Test du répéteur TP-Link Deco WiFi 7 Mesh BE9300 pour améliorer le réseau sans fil de la maison

Lorsque l’on discute Wi-Fi en famille ou entre amis, les premières questions qui fusent sont : est-elle rapide ? Est-ce que ta connexion est stable ? Mes enfants, eux, s’inquiètent souvent de savoir si la Wi-Fi arrive jusque dans leurs chambres ou pire, dans les toilettes, un endroit qu’ils affectionnent pour regarder des vidéos. Ne me demandez pas pourquoi, je l’ignore. Alors quand TP-link m’a proposé le test de l’amplificateur Deco BE9300, j’ai bien entendu accepté. En effet, ce dernier est présenté comme un appareil performant pour obtenir un réseau ultra-performant grâce au Wi-Fi 7. Et, il promet une expérience pensée pour les maisons connectées modernes. Mon idée étant de l’installer pour couvrir l’étage, chambres et toilettes comprises ! En promotion actuellement au prix de 605,77 €* au lieu de 999,99 €, s’il vous reste un peu de budget avant Noël, c’est le moment d’en profiter. En attendant, voici mon retour d’expérience.

Une installation sans stress : tout est prêt en quelques minutes

J’ai, par le passé, déjà eu l’occasion d’installer ce type d’appareils dans mon ancien appartement, et sincèrement, c’était une prise de tête sans nom ! Investir autant d’argent pour un appareil que l’on ne parvient pas à installer, cela peut en rebuter certains et c’est assez compréhensible. Je ne suis pas non plus un expert en la matière, et suis, comme tout le monde, les notices d’installation. Pour le Deco BE9300, mes doutes se sont rapidement envolés, car l’installation fut d’une simplicité déconcertante.

En toute honnêteté, une fois connecté à mon modem, il m’a suffi de télécharger l’application TP-Link Deco, de suivre les instructions à l’écran et en moins de 10 minutes, mon nouveau réseau Mesh était prêt. Je me suis aussi arrêté sur le design que je trouve plutôt discret, même si cela ajoute un appareil supplémentaire près de ma box Internet et dans les pièces dans lesquelles se trouvent les « satellites ». D’ailleurs, le système Mesh de TP-link propose une petite originalité bien pratique : l’itinérance basée sur l’IA qui me permet de me déplacer de pièce en pièce tout en profitant d’une connexion fluide et stable, sans la moindre coupure, même en visioconférence ou en streaming vidéo.

Une journée type avec le Deco BE9300

Lorsque je teste un produit, j’aime bien le triturer dans tous les sens pour voir ce qu’il a dans le ventre… Et, le Deco BE9300 de TP-link n’a pas échappé à ma règle. Ainsi, pour mettre le système à l’épreuve, j’ai planifié une journée particulièrement chargée. Pendant que je travaillais sur mon ordinateur, ma compagne regardait une série en streaming 4K, mes enfants jouaient à des jeux en ligne sur leur console, et plusieurs appareils connectés (ampoules, aspirateur robot, caméras de surveillance, portail électrique, etc.) continuaient à fonctionner en arrière-plan. Défi relevé grâce au Wi-Fi tribande du Deco BE65, aucun appareil n’a souffert de ralentissement. Les vitesses atteintes sont impressionnantes :

5760 Mbps sur la bande 6 GHz : idéale pour les téléchargements lourds ou les tâches gourmandes en bande passante.

2880 Mbps sur la bande 5 GHz : parfaite pour le streaming, même en ultra haute définition.

574 Mbps sur la bande 2,4 GHz : suffisamment stable pour gérer les appareils connectés et les connexions à faible débit.

Un système qui se veut polyvalent, grâce à l’efficacité de la Multi-Link Operation (MLO), une technologie innovante qui permet au Deco BE9300 d’envoyer et de recevoir des données simultanément sur plusieurs bandes et canaux. Cette technologie améliore ainsi la vitesse et réduit radicalement la latence. Même lorsque tout le monde était connecté, la performance était constante, sans aucune interruption. Une bonne surprise pour toute la famille puisque l’avis est unanime : ça marche nickel !

Une couverture Wi-Fi exceptionnelle

J’ai la chance de posséder une grande maison, mais ce n’est pas toujours compatible avec la Wi-Fi à tous les étages ! Mon foyer s’étend sur deux étages, avec environ 200 m² à couvrir, et jusqu’à présent, aucun système Wi-Fi n’avait réussi à éliminer toutes les zones mortes. Avec le Deco BE9300, non seulement la couverture est complète, mais la puissance du signal reste élevée même à l’extrémité de la maison, grâce à son réseau Mesh optimisé. Je n’ai pas pu tester l’une des fonctionnalités et vous allez rapidement en comprendre la raison. Le système supporte jusqu’à 200 appareils connectés, ce qui est idéal pour les familles équipées de nombreux appareils connectés. Je dispose d’une multitude d’appareils connectés comme des caméras de sécurité, des enceintes intelligentes, et plusieurs téléphones et ordinateurs en activité simultanément, le réseau reste stable et performant. En revanche, il m’était impossible de monter jusqu’à 200 appareils connectés !

Quelques autres caractéristiques techniques relevées qui pourraient vous intéresser…

Les capacités sans fil du Deco BE65 sont indéniables, mais il impressionne aussi par ses connexions filaires. Les 4 ports 2,5 Gbit/s permettent de connecter des appareils comme un PC de bureau, une console de jeu ou un NAS, avec des vitesses bien supérieures à celles des ports Ethernet classiques. Lors de mes tests, j’ai atteint des débits de plus de 2 Gbit/s sur mon ordinateur, rendant le téléchargement de fichiers volumineux presque instantané. De plus, un port USB 3.0 vient compléter l’offre déjà importante, ce qui m’a permis, par exemple, de brancher un disque dur ou de partager facilement des fichiers sur le réseau domestique.

Et, concernant la sécurité numérique, vous n’aurez rien à craindre avec le Deco BE9300 de TP-link ! En effet, il se dote de TP-Link HomeShield, une application avec laquelle j’aurai pu configurer des contrôles parentaux pour mes enfants, bloquer certains sites et définir des horaires de connexion, si leurs âges l’avaient nécessité. J’ajouterai qu’il dispose, en plus, d’un système qui analyse constamment les menaces potentielles et protègent tous vos appareils connectés.

Une fonctionnalité particulièrement utile est le réseau IoT séparé, qui sécurise ces appareils en les isolant du reste du réseau. Je souhaite vous parler, en quelques lignes, de l’application TP-Link Deco qui rend la gestion du réseau intuitive. Que ce soit pour vérifier quels appareils sont connectés, prioriser certains d’entre eux ou créer un réseau invité, tout se fait en quelques clics. La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant ajoute une touche de praticité supplémentaire, permettant de contrôler le système à la voix.

Mon verdict après plusieurs jours d’utilisation

Je suis plutôt conquis par le Deco BE65 de tp-link qui s’avère être bien plus qu’un simple système Wi-Fi. C’est une solution pensée pour les maisons connectées d’aujourd’hui et de demain, proposant une vitesse inégalée, une couverture étendue et une stabilité à toute épreuve. Je vous rappelle le prix qui est actuellement de 605,77 €* au lieu de 999,99 €. Alors, seriez-vous prêt à passer à la vitesse supérieure avec le Wi-Fi 7 avec cet appareil performant et en promotion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ?

Les plus

Une excellente couverture

Un réseau Wifi stable

De nombreux ports sur les satellites

Les moins

Je cherche encore

*Le prix a été relevé le 13 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.