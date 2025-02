Je teste la mini caméra Beans View, pour surveiller mon chien et mes chats en mon absence !

Imaginez-vous rentrer chez vous après une longue journée de travail et découvrir que votre chienne de six mois, Kira, a transformé votre salon en champ de bataille. Mon canapé portait des traces de griffes, les pieds de chaises étaient mordillés, la poubelle était renversée, et, je retrouvais Luna, la chatte, planquée sous le canapé, comme terrorisée par la tornade Kira ! C’est alors que je me suis dit : il faut que je trouve un moyen de surveiller Kira, même en mon absence. Dans mes e-mails professionnels, on me proposait un test qui tombait à pic : la Beans View Caméra de Sécurité Intérieure qui coûte seulement 16,14 €* au lieu de 18,99 € en promotion actuellement. J’ai évidemment accepté et je peux vous assurer que je ne regrette pas mon choix : par deux fois, elle a sauvé mon canapé de l’acharnement de ma petite chérie, complètement déjantée ! Voici mon retour d’expérience.

Un besoin simple mais essentiel

Avec Kira, tout est prétexte à une nouvelle bêtise pour rester polie. Mais, comment faire pour lui parler ou intervenir à distance sans me ruiner ? J’ai découvert la Beans View Caméra lorsque l’on m’a proposé de la tester, et ses caractéristiques m’ont immédiatement convaincue.

Cette petite merveille procure une couverture à 360° grâce à son objectif pivotant à 350° et inclinable à 70°. Vous pouvez donc voir chaque recoin de la pièce, idéal dans un appartement comme le mien. Avec une résolution 1080P, les images sont d’une clarté impressionnante : fini les vidéos floues où on devine vaguement ce qui se passe. Un exemple concret ? Un jour, en plein milieu de ma pause déjeuner, une alerte sur mon téléphone m’indique qu’une activité étrange se déroule dans mon salon. J’ouvre l’application et je vois Kira prête à sauter sur la table basse. Grâce à la fonctionnalité bidirectionnelle, je lui ai parlé, et à ma grande surprise, elle s’est arrêtée net. Depuis ce jour, je peux éviter les dégâts avant qu’ils ne surviennent.

Des fonctions bien pensées

Je trouve particulièrement intéressante la fonction de détection automatique des mouvements humains. Par ailleurs, elle ne se contente pas de signaler les mouvements : elle suit également la cible. Si Kira commence à courir après le chat, l’objectif la suit à la trace. Et la nuit ? Aucun souci. Avec sa vision nocturne en couleur et infrarouge jusqu’à 10 mètres, je peux garder un œil sur ce qui se passe, même dans l’obscurité totale. Ainsi, je peux même allumer le petit projecteur à distance afin de signaler à mes animaux que je ne suis jamais très loin. Autre fonctionnalité que j’adore : le mode patrouille.

J’ai configuré la caméra pour qu’elle surveille automatiquement les zones stratégiques, comme la poubelle et le canapé, même si aucun mouvement n’est détecté. Cela m’a sauvé d’un nettoyage fastidieux plus d’une fois. Et le mieux ? Pas besoin d’abonnement pour ces options ! Bien entendu, cette caméra est pensée pour surveiller vos entrées et éviter les cambriolages. Néanmoins, elle peut avoir aussi une autre utilité : la surveillance de vos animaux en votre absence et l’interaction avec eux !

Pourquoi cette caméra change tout ?

La Beans View Caméra est devenue bien plus qu’un gadget : c’est une vraie alliée du quotidien. Non seulement elle me permet de surveiller Kira, mais elle me rassure également quand je suis absente. Savoir que je peux intervenir à distance, ou simplement m’assurer que tout va bien, mérite largement les 16,14 €* au lieu de 18,99 € qu’elle coûte. En plus, son installation était un jeu d’enfant. Pas besoin d’être un expert en technologie : branchez-la, connectez-la au Wi-Fi, et c’est parti.

Dans le cadre de mon test, j’ai souvent montré comment la caméra pouvait suivre Kira, et sincèrement, pour un prix si modique, les images et les angles de vue sont d’une qualité assez impressionnante ! D’ailleurs, plusieurs de mes amis, propriétaires d’animaux, eux aussi, ont fini par en commander une dans la foulée. Et vous, qu’en pensez-vous ? Si vous étiez à ma place, comment utiliseriez-vous une caméra comme la Beans View ? Auriez-vous besoin de suivre les aventures de votre animal de compagnie, ou d’un autre usage ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

La caméra Beans View D210 2K Design Installation Rendu des images et des sons Rapport Qualité / Prix Une mini caméra à moins de 20 € pour surveiller votre appartement ou votre maison J’ai testé la mini caméra Beans View pour surveiller mon chien et mes chats en mon absence, et elle a rapidement prouvé son efficacité. Grâce à son objectif pivotant à 360° et sa résolution 1080P, elle me permet de garder un œil sur mon salon et d’intervenir à distance via la fonction bidirectionnelle. Son mode de détection automatique des mouvements et sa vision nocturne en couleur m’aident à anticiper les bêtises de Kira et à éviter bien des dégâts. Facile à installer et sans abonnement nécessaire, cette caméra est devenue un allié indispensable pour seulement 16,14 € ! User Rating: Be the first one !