Nous avons testé le routeur 5G nomade et portable Netgear Nighthawk M6 Pro (WIFI 6E)

Vous vous souvenez du vieux modem 56K qui émettait un bruit strident à chaque connexion ? Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tant la technologie à évoluer. Aujourd’hui le réseau est en 5G, la maison est en Wi-Fi et nous nous connectons chaque jour des dizaines de fois quand nous ne le sommes pas H24. Il n’empêche qu’en 2023, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, et il y en a pour qui « ça ne passe pas »… Netgear dispose d’une arme redoutable pour tous ceux qui veulent une connexion rapide, partout, tout le temps, et sans dépendre du Wifi de la maison, ou d’un réseau sans fil public, peu sécurisé et parfois très aléatoire ! Nous avons eu la chance de tester le M6 Pro Wi-Fi 6E de Netgear, et vous allez voir que c’est une « bête de course ». Vos déplacements professionnels ou vos prochaines vacances vous emmèneront peut-être dans un endroit déconnecté, si vous avez le M6 Pro avec vous, vous ne sentirez même pas la différence avec le réseau fibré chez vous ! Présentation.

Déballage et design

Nous avons reçu en test le pack Nighthawk M6 Pro, plus son antenne déportée ainsi qu’une batterie supplémentaire. En effet, il faut savoir que sur cet appareil, la batterie est amovible et c’est très commode en déplacement, surtout si vous n’avez pas accès à une alimentation électrique. Le routeur est livré avec un cordon d’alimentation en USB C et une notice de démarrage rapide. Quant à l’antenne, elle est livrée avec des attaches et des ventouses pour la fixer sur une surface vitrée.

Peu de différences esthétiques par rapport au Nighthawk M5 que j’ai utilisé pendant plusieurs mois durant mes déplacements. Les dimensions du Netgear Nighthawk M6 Pro sont légèrement plus petites (ça se joue à quelques millimètres), on remarque également une petite différence au niveau des clapets de protection des ports de l’antenne. Sur le M5 l’appareil est protégé par de petits caches en caoutchouc (peu commode), sur le M6 Pro l’appareil est doté de volets coulissants beaucoup plus pratiques à l’usage.

Installation et paramétrage

Pour utiliser le routeur portable, vous devrez impérativement lui ajouter une carte SIM disposant de la date en 4G, et 5G si vous souhaitez pleinement en profiter. Le M6 Pro n’est pas compatible avec les eSIM, c’est un peu dommage.

On ajoute la batterie, on le recharge à fond et on le démarre. Il suffit ensuite de suivre les étapes affichées sur l’écran tactile pour le paramétrer, comme un routeur traditionnel. C’est enfantin et cela prend à peine quelques minutes.

Sachez également que vous pouvez également le piloter grâce à l’application dédiée Netgear, mais l’écran tactile est largement suffisant.

Et, techniquement, que faut-il savoir sur le Netgear Nighthawk MR6 Pro ?

Le Routeur 5G Mobile Wi-Fi 6E (MR6450) de Netgear incarne l’avenir de la connectivité mobile. Doté de vitesses 5G ultrarapides atteignant jusqu’à 4 Gbit/s, ce routeur propose une connectivité inégalée, que ce soit pour le travail ou les loisirs lors de vos déplacements. De plus, la technologie Wi-Fi 6E permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 3,6 Gbit/s et peut accueillir jusqu’à 32 appareils simultanément… Si vous prévoyez une fête de famille ou un déplacement pro dans un espace déconnecté, il vous suffira d’inviter vos amis à se connecter sur le réseau « Guest ». Le MR6 Pro vous garantit des téléchargements rapides, une diffusion en continu fluide et des jeux sans latence. Avec un port Ethernet 2,5 Gigabit, ce routeur offre également des vitesses filaires multigigabit pour connecter des ordinateurs portables et des routeurs Wi-Fi domestiques. Je ne vais pas vous afficher de benchmark, la qualité de votre WIFI dépendra notamment de la couverture 4G et 5G de l’endroit où vous vous trouvez.

Son grand écran tactile couleur de 2,8 pouces, vous facilitera la configuration, le partage et la surveillance de votre réseau Wi-Fi. De plus, avec une batterie longue durée (amovible) offrant jusqu’à 13 heures d’utilisation sur une seule charge, vous resterez connecté tout au long de la journée, que vous soyez à l’aéroport, à l’hôtel ou dans le train.

Avec une couverture Wi-Fi étendue atteignant jusqu’à 90 mètres carrés chez vous, il garantit une connectivité fiable partout où vous allez. De plus, étant compatible avec la plupart des principaux opérateurs de réseau LTE 5G et 4G, il prend en charge le roaming international dans le monde entier, vous permettant de rester connecté, peu importe où vous voyagez. En outre, sa technologie 5G mmWave de pointe garantit des vitesses sans précédent pour régir toutes vos activités simultanément, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Conclusion

Ce routeur ultra-puissant se destine à tous ceux qui souhaitent rester connectés malgré les aléas des conditions dans lesquelles ils se trouvent. Camping, brousse, tiny house, peu importe l’endroit, le routeur transforme le réseau 5G en une connexion internet sans-fil très performante. Avec lui, vous restez connectés à vos amis ou vos collègues, quoi qu’il arrive. Il fonctionne avec une carte SIM que vous pouvez demander à votre opérateur téléphonique, pour une connexion sans aucune faille, où que vous soyez. Le branchement est hyper simple à réaliser, et la connexion n’est pas plus compliquée ! Une fois l’appairage établi, si vous l’utilisez sur votre ordinateur, vous l’utiliserez comme réseau Wifi et ne devriez plus pouvoir vous en passer !

Léger et discret, si vous décidez de l’emporter en vacances ou en déplacement pour le travail, il ne vous prendra que très peu de place, mais vous sera indispensables. Nous connaissons à peu près tous la piètre qualité des réseaux Wi-Fi d’un camping ou d’un hôtel… Le MR6 Pro sera votre bouée de sauvetage. Ensuite, pour ceux qui se posent la question (je vous vois venir), pourquoi ne pas utiliser simplement le partage de connexion d’un smartphone ? La réponse est simple, le routeur est beaucoup plus performant qu’un simple téléphone, aussi bien au niveau de la qualité du WIFI partagé, que sa capacité à capter le réseau cellulaire, surtout quand ce dernier est équipé d’une antenne déportée. C’est incomparable ! Pour le tarif, vous devrez débourser 999,95 € pour le routeur seul. Nous sommes du matériel professionnel et très qualitatif, donc forcement, ce n’est pas donné. L’antenne est vendue 49,99 € et la batterie supplémentaire 29,99 €.

Les plus

Léger et portable

Un réseau WIFI d’excellente qualité

Simple à paramétrer et à utiliser

Indispensable si vous souhaitez travailler en déplacement

Les moins

Pas de housse fournie (des housses dédiées sont disponibles à partir de 15 €)

Un système de ventouse perfectible*

Un tarif encore un peu élevé

Petite astuce en bonus. Je trouve que le système de ventouse n’est pas terrible. Ces dernières ont tendance à se décrocher de l’antenne, car elles sont uniquement clipsées dans cette dernière. J’ai personnellement ajouté des ventouses à vis (disponibles sur Amazon à 7,87 €). Cela règle ce petit problème.

Comparatif avec les autres routeurs mobiles de Netgear

Rien de tel qu’un petit comparatif avec d’autres modèles de la marque pour comprendre que le Nighthawk M6 Pro est un routeur de compétition ! Nous avons choisi de comparer trois modèles, le M6 Pro, le M6 et le M5, tous ont des capacités exceptionnelles, mais le M6 Pro est plus puissant. Vous pouvez aussi retrouver notre test du M6 pour vous faire un avis plus tranché. Voici le comparatif :

Routeur Netgear M6 PRO :

Vitesses 5G maximales : impressionnants 4 Gbit/s, offrant des performances incroyablement rapides pour le streaming, les jeux et les téléchargements.

Vitesse Wi-Fi maximale : 3,6 Gbit/s, garantissant une connectivité Wi-Fi ultra-rapide pour tous vos appareils.

Port Ethernet : 2,5 Gbit/s, idéal pour connecter des appareils gourmands en bande passante, tels que des consoles de jeu ou des ordinateurs de bureau.

Itinérance internationale : Couverture dans plus de 125 pays, ce qui en fait un excellent choix pour les voyageurs fréquents ou les professionnels en déplacement.

Écran tactile LCD : Écran tactile de 2,8 pouces pour une configuration et une gestion simplifiées.

NETGEAR Nighthawk M6 Pro Routeur 5G WiFi 6E (MR6450), Modem, Box portable, Jusqu'à 32 appareils, Cle, Hotspot Compatible tous opérateurs et toutes cartes sims, Performant et sécurisé

Routeur Netgear M6 :

Vitesses 5G maximales : encore impressionnantes à 2,5 Gbit/s, offrant des performances rapides pour une variété d’applications.

Vitesse Wi-Fi maximale : 3,6 Gbit/s, garantissant une connectivité Wi-Fi rapide pour vos besoins en ligne.

Port Ethernet : 1 Gbit/s, adapté à la plupart des utilisateurs domestiques standard.

Itinérance internationale : identique à la version PRO, couvrant plus de 125 pays.

Écran tactile LCD : Écran tactile de 2,4 pouces pour une interface utilisateur conviviale.

NETGEAR Nighthawk M6 (MR6150) - Routeur 5G Sim WiFi 6 - Domestique ou Portable| - Hotspot 5G, Box 5G, Modem 5G | Tous opérateurs et sims

Remplacez votre connexion internet lente par un WiFi 5G en connexion principale chez vous ou au travail; Retirez la batterie et utilisez l'adaptateur secteur pour améliorer la couverture et les...

Solution de secours idéale lorsque vous avez besoin d'un accès 24 h/24 et 7 j/7 pour connecter votre réseau domestique ou professionnel, de caméras de surveillance et d’appareils domotiques...

Routeur Netgear M5 :

Vitesses 5G maximales : 2 Gbit/s, offrant des performances solides pour la plupart des besoins en ligne.

Vitesse WiFi maximale : 1,8 Gbit/s, adaptée à une utilisation standard.

Port Ethernet : 1 Gbit/s, convenant à la plupart des utilisateurs domestiques.

Itinérance internationale : non disponible, ce routeur est conçu pour un usage domestique ou local.

Écran tactile LCD : Écran tactile de 2,4 pouces pour une gestion facile.

Vous l’aurez compris, le routeur Netgear M6 PRO est le choix ultime pour ceux qui recherchent des performances de pointe, avec des vitesses 5G extrêmement rapides et un port Ethernet ultra-rapide. Si vous avez des besoins en ligne exigeants et que vous voyagez fréquemment, c’est le choix idéal.

NETGEAR MR5200 Nighthawk Routeur Mobile 5G SIM WiFi 6 sécurisé puissant 1.8 Gbit/s, Connecte jusqu'à 32 appareils, Compatible toutes SIM tous opérateurs, Batterie longue durée

Le contenu de la boîte :

Routeur mobile et batterie Nighthawk Pro M6 (MR6450)

Adaptateur secteur

Câble USB de type C

Garantie : un an

Guide de démarrage rapide

Toutes les caractéristiques techniques principales :

Hauteur : 21,5 mm

Largeur : 105 mm

Profondeur : 105 mm

Poids : 256 g avec batterie

Configuration requise : Appareil déverrouillé compatible avec tous les opérateurs réseau LTE 5G-4G principaux.

WiFi Débit max. AX3600 (PHY)

Fréquences : 5 GHz/6 GHz : 2900 Mbps / 2,4 GHz : 700 Mbps

Technologie/bandes : 5G SUB6 SA/NSA(3 CC) / 4G LTE CAT20(5 CC) / 3G : B1/B2/B5/B8 / 4G LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B66 / 5G SUB6 : N1/n2/n3/n5/N7/n8/N20/n28/n38/n40/n41/N71/N77/n78 / IPV6 assistance

Écran tactile de 7,1 cm

Batterie Li-ion 5 040 mAh amovible, 13 heures de fonctionnement

Ports : Un port USB de type C / un port Ethernet 2,5 Gbps / deux ports RF TS9.

