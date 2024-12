Je teste le routeur portable Netgear Nighthawk M6 Pro (spoiler : c’est une tuerie !)

Je vis dans un appartement charmant, mais vieillissant, au cœur d’un immeuble ancien qui n’a jamais été raccordé à la fibre optique et pour lequel ce n’est pas prévu avant avril 2025. C’est en tout cas ce que m’annoncent les opérateurs contactés. Jusqu’à récemment, j’étais coincée avec une ligne ADSL lente et peu fiable, incapable de supporter la télévision en streaming ou de fournir un accès fluide à internet. À bout de patience, lorsque Lionel, qui travaille pour NETGEAR, m’a contacté pour me proposer le test du routeur mobile Nighthawk M6 Pro, en m’assurant qu’il était la clé à mes problèmes, j’ai accepté sans hésiter. Le Nighthawk M6 Pro est un appareil 5G dernier cri, et avec une seconde carte SIM pour seulement 2 € par mois auprès de mon opérateur, je suis désormais connectée au monde, à une vitesse vertigineuse. Il est vendu au prix de 999,95 €* sur Amazon, ou sur Netgear, mais je vous promets que l’investissement en vaut la chandelle. Voici mon retour d’expérience.

Une connexion désastreuse dans un immeuble ancien

Je vis en Seine-et-Marne, dans le hameau d’un petit village raccordé, depuis quelques années, à la fibre optique. Néanmoins, mon immeuble appartenant à un propriétaire privé, n’est pas raccordé à la fibre, le propriétaire n’ayant pas signé de convention. Dans ma rue, je suis donc la seule adresse qui ne dispose pas de la fibre. Lors de mon emménagement, j’ai contacté plusieurs opérateurs et j’ai une box ADSL SFR, qui m’est complètement inutile, le débit étant inexistant.

En revanche, je capte parfaitement la 4G, voire parfois le 5G, c’est déjà ça vous me direz ! Avant l’installation du NETGEAR Nighthawk M6 Pro, je me contentais d’une connexion ADSL qui peinait à dépasser 8 Mbps. Impossible de regarder une série en streaming, de travailler sur InDesign, un logiciel gourmand, et encore moins d’imaginer connecter plusieurs appareils en même temps. Eh oui, en 2024, les « zones blanches » existent encore, c’est une certitude.

Comment je faisais avant l’arrivée du NETGEAR Nighthawk M6 Pro ?

Avant l’arrivée de mon « précieux », j’avais deux solutions d’urgence : emprunter le NETGEAR Nighthawk M6 de ma mère Nathalie, qu’elle possède depuis un an, et qui fonctionne toujours à merveille. Le problème étant que lorsqu’elle en avait besoin, je devais me passer de connexion chez moi ! La seconde solution était de partager la connexion de mon iPhone, au détriment de la batterie de ce dernier, et de mon forfait téléphonique 😊 ! Le routeur 5G NETGEAR Nighthawk M6 Pro me promettait de me fournir des vitesses allant jusqu’à 4 Gbit/s. Séduite par l’idée de retrouver un internet rapide et stable, j’ai reçu mon « boitier sauveur ».

À la réception, je n’ai pas été surprise par le design, et par l’étrange ressemblance avec le Nighthawk de ma mère, néanmoins, le mien était désormais un peu plus puissant que le sien. De plus, j’ai aussi reçu une antenne 5G, afin d’optimiser davantage mon débit, mettant toutes les chances de mon côté pour une connexion digne de ce nom.

Installation et configuration : simple et rapide

Après avoir reçu le Nighthawk M6 Pro et son antenne 5G, il me fallait donc l’installer en suivant les conseils prodigués par Lionel, que je remercie au passage. Et, en effet, l’installation a été un jeu d’enfant. J’ai inséré une carte SIM jumelle de ma carte principale (2 € par mois seulement pour un forfait data supplémentaire de 250 Go), allumé l’appareil, et configuré le réseau Wi-Fi via l’écran tactile intuitif de 7,1 cm. En moins de 10 minutes, mon appartement était couvert par un signal 5G robuste. Et, là, ce fut l’éclate totale, et une envie frénétique de tout allumer en même temps, de créer un flyer sur InDesign, en regardant ma série Netflix, et d’appeler ma mère pour refaire le monde ! Époustouflant fut le premier mot qui me soit venu à l’esprit. Dans mon appartement de 68 m², j’ai désormais la Wi-Fi dans toutes les pièces, et même sur le palier, il couvre 90 m², je suis donc à l’aise pour surfer en toute sérénité 😊 ! Néanmoins, j’ai choisi de l’installer sur secteur en ôtant sa batterie afin d’augmenter sa puissance et la portée du signal.

Quant à l’antenne 5G, elle a trouvé sa place, accrochée sur une vitre de mon atelier créatif, grâce aux ventouses fournies. Résistante aux conditions climatiques, elle aurait aussi pu se trouver à l’extérieur de l’appartement, mais ma configuration personnelle ne l’a pas permis. Voilà pour le branchement, une étape que peuvent craindre les novices comme moi. Néanmoins, je peux vous assurer que ce dernier est hyper simple à réaliser et en quelques minutes seulement. On est très loin des routeurs impossibles à brancher ou au débit médiocre !

Performances impressionnantes : internet rapide et télévision sans accroc

Comme je vous l’ai dit, passer d’une ligne ADSL lente, voire inexistante à une connexion 5G avec le NETGEAR Nighthawk M6 Pro, c’était comme entrer dans un nouvel univers. Prenons un exemple simple. Je travaille pour ma commune en créant le journal communal trimestriel, sur InDesign. Sans le routeur NETGEAR Nighthawk M6 Pro, la création d’un fichier PDF de 26 Go que j’ai l’habitude d’envoyer ensuite par courriel, ou par WeTransfer. La création avec ma ligne ADSL me prenait plus de 15 h de travail, entre les recherches sur Internet, et le « ramage » du logiciel. Et, je ne parle pas des mises à jour que je faisais chez ma mère, avec la fibre optique. Quant à l’envoi du fichier, et donc son téléchargement, il pouvait réellement me prendre une heure entière. Avec le NETGEAR Nighthawk M6 Pro, la création se fait en 5 h environ, et l’envoi en une à deux minutes ! Le temps gagné est absolument phénoménal.

Les pages web se chargent en un éclair, les téléchargements de fichiers volumineux sont quasi instantanés, et je peux désormais regarder mes séries préférées en streaming, même en 4K, sans la moindre mise en mémoire tampon. De plus, le routeur gère jusqu’à 32 appareils connectés simultanément, ce qui dépasse largement mes besoins. Enfin, et puisqu’il dispose d’un port Ethernet de 2,5 Gbit/s, j’en ai profité pour connecter directement ma Smart TV pour une expérience encore plus fluide. Plus besoin de patienter pour que Netflix se charge ou de regarder une vidéo s’arrêter au milieu. Bien entendu, je dois néanmoins surveiller ma consommation de données de mon forfait, mais cela reste tout à fait gérable avec 250 Go partagés avec mon téléphone, par mois ! Enfin, le NETGEAR Nighthawk M6 Pro dispose d’un autre atout majeur : la sécurité. En évitant les réseaux Wi-Fi publics, je peux maintenant me connecter en toute tranquillité, même pour des tâches sensibles comme les opérations bancaires. Le Nighthawk M6 Pro crée un réseau privé protégé par des protocoles de sécurité avancés.

Des économies à long terme, c’est une certitude pour moi

En attendant d’avoir la fibre, j’ai carrément résilié ma ligne ADSL puisqu’elle n’était absolument pas efficiente ! Je gagne donc 29,99 € par mois, et je paie 2 € de plus sur mon forfait téléphonique ! Une économie mensuelle de 27,99 € qui n’est pas négligeable pour mon budget. L’économie ne s’arrête pas là puisque je peux aussi emporter mon NETGEAR Nighthawk M6 Pro en vacances, lieu dans lequel l’accès Wi-Fi est facturé 48 € pour trois semaines d’utilisation. Mon NETGEAR Nighthawk M6 Pro, même en bord de mer, loin des réseaux de fibre, m’offre un accès constant et c’est aussi à souligner. Certes, le prix initial de 999,95 €* peut sembler élevé, mais il est, pour ma part, devenu indispensable évidemment. En déplacement, il dispose, avec sa batterie chargée, d’une autonomie de 13 heures, ce qui est largement suffisant pour l’utiliser et pouvoir le recharger à l’arrivée. De plus, grâce à sa compatibilité avec plus de 125 pays, il se calera dans mes bagages pour mes futurs voyages prévus en Italie et en Espagne : et hop, un souci de moins à gérer en arrivant !

Mon verdict : une révolution numérique à portée de main

Honnêtement, je ne lui ai trouvé aucun point négatif, sauf peut-être le fait qu’il doive être posé à plat. En effet, j’aurais préféré un petit support pour qu’il « tienne debout », mais c’est un détail au regard de ce qu’il me procure ! Eh oui, je peux affirmer avec certitude que le NETGEAR Nighthawk M6 Pro a résolu mes problèmes de connexion une fois pour toutes. Ce routeur portable est plus qu’un simple appareil, c’est une solution complète pour retrouver une qualité de vie numérique.

Que vous viviez dans une zone mal desservie ou que vous cherchiez une connexion secondaire fiable, cet appareil est un véritable atout ! Aujourd’hui, je ne me préoccupe plus de ma connexion internet. Mon appartement bénéficie enfin d’un débit rapide et stable, et je peux profiter de tous mes appareils connectés sans stress. Pour ma part, le Nighthawk M6 Pro est la meilleure décision que j’aie prise pour améliorer mon quotidien numérique. Mon beau-frère, passé boire un café à la maison, n’en revient toujours pas de pouvoir jouer à la PlayStation 5 sans entendre mon conjoint, donc son frère, râler parce que « ça rame trop » 😊 Et, ça, c’est le signe d’une efficacité maximale. Je vous rappelle le prix du NETGEAR Nighthawk M6 Pro : 999,95 €* disponible sur Amazon, ou sur le site officiel de NETGEAR. Alors ? Convaincu par ce petit retour d’expérience ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

NETGEAR Nighthawk M6 Pro Routeur 5G WiFi 6E (MR6450), Modem, Box portable, Jusqu'à 32 appareils, Cle, Hotspot Compatible tous opérateurs et toutes cartes sims, Le meilleur WiFi Performant et sécurisé INTERNET 5G haut débit ultra-rapide : Internet 5G ultra-rapide et sécurisé avec des vitesses jusqu'à 4 Gbit/s. ce routeur 5g sim est idéal pour le travail et les loisirs lors de vos déplacements Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 8 décembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

NDLR : Je remercie Lionel et NETGEAR pour leur confiance, et leur patience pour comprendre le problème initial que je rencontrais, et la solution parfaite proposée !

NETGEAR Nighthawk M6 Pro Design Prise en main Installation Débit Rapport Qualité / Prix Une connexion assurée ! Grâce au routeur mobile NETGEAR Nighthawk M6 Pro, j’ai enfin une connexion Internet rapide et fiable dans mon appartement situé dans une zone non raccordée à la fibre. Cet appareil 5G performant, couplé à un forfait data économique, a transformé mon quotidien numérique en offrant un débit impressionnant, une installation simple et une couverture sans faille pour tous mes appareils. Avec un prix initial élevé mais une utilité incomparable, ce routeur s’avère être une solution idéale pour ceux qui, comme moi, recherchent une alternative performante aux connexions classiques. User Rating: 3.55 ( 1 votes)