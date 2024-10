Dans mon coin perdu de campagne, je rencontre un problème qui me pourrit la vie ! Une connexion fibre annoncée à 8 Gbits/s par mon opérateur, censé donc me permettre de travailler en toute sérénité ! Est-ce le fait que je me trouve dans un village isolé, toujours est-il que lorsque je relève ma bande passante, j’affiche moins de 1 Gbit/s, on est loin, très loin des 8 Gbits promis et espérés ! Je m’étais dit que puisque l’ADSL disparaitrait au plus tard fin 2030 selon Ariase.com, j’allais passer à la fibre sans attendre ! Impossible de travailler dans ces conditions, j’ai donc cherché une solution proposée par Free, mais avec des délais déraisonnables, le module SFP+ RJ45, pour booster ma connexion. Devant les mois de délais indiqués, j’ai préféré financer moi-même cet achat, et travailler enfin sereinement. Voici comment booster votre connexion gratuitement ou pour moins de 150 € pour les plus pressés. Explications.

Une offre proposée par Free, oui mais …

Avant d’acheter mon matériel, je me suis penché sur l’offre réservée aux abonnés Free équipés de la Freebox Ultra. Le fournisseur annonce qu’ils peuvent commander un module SFP+ RJ45 pour bénéficier de débits plus rapides. Cet accessoire est proposé « gratuitement », avec, quand même, des frais de port de 10 €. Le matériel est en « prêt », vous devrez donc le retourner à résiliation de votre contrat. Free précise que le module est disponible à la commande depuis l’espace abonné et sera expédié sous quelques jours. Le problème étant que les délais sont longs, voire très longs et que je n’avais plus le temps d’attendre ! Je travaille avec ma box toute la journée, et j’avais besoin d’une connexion digne de ce nom immédiatement. J’ai donc acheté moi-même les éléments que je vais vous présenter juste après.

Accessoire n° 1 : le module Elfcam 10 Gb SFP+ en RJ45

Le module Elfcam 10 Gb SFP+ en RJ45 est compatible avec la Freebox Ultra et se place dans le port SFP situé à l’arrière de la box. Il permet d’atteindre un débit de 10 Gb/s sur une distance maximale de 30 mètres, à condition d’utiliser un câble Ethernet de catégorie 6, 7 ou 8. Par ailleurs, je n’ai vraiment mis que quelques minutes à l’installer, le port est prévu sur ma Freebox Ultra.

Pour l’installer, il suffit de l’insérer puis de tourner l’anneau de verrouillage de 90°. Simple et rapide, une installation comme je les aime. Vous pouvez le retrouver sur Amazon au prix de 48,99 €*.

Le module est reconnu automatiquement par la Freebox. Il suffit de vérifier dans les paramètres de votre box.

Accessoire n° 2 : le câble réseau

Attention, pour connecter le module que j’ai choisi, vous devrez disposer d’un câble réseau de catégorie 6 au minimum. Le fournisseur recommande, de son côté, un câble de catégorie 7 ou 8. C’est le cas du câble réseau de 5 mètres pour lequel j’ai opté, puisqu’il affiche une catégorie 8. Il dispose d’une capacité de transfert de données pouvant atteindre 40 Gbps et une bande passante allant jusqu’à 2000 MHz. Ainsi, je devrais normalement grâce à lui pouvoir transférer toutes mes données rapidement, voire m’offrir une petite partie de jeu vidéo de temps à autre !

Techniquement, il est doté de connecteurs RJ45 universels, ce qui le rend compatible avec la plupart des routeurs, modems, et autres appareils réseau. Je l’ai choisi pour ma Freebox Ultra. Cependant, il pourra être utilisé ultérieurement si un jour, j’ai une connexion digne de ce nom ! Vous pouvez le commander sur Amazon au prix de 12,99 €*.

Accessoire n° 3 : la carte réseau compatible 10 GB

Enfin, j’ai aussi dû installer une carte réseau (la mienne est bridée à 2,5 GB), que j’ai choisi de la même marque que le module pour éviter toute incompatibilité ! Cette carte, équipée du contrôleur Intel X540, permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s, et une fois branchée, elle me l’a immédiatement prouvé ! De plus, elle assure une connectivité fiable et des performances optimisées grâce à des technologies comme la virtualisation Intel et la gestion intelligente du trafic. Je ne connais plus ni coupure, ni latence grâce à cette carte réseau. La carte s’installe dans l’emplacement PCIe de la carte mère, mais l’installation s’avère relativement aisée. Une fois les pilotes installés et la carte connectée au câble RJ45, je peux enfin profiter d’un débit de connexion excellent. Je ne m’attendais d’ailleurs pas à un si bon résultat. Vous pouvez commander cette carte réseau au prix de 75,99 €* sur Amazon.

Ma conclusion :

L’installation est simple, même pour un débutant, et n’endommage en rien la box. Pour un investissement de 137,97 €, j’ai réussi à passer d’une vitesse de 1 Gb/s à 6 Gb/s. Cela peut sembler un peu cher, mais au vu du gain de performance obtenu, je ne regrette absolument pas mon achat. En 2024, alors que l’ADSL est sur le point de disparaître, il y a encore des personnes comme moi qui subissent des vitesses lentes, presque comparables à l’époque du modem 56K ! Si vous aussi, vous rencontrez ce type de problème, même avec la Fibre, souvent vantée pour son très haut débit, je vous recommande ces trois accessoires. Et, si vous disposez d’une autre solution qui fonctionne, n’hésitez pas à la partager avec nous, et avec nos lecteurs. Lorsque j’en parle autour de moi, je suis assez impressionné par le nombre de personnes qui connaissent les mêmes déboires que les miens, en étant fibré.

En tout cas, ces petits accessoires et l’investissement raisonnable que j’ai engagé m’ont réellement changé la vie. Mais, je me demande toujours pourquoi en 2024, nous n’avons pas tous une connexion optimale, alors que l’on en paie le prix en termes d’abonnements mensuels ! Nous sommes toujours ravis de savoir si nos expériences vous ont été utiles, alors, donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Elfcam® - 10Gb SFP+ en RJ45 Compatible avec Freebox Ultra, 10Go SFP+ Module de Transceiver (10Gbase-T), Jusqu'à 30 Mètres sur un Câble Ethernet Cat7/ Cat8 10Gb SFP+ en RJ45 Connecteur pour Freebox Ultra .Module émetteur-récepteur RJ45 10GBase-T SFP + cuivre, 10Go SFP+ pour Cisco SFP-10G-T-S, Ubiquiti, D-Link, Supermicro, Netgear, Mikrotik, Freebox...

Compatibilité universelle : compatible avec Freebox Ultra et Delta, Cisco SFP-10G-TS , Ubiquiti UF-RJ45-10G, Netgear AXM765, D-Link DEM-440XT, Supermicro, Linksys et autres commutateurs ouverts /...

Débit de données : 10 Go, interface : connecteur RJ45 ; portée : jusqu'à 30m avec un câble ethernet Cat7/ Cat8.

*Les prix ont été relevés le 4 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez