficie d’une connexion stable et performante, sans interruption. De plus, grâce à la technologie MU-MIMO et l’OFDMA, chaque appareil profite d’une bande passante dédiée, évitant ainsi les interférences. Il s’installe en quelques minutes seulement via une application dédiée, et permet de retrouver un peu de sérénité et de nous faciliter le travail. Je vous rappelle son prix, actuellement en promotion : 199 €* au lieu 299,99 €.

Présentation du routeur STRONG 4G 150

Avec ce routeur, nous sommes sur un cas de figure différent du précédent routeur présenté. Le routeur 4G 150 se destine plutôt aux « nomades », ou à ceux qui ont besoin d’une connexion fiable et rapide en extérieur. En réalité, grâce à une carte Micro-SIM, il transforme la 4G en point d’accès Wi-Fi, c’est ce que l’on appelle un Hot Spot. Que l’on soit en voyage, au travail ou à la maison, ce routeur transforme n’importe quel lieu en un point d’accès Wi-Fi grâce à sa connectivité 4G LTE. Pour utiliser cet appareil, il suffit d’insérer une carte SIM compatible. Une fois la carte en place, vous pouvez profiter de vitesses de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps. Cela signifie que vous pouvez effectuer des appels vidéo, télécharger des fichiers ou diffuser du contenu sans interruption, même lorsque vous êtes en voyage d’affaires. Néanmoins, vous devrez veiller à disposer de données suffisantes sur votre carte SIM, car la connexion de ce routeur sera prélevée sur votre stock. Ce routeur permet aussi de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, ce qui peut être commode lors de réunions professionnelles, ou sur un lieu de vacances, par exemple.

Un exemple d’utilisation ?

Lorsque je présente des produits, j’aime donner des exemples concrets, qui parlent à tous. Et, comme je travaille à la maison, et que parfois, je dois travailler avec mon PC, en extérieur, les exemples sont assez simples à trouver. Dans le cas d’un routeur tel que le 4G 150 de STRONG, c’est assez facile de comprendre comment il fonctionne. Pour l’utiliser, j’ai commandé une « double carte SIM », chez mon opérateur téléphonique, avec une capacité de 250 Go, pour les deux cartes. Je paie 2 € par mois en plus, mais je trouve plus facile d’avoir deux cartes, que de changer ma carte SIM principale d’appareil. Lorsque je travaille en extérieur, j’utilise donc uniquement un boitier 4G, sur lequel je me connecte via l’onglet Wi-Fi de mon appareil. Je profite alors d’une connexion stable et rapide, quel que soit l’endroit dans lequel je me trouve. De plus, pour revenir au modèle STRONG, il dispose d’une batterie rechargeable qui offre jusqu’à huit heures d’autonomie, ce qui laisse du temps pour travailler.

De plus, le routeur est compact et facile à transporter, ce qui le rend pratique à glisser dans un sac à dos ou une poche pour un accès Internet instantané, où que vous soyez. Ce routeur s’adapte à différents types de cartes SIM (nano et micro), grâce à un adaptateur inclus. Cela permet une grande flexibilité et un usage international, que vous soyez en France ou à l’étranger, avec une simple carte SIM locale. Les problèmes de connexions lentes, je les connais par cœur. Je peux ainsi vous assurer que sans ces petits appareils, je ne pourrais pas travailler de chez moi, ni d’ailleurs regarder la télévision. Nous ne sommes pas tous fibrés à très haut débit, des solutions existent, il faut seulement les connaître et savoir les utiliser. Rassurez-vous, que ce soit l’un ou l’autre des routeurs, ils sont tous deux, très simples à installer et à utiliser. Je vous rappelle le prix de ce Hot Spot aussi en promotion actuellement : 39,99 €* au lieu de 42,80 €.

*Les prix ont été relevés le 8 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.