Aqara G5 Pro : mon test complet de cette nouvelle caméra de surveillance à 179,99 €

Nous sommes le 20 février, Aqara a choisi cette date pour frapper un grand coup avec la sortie de sa toute nouvelle caméra de surveillance intelligente, la G5 Pro. Vendue au prix de 179,99 €*, elle promet une qualité d’image ultra-détaillée, une intelligence artificielle avancée et une intégration domotique complète. De plus, Avec le code EUG5PRO1, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction de 15 % dans la boutique Aqara EU sur Amazon, du 20 au 22 février seulement. Curieuse de voir si elle tient vraiment ses promesses, lorsque la marque Aqara m’a proposé de la recevoir en avant-première et avant même sa sortie en France, j’ai immédiatement accepté. Voici mon retour d’expérience, sur une marque que je connais bien, et qui m’assiste au quotidien, comme je vous l’explique dans cet article. C’est parti pour la découverte.

Premières impressions au déballage : du sérieux dans l’air

Dès l’ouverture de la boîte, on sent tout de suite qu’Aqara n’a pas fait les choses à moitié. La caméra dégage une impression de solidité avec son design sobre et épuré. Elle est compacte, mais robuste, avec une finition blanche élégante qui lui permet de s’intégrer discrètement dans n’importe quel environnement.

J’apprécie aussi la certification IP65, qui garantit une protection contre la pluie et la poussière. Bref, une première impression rassurante ! Le bras se déplie manuellement et petite info : le QR code pour connecter la G5 Pro à l’application se trouve sur le pied, j’ai cherché un peu, je l’avoue 😊. Passons maintenant à mon utilisation et aux détails assez impressionnants qu’elle propose.

Une image ultra-nette de jour comme de nuit

Avec son capteur 4 MP et sa résolution 1520 p., la G5 Pro procure des images d’une clarté impressionnante. Je l’ai installée face à mon jardin, et même en zoomant, les détails restent précis. Mais, ce qui m’a bluffée, c’est sa vision nocturne en couleur : même en pleine nuit, les images restent parfaitement exploitables. Mention spéciale au projecteur intégré, qui permet d’éclairer la zone surveillée en cas de besoin et de diverses intensités.

Une détection intelligente pour éviter les fausses alertes

La caméra est dotée d’une intelligence artificielle ultra-performante. Contrairement aux modèles classiques qui envoient des notifications au moindre mouvement (bonjour les alertes pour un chat errant qui passe !), la G5 Pro est capable de distinguer les humains, les véhicules, les animaux domestiques et même les colis. Une fois configurée, j’ai pu recevoir uniquement les alertes importantes, et ça, c’est un vrai plus ! Je suis absolument bluffée par le fait qu’elle m’indique la présence de mon chien…

Pourquoi ? En réalité, le chien noir que vous apercevez sur l’une des photos, Lugo, est un chien âgé, qui ne sait plus gratter à la porte pour rentrer… Avec cette caméra, et même si ce n’est pas son utilité première, je sais quand il rôde aux abords de la maison, et ne le laisse plus jamais dehors trop longtemps ! Bien entendu, son but premier est de surveiller le jardin, mais ce détail, fait pour moi, une énorme différence !

Une connectivité hyper flexible

Un autre point fort : la double connectivité Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz et le support du PoE (Power over Ethernet). J’ai testé les deux options et, bonne nouvelle, la caméra répond au quart de tour, sans latence gênante. Elle est également compatible avec HomeKit Secure Video, Alexa et Google Home, ce qui permet de l’intégrer facilement dans un écosystème domotique. J’ai d’ailleurs ajouté la G5 Pro à mon système géré par le Hub Aqara, ce qui me permet de la piloter directement via Alexa d’Amazon.

L’installation a été facile et sans encombre, une bonne surprise qui évite les galères de configuration habituelles ! Justement, pour l’installation, mon seul souci a été de trouver le QR code d’appairage 😊 ! Ensuite, en moins de trois minutes, tout était fonctionnel. De son côté, Alexa l’a détectée aussi immédiatement et l’a ajouté sur ma demande au Skill Aqara déjà présent.

Un stockage sécurisé et varié

Aqara a pensé à tout niveau stockage. En plus du stockage interne eMMC crypté de 8 Go, la G5 Pro permet l’enregistrement sur un NAS, via RTSP ou sur le cloud Aqara. Côté sécurité, les vidéos sont chiffrées de bout en bout, garantissant une protection maximale des données. Idéal pour éviter toute fuite d’informations !

Je peux, à distance, prendre une photo, enregistrer une vidéo, et communiquer avec la personne qui se présente devant la caméra. Je suis assez impressionnée par la qualité de cette petite caméra.

Toutes les caractéristiques techniques en détail

Voici les spécifications qui font de cette caméra un modèle performant :

Capteur 4 MP avec une résolution 2688×1520 p.

Vision nocturne en couleur avec un capteur 1/1,8″ et une grande ouverture f/1,0

Champ de vision de 133° pour une couverture optimale

Détection avancée (visages, véhicules, animaux, colis, etc.)

Compatibilité avec HomeKit Secure Video, Alexa, Google Home et SmartThings

Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz / 5 GHz + PoE

Stockage sécurisé : mémoire interne de 8 Go, support NAS et RTSP

Hub Zigbee 3.0 et Matter Bridge intégré

Indice de protection IP65 (résistant aux intempéries)

Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C

Que contient la boîte ?

En ouvrant le colis, on retrouve :

La caméra Aqara G5 Pro

Un câble USB-C pour l’alimentation

Un support de fixation murale

Les vis et chevilles nécessaires

Un outil spécial pour la fixer

Un manuel d’installation rapide

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après avoir testé la G5 Pro pendant plusieurs semaines, je peux dire qu’elle fait le job et même plus ! L’image est excellente, la détection est ultra-précise, et l’intégration domotique est impeccable. J’ai particulièrement apprécié la vision nocturne en couleur, qui apporte une vraie différence par rapport aux modèles classiques. Côté stockage et sécurité, c’est aussi très rassurant de savoir que mes vidéos sont bien protégées. Seuls petits bémols : l’abonnement au cloud Aqara peut représenter un coût supplémentaire, et il faut un hub Apple pour profiter de HomeKit Secure Video. Mais, à part ça, c’est un quasi-sans-faute ! En résumé, l’Aqara G5 Pro est une excellente caméra de surveillance qui offre des fonctionnalités avancées tout en restant accessible à 179,99 €*. De plus, Aqara vous a réservé une petite promotion exclusive grâce au code EUG5PRO1, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction de 15 % dans la boutique Aqara EU sur Amazon, du 20/02 au 22/02.

Elle coche toutes les cases pour une sécurité optimale et son intelligence artificielle bien pensée permet d’éviter les notifications inutiles. Bref, un choix judicieux pour celles et ceux qui veulent un système de surveillance fiable et performant sans exploser leur budget. Alors ? Mon test vous a-t-il convaincu ? Je vous assure que vous ne serez pas déçus si vous dégainez la carte bancaire ! Ce test vous a plu ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

