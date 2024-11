Je teste l’Orbi Série 970, le routeur (Mesh) surpuissant de NETGEAR pour une fibre à 10 Gbit/s

Depuis que j’ai déménagé à la campagne, il ne se passait pas une journée sans que ma connexion Internet soit ralentie, voire carrément aux abonnés absents ! Pas à cause de la connexion en elle-même, mais plutôt à cause de l’épaisseur des murs en pierre de la vieille ferme qui me sert de bureau. Alors quand NETGEAR, marque incontournable des solutions pour booster la connexion Internet, m’a proposé de tester l’Orbi Série 970, le tout dernier système Mesh Wi-Fi 7 je ne me suis pas fait prier ! Il y a bien longtemps que je souhaitais m’équiper d’un système me permettant de travailler dans de meilleures conditions que celles offertes par ma Freebox, mais le prix me rebutait quelque peu. En effet, vendu au prix de 1699,99 €* sur le site NETGEAR, ou sur Amazon, pour le dispositif et un satellite, le jeu en valait-il la chandelle ? Je l’ai testé sur plusieurs configurations et problèmes que je rencontrais, et voici mon retour d’expérience.

Mes impressions au déballage

Le colis relativement compact est arrivé à bon port avec des produits parfaitement emballés et protégés à l’intérieur. Un détail peut-être, mais j’attache une certaine importance à la qualité des emballages quand il s’agit d’un produit de grande valeur, comme c’est le cas de notre système Orbi Série 970. Sur le carton, on m’annonce un débit de 27 Gbit/s (wow !) et une couverture allant jusqu’à 600 m² (re wow !). J’imagine immédiatement que, l’été prochain, je pourrai tranquillement travailler au bord de la piscine. En attendant, je me suis également intéressé au design, moderne, sans fioritures, qui correspond à mes attentes et s’intègre « discrètement » dans mon salon. Enfin, NETGEAR indique une installation et une configuration aisée, ce qui s’avère rassurant, car souvent, les appareils de cet acabit sont un véritable casse-tête à installer !

Qu’en est-il de l’installation ? Et, de la configuration ?

Voyons si la promesse est tenue ! La réponse est oui, irrévocablement oui, la configuration de l’Orbi Série 970 est extrêmement simple. Après avoir connecté le routeur à mon modem, il m’a suffi de suivre les étapes guidées sur l’application Orbi (disponible sur iOS et Android). En quelques minutes, le réseau était opérationnel. Honnêtement, même les moins douées dans ce domaine peuvent s’atteler à l’installation. En effet, en réalité, il n’y a pas grand-chose à faire, si ce n’est que de patienter le temps de l’installation et de la configuration.

De plus, le système Orbi se gère via une application pour les paramètres réseau, et ce, même depuis un smartphone. À réception du produit, il est également inclus un abonnement gratuit d’un an à NETGEAR Armor, une solution de sécurité qui protège tous les appareils connectés sur le réseau contre les menaces en ligne. Pour connecter mes appareils au réseau Orbi, il m’a suffi de rechercher le système dans mon réseau, puis d’entrer le mot de passe, comme je l’aurais fait avec une box Internet.

Premier test : couverture wifi dans toute la maison

Dans ma maison, la couverture Wi-Fi a toujours été un problème, notamment dans les pièces éloignées du routeur principal. Pour vous donner un exemple, je travaillais avec le MR6 NightHawk PRO également de NETGEAR depuis l’étage ou depuis la dépendance située à l’entrée de ma maison. Impossible de capter la Wi-Fi depuis ces endroits dans ma maison. Avec l’Orbi Série 970, j’ai enfin pu profiter d’une couverture Wi-Fi homogène, même dans les endroits habituellement difficiles à atteindre, comme le garage et la terrasse. Oui, j’ai testé aussi près de la piscine, et cela fonctionne, de bon augure pour cet été ! De plus, grâce à la technologie Quad-Band exclusive de NETGEAR, la connexion reste rapide et stable, même avec plusieurs appareils connectés simultanément.

Second test : visioconférences et télétravail

Comme vous l’imaginez, pour gérer NeozOne, je travaille avec des rédacteurs freelance géographiquement très éloignés de ma campagne ! Autant vous dire qu’avant l’installation de l’Orbi Série 970, la communication se limitait à WhatsApp, voire à un téléphone fixe, car Nathalie, qui écrit pour NeozOne, n’est pas mieux lotie que moi en termes de connexion Internet. J’ai, par conséquent, organisé plusieurs réunions en visioconférence depuis différentes pièces de la maison. Et, c’est encore une surprise à laquelle je n’étais pas habitué : la qualité de la connexion était excellente, sans aucune coupure ni perte de signal.

Le port Internet de 10 Gbit/s est également un atout pour ceux qui bénéficient d’une connexion fibre rapide, garantissant une vitesse optimale même lors d’appels vidéo en haute définition. Je reviendrai dessus plus en détail dans le paragraphe suivant. Est-il besoin de vous dire qu’en télétravail, la stabilité du réseau est essentielle ! Grâce à l’Orbi 970, je peux désormais travailler sereinement, même lorsque mes enfants jouent sur leurs consoles et que mon assistant (Marc) écume les séries sur Netflix pendant que je travaille. Avant cela, disons que nous devions partager la connexion et éviter de l’utiliser sur les mêmes créneaux horaires !

Un routeur compatible 10 Gbit/s

Une des forces de l’appareil, c’est sa compatibilité de 10 Gbit/s. Je vous expliquais dans cet article comment booster et débloquer le port 10 Gbit/s de votre Freebox Delta (merci Lionel pour l’astuce). En effet, si vous insérez un module 10 Gb SFP+ en RJ45 (moins de 50 € sur Amazon) dans le port dédié de votre Freebox, vous pouvez atteindre jusqu’à 8 Gbits/s de débit sur vos appareils (en filaire).

Assurez-vous également que vos ordinateurs disposent d’une carte réseau en 10 Gbit/s également (environ 90 € sur Amazon). La majorité des cartes sont « bridées » à 2,5 Gbit/s.

Le résultat en filaire (câble RJ45 catégorie 8) est sans appel, il est tout simplement impressionnant. J’ai réussi à atteindre près de 6,11 Gb/s en téléchargement, 1,5 Gb/s en upload pour une latence de 11 ms (parfaite pour jouer).

Pour info, la base dispose d’une seule entrée et sortie en 10 Gbit/s, le satellite dispose d’une seule sortie.

Second test : les performances dans un environnement connecté

Sur le descriptif technique, NETGEAR promet que le système Orbi 970 peut supporter jusqu’à 200 appareils connectés, un nombre impressionnant, surtout dans une maison équipée d’appareils domotiques. Je suis un adepte des appareils intelligents et connectés, mais j’avoue qu’ils me ralentissaient grandement dans mon travail. Je ne possède évidemment pas 200 appareils à connecter, mais probablement une trentaine, entre l’aspirateur, les tablettes, les consoles, les ordinateurs, les imprimantes, les smartphones, le lave-linge ou encore mes assistants vocaux.

Ce n’est pas compliqué, je les ai tous connectés sur le même réseau pendant une durée de deux heures et je me suis remis au travail. J’avais décidé de mettre l’Orbi 970 à l’épreuve. Pour un test poussé, j’ai, par conséquent, lancé des vidéos en 8K sur plusieurs télévisions connectées, tout en activant d’autres appareils domotiques. Là encore, le système a montré une grande stabilité. L’Orbi 970 utilise le Wi-Fi 7, proposant des vitesses bien plus élevées et une latence réduite, idéal pour le streaming haute définition et la réalité virtuelle. Même en streaming 8K, je n’ai observé aucun ralentissement, une prouesse pour un usage aussi intensif. Et, c’est encore un pari largement gagné pour NETGEAR !

Quels seraient, selon moi, les quelques points à améliorer ?

Pour être honnête, je n’ai pas grand-chose à reprocher à ce système Orbi 970 de NETGEAR, mis à part peut-être son prix et son encombrement. En effet, je suis totalement conscient que beaucoup ne pourront pas se permettre d’investir 1699, 99 € (une base et un satellite) pour avoir une connexion Internet rapide, stable et opérationnelle 24 h/24 ! Néanmoins, le prix est justifié par les performances exceptionnelles que propose le système, que je n’avais jamais connues auparavant. De plus, le système de base comprend un satellite, il faudra, par conséquent, ajouter un satellite supplémentaire pour une couverture plus étendue. Le second point négatif est sans doute son encombrement, comparé à un répéteur Free (bien moins performant, je le rappelle), il est un peu encombrant. Ce dernier mesure en effet, près de 30 cm de haut. Enfin, le troisième bémol concerne la protection NETGEAR Armor qui nécessite un abonnement payant après la première année.

Mon verdict

Si vous avez lu mon test en entier (bravo), vous devez déjà vous douter de mon verdict final ! Je le recommande plutôt deux fois qu’une si votre budget vous le permet. Avec lui, vous direz définitivement adieu à tous vos problèmes de connexion à la maison, c’est une certitude. Que ce soit pour le télétravail, le streaming ou la maison connectée, il a su m’offrir une connexion stable et rapide dans toutes les pièces, sans aucun ralentissement. Si vous voulez connaître le bonheur d’une connexion sans compromis, le système Orbi 970 de NETGEAR est disponible sur le site de la marque ou sur Amazon au prix de 1699,99 €*.

Netgear Routeur nouvelle génération Mesh WiFi 7 Quad Band Orbi Série 970 (RBE971S), Couvre jusqu'à 220 M², 200 Appareils, Port 10 Gbit, Extensible pour Créer un Système Mesh, BE27000, ( 27 Gbit/S) Le routeur mesh orbi série 970 avec WiFi 7 libère des vitesses allant jusqu'à 27 gbit/s pour des performances et une couverture inégalées pour toute la maison Meilleure Vente n° 1

Les plus

Compatible 10 Gbit/s en RJ45 (ou fibre)

Une prise en main à la portée de tous

Une connectivité Wifi (mesh) très performante

De nombreux paramètres et fonctionnalités

Les moins

Un peu encombrant

Un tarif qui n’est pas à la portée de toutes les bourses

*Le prix a été relevé le 4 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Netgear : Orbi Série 970 Design Prise en main Qualité du réseau Filaire Qualité du réseau WIFI Portée de l'appareil Rapport qualité / prix Impressionnant ! Si vous avez lu mon test en entier (bravo), vous devez déjà vous douter de mon verdict final ! Je le recommande plutôt deux fois qu’une si votre budget vous le permet. Avec lui, vous direz définitivement adieu à tous vos problèmes de connexion à la maison, c’est une certitude. Que ce soit pour le télétravail, le streaming ou la maison connectée, il a su m’offrir une connexion stable et rapide dans toutes les pièces, sans aucun ralentissement. Si vous voulez connaître le bonheur d’une connexion sans compromis, le système Orbi 970 de NETGEAR est disponible sur le site de la marque ou sur Amazon au prix de 1699,99 €*. User Rating: Be the first one !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez