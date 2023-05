Comment élargir le réseau wifi à son jardin avec les répéteurs Wifi devolo ?

Le jardin est un endroit absolument merveilleux où l’on peut se détendre et se ressourcer en écoutant le chant des oiseaux, et le bourdonnement des abeilles qui butinent nos magnifiques fleurs. Mais un détail peut vite devenir frustrant, voire tragique, pour certains d’entre nous : le manque de wifi lorsque nous barbotons dans notre chère piscine ou que nous lézardons sur la chaise longue. Bras en l’air, aller-retour dans la maison, histoire de ne rien manquer des réseaux sociaux : imaginez qu’une météorite ait touché la terre pendant votre séance de bronzage ! Et, comment faire un selfie dans une eau bleu azur, sans wifi dans le jardin ?

Pourquoi recourir à la Wifi dans le jardin ?

Nous avons tous de bonnes raisons de ne pas vouloir nous passer de Wifi, dans le jardin. Certains aiment partager des photos, ou des vidéos en direct, quand ils jardinent, ou créent un potager. D’autres se passionnent pour les selfies en tous genres, à partager instantanément avec le million d’abonnés qui les suivent sur Instagram. D’autres encore, plus ou moins sincères, avanceront qu’ils ont besoin de Wifi « au cas où » ! Au cas où ils se blesseraient en bricolant dans leur abri de jardin, ou pour consulter des tutoriels pendant leur séance de bricolage. Bref, toutes les raisons sont bonnes (ou pas) pour imaginer profiter d’un réseau stable et rapide, même en étant loin de la box internet.

Le devolo 5 400 pour les plus grands jardins

Le devolo Wifi 6 Repeater 5400 est le puissant répéteur qu’il vous faut pour étendre votre réseau Wifi dans tous les recoins de votre grand jardin. Si votre chère piscine se trouve au fond de votre jardin, c’est avec le 5 400 qu’il faudra compter. Avec des performances en hausse grâce à la norme Wifi 6, il garantit une vitesse de transmission allant jusqu’à 5 400 Mbits/s. Doté de multiples antennes, il garantit plusieurs connexions parallèles, adaptées à tous vos appareils et applications. Compatible avec toutes les box Internet, il vous suffit de le brancher, d’appuyer sur le bouton et le tour est joué ! Son installation flexible permet de le placer où vous le souhaitez, assurant une réception optimale pour vos smartphones, tablettes et ordinateurs portables, que ce soit dans votre espace de télétravail, le salon ou la cuisine. Peu importe que vous désiriez surfer sur votre tablette ou diffuser des vidéos en 4 K sur votre smart TV. Le débit de données et la large couverture offerte par la dernière norme Wifi 6 garantissent à chaque appareil une connexion Internet ultrarapide et fluide.

Comment savoir où placer vos répéteurs dans le jardin ?

Bien entendu, pour fonctionner, vous devrez disposer d’une prise électrique, et d’un local abrité, et étanche pour installer votre répéteur. L’idée étant qu’il soit à égale distance entre la box et la piscine. Placer un répéteur Wifi, se fait habituellement, un peu au hasard, en évaluant approximativement la distance acceptable. Avec les deux devolo, le hasard n’entre plus en jeu puisqu’ils sont équipés d’un système de diodes en façade. Une fois branché, une première diode s’allume en vert, en bas du répéteur, vous indiquant que la connexion avec la box est établie. Ensuite, trois autres diodes vous indiqueront la puissance du signal rendu sur le répéteur. Si vous n’avez qu’une diode allumée, à vous de rechercher LA prise magique, qui fera s’allumer les deux ou trois diodes. Et, deux ou trois diodes vertes, c’est la puissance et vos partages de selfies assurés !

Ne vous inquiétez pas pour l’installation !

devolo a pensé à tout pour une installation facile des deux répéteurs : vous branchez, vous installez via l’application, et vous profitez du Wifi 24 h/24 et 7 j/7 ! Avec leur fonctionnalité Plug & Play, les mettre en place dans les pièces de votre maison qui manquent de connexion est un véritable jeu d’enfant. Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application devolo Home Network disponible sur Android et iOS, puis de vous laisser guider tout au long du processus. Après avoir saisi le mot de passe de votre box internet, il vous reste simplement à brancher les répéteurs, appuyer sur le bouton correspondant, patienter quelques minutes et voilà, vous êtes prêt à surfer ! Même en cas de coupure de la box internet, ce qui arrive assez fréquemment, vous n’aurez pas à tout recommencer. Dans le pire des cas, si le répéteur n’a pas réussi à retrouver votre réseau, la diode clignotera alors en rouge, il vous suffira de le débrancher électriquement puis de le rebrancher. Il n’y aura pas nécessité de le réinstaller.

Alors, une bonne idée les répéteurs Wifi devolo ?

Nous répondrons oui, sans hésitation, à cette question. Le jardin est un lieu où l’on aime se détendre et se ressourcer, mais le manque de WiFi peut vite devenir frustrant. C’est le cas, lorsque l’on cherche un renseignement pour bricoler, par exemple, ou tout simplement lorsque l’on écoute de la musique sur YouTube. Heureusement, les répéteurs Wifi devolo 3000 et 5400 peuvent être la solution à ce problème. Ces dispositifs garantissent une portée étendue et une simplicité d’utilisation déconcertante. Avec la norme Wifi 6 et des vitesses de transmission allant jusqu’à 5 400 Mbits/s, vous bénéficiez d’une connexion Internet ultrarapide et stable, même quand vous vous trouvez loin de votre box internet.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales