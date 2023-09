La caméra de surveillance TAPO C310 est à prix cassé (-47 %) sur cette célèbre marketplace

Vous venez de rentrer de vacances et c’est la tuile ! Vous vous apercevez que votre maison a été visitée pendant que vous doriez la pilule sur la plage. Si rien ne vous a été dérobé, vous êtes chanceux, dans le cas contraire, il va falloir se battre avec les assurances, porter plainte, etc. Vous regrettez de ne pas avoir installé de vidéosurveillance avant votre départ, au moins vous auriez eu des images à fournir aux forces de l’ordre. S’il est impossible de revenir en arrière, cela vous incitera peut-être à vous équiper. Justement, la petite caméra de surveillance Wi-Fi extérieure TAPO C310 de TP-Link se présente comme une solution de surveillance avancée. Et actuellement, elle bénéficie d’une réduction de 44 %, vendue au prix de 42,25 €* au lieu de 80,81 € sur Amazon. Découverte.

Présentation de la caméra de surveillance Wi-Fi Extérieure TAPO C310 de TP-Link

La caméra de surveillance TAPO C310 est équipée de la technologie 2K (2304 × 1296P), vous permettant de capturer chaque détail avec une clarté exceptionnelle. Son installation est flexible, vous offrant la possibilité de la connecter au réseau via Ethernet ou Wi-Fi, pour une mise en place adaptée à vos besoins. Que ce soit pour surveiller votre domicile, votre jardin ou votre entreprise, la TAPO C310 offre une vue nette et détaillée. Justement, en termes de sécurité, elle se dote d’une fonctionnalité de détection des personnes. Concrètement, vous recevez des alertes en temps réel dès que des individus entrent dans le champ de vision de la caméra. Vous pouvez personnaliser les paramètres de détection pour éviter les fausses alertes causées par les mouvements des animaux domestiques. Cette option vous assure d’être informé uniquement des événements pertinents.

Quels sont les autres points forts de la caméra de surveillance Wi-Fi extérieure TAPO C310 de TP-Link ?

La caméra TAPO C310 ne laisse rien échapper, même dans l’obscurité totale. Grâce à sa vision nocturne avancée pouvant atteindre 30 m, votre sécurité est assurée 24 h sur 24. De plus, avec sa résistance à l’eau et à la poussière, certifiée IP66, elle fonctionne de manière optimale même dans des conditions météorologiques difficiles. En plus de la détection de personne, la TAPO C310 offre également une détection de mouvement. En cas d’activité suspecte, vous recevrez instantanément une notification. Pour effrayer les intrus, vous pouvez déclencher des effets lumineux et sonores. Cette caméra vous permet par ailleurs de stocker les enregistrements de manière sécurisée. Vous pouvez localement enregistrer jusqu’à 128 Go sur une carte microSD (non incluse) ou opter pour le stockage dans le Cloud avec un essai gratuit de 30 jours, assurant un accès pratique à tout moment.

Que faut-il savoir de plus sur cette caméra de surveillance ?

Elle est conçue avec des matériaux durables et propose une installation facile grâce à son support mural. De plus, elle est compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Assistant, ce qui permet de contrôler votre caméra à la voix. Avec des dimensions de ‎9 × 18 × 20 cm, elle se fera discrète tout en conservant ses performances. Elle ne nécessite qu’une pile Lithium-ion pour fonctionner, offrant ainsi une solution économe en énergie. Alimentée par une tension de 230 V et une puissance de 3 600 W, cette caméra assure un fonctionnement efficace et durable. Attention, les piles ne sont pas incluses, mais la batterie est optionnelle, elle peut être branchée via un câble électrique.

*Les prix ont été relevés le 3 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par le ou les sites vendeurs.

